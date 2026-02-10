Sergio Rouco será el entrenador de los Marineros de Puerto Plata en la LNB.

Los Marineros de Puerto Plata anunciaron la contratación de Sergio Rouco como su nuevo dirigente para la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Rouco, reconocido por su liderazgo, disciplina y amplia experiencia en el baloncesto de la NCAA y diferentes ligas de latinoamérica, asumirá el reto de conducir a la franquicia con el objetivo de fortalecer su identidad competitiva y llevar al equipo a los primeros planos del torneo.

La gerencia de los Marineros destacó que la llegada de Rouco forma parte del plan de consolidación deportiva de la organización, apostando a un dirigente con alta visión del juego, capacidad de desarrollo de talento y manejo efectivo de grupos.

“Estamos muy satisfechos de contar con Sergio Rouco. Confiamos en que su experiencia y filosofía de trabajo encajan perfectamente con el proyecto que estamos construyendo”, expresó Hugo José Gonzalez, presidente de la franquicia.

El técnico cubano ha tenido una larga carrera en el baloncesto universitario de los Estados Unidos, donde ha servido como capataz de la universidad Florida International del 2004 al 2009, como asistente en los campus de Mississippi, South Florida, Austin Peay State y Samford. En Venezuela dirigió a Trotamundos en 1996, Marinos de Anzoátegui en 2010 y en El Salvador a Salvadoreños en 2024.

Tuvo un breve paso por el baloncesto superior del Distrito Nacional, con el Club Mauricio Baez (1995) y Los Minas (1996).