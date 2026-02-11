Danny Carbuccia lidera la conferencia Mid American de la NCAA en asistencias

Como casi cada temporada durante el cuarto del siglo XXI que ha pasado, una serie de jugadores dominicanos logran actuaciones destacadas en el baloncesto universitario de los Estados Unidos, el de la NCAA.

La actual no ha sido la excepción y dentro de los chicos que disputan su primera temporada ha sobresalido el nombre de Danny Carbuccia.

Y en un baloncesto moderno donde se le da -y tiene- tanta importancia a la ofensiva a través del lance de tres puntos, el armador dominicano aporta una dimensión diferente: asistir a sus compañeros.

El guard de 5-11 de estatura es el líder en asistencias con un average de 6.4 en la conferencia Mid-American en la cual disputa su campaña de estreno con la Universidad de Massachussetts. Con ese promedio iguala el décimo mejor de toda la NCAA.

El pasado día 4, Carbuccia repartió 17 asistencias junto a seis puntos en un triunfo con pizarra de 95-89 sobre Central Michigan.

Con esa cantidad de pases para canastos, el criollo estableció una nueva marca en un partido para UMass. Es la mayor cantidad para un novato de División I desde el 2022 e igualó el segundo mayor total del circuito en esta estación.

otras actuaciones

Tuvo 13 asistencias, cuatro puntos y tres rebotes, el tres de diciembre de 2025 en una victoria 78-71 sobre Harvard.

Se fue con nueve puntos, nueve asistencias y dos rebotes en una derrota 101-100, el tres de enero frente a Bowling Green State.

Registró nueve asistencias con cuatro tantos, el 20 de enero en un triunfo con marcador de 84-82 ante Toledo.

También tuvo nueve pases para canasto en el éxito 85-82 sobre West Michigan, el 13 de enero.

Anotó 13 unidades con ocho asistencias, el seis de enero en un revés con anotación de 86-83 frente a Ohio.

Se fue hasta los 16 puntos con cinco asistencias, el 22 de noviembre ante Green Bay que triunfó 79-75.

Carbuccia es un integrante prominente de la selección dominicana de categorías menores con participaciones en Copas Mundiales U17 y U19, Americup U18 y una breve incursión en el equipo mayor durante una de las ventanas de la Americup.