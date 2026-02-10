Con la labor de Rosario, CDP aplasta 94-74 a Pueblo Nuevo y le gana la serie particular

El Club Domingo Paulino (CDP) firmó una de sus actuaciones más completas del torneo al derrotar de manera categórica 94-74 al Club Pueblo Nuevo (CPN), en la continuidad de la segunda ronda del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, disputado la noche del martes en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira.

Con una ofensiva demoledora, dominio total del ritmo y una defensa asfixiante, los dirigidos por Ruddy Martínez controlaron el partido durante 37 minutos y 56 segundos, dejando sin respuestas a su rival.

Desde el salto inicial, CDP marcó territorio con un primer cuarto contundente (27-12), ventaja que nunca volvió a ceder. La superioridad se reflejó en todos los renglones estadísticos, especialmente en los puntos en la pintura (46-38), los contraataques (28-6) y las segundas oportunidades (19-4), evidenciando mayor intensidad, profundidad y ejecución colectiva.

El gran protagonista de la noche fue Juan Junior Rosario, quien encabezó el ataque rojo con 25 puntos y 10 rebotes, registrando una eficiencia sobresaliente al lanzar para un 75 % de campo (12/16). A su lado brilló Trashon Burrell, autor de 23 puntos y 13 rebotes, imponiendo presencia física y liderazgo en ambos lados de la cancha, además Jeromy Rodríguez, aportó 12 puntos y 10 rebotes, Adris de León con 10 unidades y Jawun Evans, con 10 puntos y 6 asistencias, completando un quinteto que sostuvo el dominio ofensivo durante los cuatro períodos. En conjunto, CDP lanzó para un 50.7 % de campo, con 42.9 % desde la línea de tres, cifras que reflejan la fluidez y efectividad de su juego colectivo.

Por el conjunto de Pueblo Nuevo, Austin Trice y Eusebio Suero lideraron la ofensiva con 12 puntos cada uno, mientras que Víctor Liz, capitán del equipo, finalizó con 11 tantos y 5 asistencias, en una noche complicada para los azules. CPN nunca encontró consistencia defensiva ni ritmo ofensivo, quedando en evidencia con un bajo 0.94 puntos por posesión, frente al 1.19 registrado por CDP.