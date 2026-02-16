triple team
All Star bien, puede ser mejor
Un gran salto se verificó en el Juego de Estrellas de la NBA del pasado fin de semana en el cual se vio intensidad, defensa y hasta faltas personales.
La sorpresa se desprende de la forma chabacana, laxa y hasta poco profesional que habían adoptado los jugadores en las versiones más recientes donde se hacía de todo, menos jugar baloncesto.
Los marcadores escandalosos que llegaron a superar los 200 puntos con varios estelares superando los 50 le granjearon a la liga una serie de críticas que la obligaron a cambiar el formato, una vez más.
Y es que ya se había hecho en una ocasión con la introducción de capitanes, los Team LeBron, Team Durant, Team Curry, Team Giannis y el establecimiento de metas de puntos para alcanzar o superar.
Pero tras un par de buenos resultados, los jugadores retomaron la costumbre de relajarse al máximo y permitir que sus colegas hicieran y deshicieran a su antojo en el aspecto ofensivo sin la más mínima intención de evitarlo.
Gracias a la introducción del equipo del Mundo, enfrentado al equipo Estrellas y al equipo Barras, ambos con nativos de Estados Unidos, y sobre todo por la forma en la que el francés Victor Wembanyama asumió el reto, la competitividad regresó al partido a pesar de que en el último juego, los veteranos no pudieron con los más jóvenes y el resultado fue muy abierto.
Ojalá que se mantenga esa forma de afrontar el desafío y no se vuelva a la infausta costumbre de donquear, lances de tres puntos, atacar mucho el aro y no defender a nadie.
Todavía se puede mejorar más: ampliar los rosters a 15 jugadores, retomar el formato de Este contra Oeste, mezclar estrellas establecidas con las emergentes, hasta con los novatos destacados y los integrantes de los mejores equipos defensivos.
FASTBREAKS.- Se acerca el próximo compromiso de la selección nacional de baloncesto en el proceso de ventanas para la Copa Mundial del 2027 en Qatar. El 26 frente a Estados Unidos en Oceanside, california y ante Nicaragua el primer de marzo. Se esperan cambios en la convocatoria ante ausencias importantes.