Karl-Anthony Towns es el primero que gana tres concursos en All Star NBA

No se equivocaron los expertos de la NBA cuando señalaron a Karl-Anthony Towns como un jugador especial.

Los Timberwolves tampoco se equivocaron al hacerlo el pick número 1 del draft del 2015 ni los gerentes generales que lo eligieron como el mejor proyectado a cinco años tras su llegada a la liga.

Este fin de semana, en el desarrollo del Partido de Estrellas, Towns volvió a demostrar que todos estaban correctos.

Junto a Jalen Brunson y el retirado Allan Houston, Towns se proclamó ganador del concurso “Shooting Stars” desarrollado el pasado sábado.

De esta manera, el prominente integrante de la selección dominicano se convierte en el primero en la historia que gana tres concursos diferentes en el fin de semana estelar de la NBA.

Y es que a su reciente éxito en la prueba de “lances por equipo” une sus victorias en el concurso de habilidades y en el de lances de tres puntos.

El 13 de febrero de 2016, en su año de novato, Towns se convirtió en el primer centro que triunfaba en el concurso de habilidades. En el Air Canada Centre de Toronto, Primero dejó en el camino a Draymond Green y Anthony Davis. En la final se impuso al armador Isaiah Thomas. También participaron C.J. McCollum, Emmanuel Mudiay (por el lesionado Patrick Beverly) y Jordan Clarkson.

El 19 de febrero de 2022, Towns se autoproclamó como el “mejor pívot tirador de la historia” tras anotar 29 puntos en la ronda final y superar a Trae Young y Luke Kennard en el concurso de lances de tres. La competencia tuvo lugar en el Rocket Mortgage Fieldhouse de la ciudad de Cleveland, Ohio.

También vieron acción en la prueba, Desmond Bane, Zach LaVine, C.J. McCollum, Patty Mills y Fred VanVleet.

El sábado, los representantes de los Knicks (47 puntos) superaron en la final al team “Cameron” integrado por Corey Maggette, Kon Knueppel y Jalen Johnson, que se quedó con 38 unidades.

En la primera ronda fueron eliminados el equipo “Harper” compuesto por el exjugador Ron Harper y sus hijos Ron Harper Jr. y Dylan Harper, así como el Team “All Star” que formaron Richard Hamilton, Chet Holmgren y Scottie Barnes.

Towns es el segundo dominicano que logra el título.

En el 2011, Al Horford se combinó con Coco Miller, de la WNBA, y el retirado Steve Smith para dar al Equipo Atlanta el triunfo en esa prueba, que no se hacía en el Fin de Semana del Juego de Estrellas desde el 2015.