LeBron James es el jugador más veterano en lograr un triple doble en la NBA

A tres días de su 22º Juego de las Estrellas seguido, LeBron James se convirtió el jueves en el jugador más veterano en firmar un triple doble en la NBA, en un triunfo de Los Angeles Lakers por 124-104 ante los Dallas Mavericks.

Tras dos derrotas seguidas, los Lakers se rehicieron la noche del jueves con un triunfo ante los Mavericks y otra página para la historia de LeBron James.

El alero se puso al equipo a la espalda ante la ausencia por lesión de Luka Doncic hasta redondear un formidable triple doble de 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Aunque los locales tenían la victoria en el bolsillo, James se mantuvo en pista hasta capturar el rebote que le faltaba a dos minutos para el final.

El público angelino se puso de inmediato en pie para ovacionar a su líder, que fue sustituido segundos después por su propio hijo, Bronny James.

Ningún otro jugador de la NBA ha logrado un triple doble a los 41 años. Hasta ahora, el jugador más veterano en lograrlo era Karl Malone, ícono de los Utah Jazz, que en 2003 sumó 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias a los 40 años y 127 días.

El Cartero, tercer máximo anotador de la historia, firmó el hito cuando vestía también el uniforme de los Lakers en la última temporada de su carrera.

LeBron agrandó así una colección insuperable de récords, entre ellos el de máximo anotador histórico, mientras guarda hermetismo sobre su futuro al término de su campaña 23 en la NBA, la última de su contrato con los Lakers.

"Nunca doy por sentado lo bueno que es", declaró su entrenador JJ Redick. "Lo más sorprendente es lo mucho que le importa, en su año 23 y con todos sus logros"

El domingo, James cumplirá con su vigesimosegunda elección seguida para el Juego de las Estrellas, otra de las rachas inalcanzables de una trayectoria en la que conquistó cuatro títulos de campeón.

Con este triunfo, los Lakers recuperaron la quinta plaza de la Conferencia Oeste mientras los Mavericks, que tenían la baja de su joven fenómeno Cooper Flagg, son duodécimos del sector y encadenan nueve derrotas seguidas.

Topic debuta tras cáncer

Los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, encajaron una derrota el jueves ante los Milwaukee Bucks por 110-93 que no empañó una alegría mayor por el estreno del joven Nikola Topic.

El base serbio, de 20 años, disputó sus primeros minutos en la NBA tras superar un tratamiento por cáncer testicular.

La promesa balcánica fue recibida con una enorme ovación por los aficionados al aparecer en pista hacia el final del primer cuarto.

Topic estuvo en cancha 12 minutos en los que anotó 2 puntos para Oklahoma City, que pagó las bajas de sus figuras Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams.

Elegido en el número 12 del Draft de 2024, el serbio fue baja durante toda su primera temporada con Oklahoma City por una lesión grave de rodilla.

Los Thunder esperaban contar con él desde el inicio de esta campaña se esperaba pero en octubre dieron a conocer que Topic se encontraba en tratamiento de quimioterapia por un cáncer testicular, del que esperaban que se recuperara completamente.

"Estoy emocionado por él. Es evidente que ha pasado por mucha adversidad en su vida en los últimos años", dijo el entrenador Mark Daigneault. "Es un chico joven que lo que quiere es jugar a básquet".

Tanto Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, como Giannis Antetokounmpo, líder de Milwaukee, estuvieron ausentes por lesiones que les apartarán también del All Star Game.

El escueto programa del jueves se completó con un triunfo de los Portland Trail Blazers 135-119 en la cancha de los Utah Jazz con 31 puntos del veterano Jrue Holiday.

Donovan Clingan sumó 23 unidades y 18 rebotes para que los Trail Blazers de Portland.

Horas antes del partido, el Jazz perdió a Jaren Jackson Jr. por una cirugía de rodilla y recibió una multa de 500.000 dólares de la NBA por sentar a sus estrellas que se encontraban sanas.

Clingan registró también siete asistencias, la mayor cifra en su carrera, además de lograr tres tapas. Holiday aportó nueve rebotes y siete asistencias para guiar a Portland (27-29) hacia su cuarta victoria en cinco partidos.

Jerami Grant añadió 18 puntos y Scoot Henderson anotó 15 en su cuarto partido de esta temporada.

Brice Sensabaugh consiguió 28 puntos, mientras que Ace Bailey, Kyle Filipowski e Isaiah Collier anotaron 15 cada uno por Utah (18-38).

En su primer partido en la NBA, Blake Hinson anotó 11 puntos y encestó un triple para acercar al Jazz a 111-108. Pero los Blazers respondieron con una racha de 11-2, rematada por una bandeja de Holiday, para asegurar el triunfo.