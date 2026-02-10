Cunninghan y Pistons detienen racha de Hornets en partido pasado por pelea

Con 33 puntos de Cade Cunningham, los Detroit Pistons pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Charlotte Hornets este lunes con una contundente victoria por 110-104, ensombrecida por una pelea multitudinaria por la que fueron expulsados cuatro jugadores.

En una verdadera batalla campal se convirtió el duelo entre Hornets y Pistons en el Spectrum Center (Charlotte).

Todo inició con 7:09 por jugar en el tercer cuarto cuando Moussa Diabaté cometió una falta sobre Jalen Duren y luego lo encaró, lo que derivó en una mano al rostro por parte de Duran y posteriormente un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

En agregado a las expulsiones de Diabaté y Duran, salieron del partido Miles Bridges (Charlotte) e Isaiah Stewart (Detroit) quienes se vieron involucrados en un incidente posterior.

"Fue un partido de muchas emociones", dijo Cade Cunningham, quien terminó como máximo anotador con 33 puntos. "Cuando alguien te encara de esa forma vas a buscar defenderte, eso fue lo que hicimos y ahora seguimos adelante".

Detroit gozaba de una ventaja de ocho puntos al momento del altercado y logró mantenerla para sumar su triunfo 39 de la temporada en el primer lugar de la Conferencia Este.

Por Charlotte, Brandon Miller lideró el camino con 24 puntos mientras que Kon Knueppel y LaMelo Ball aportaron 20 cada uno.

triple doble de randle en victoria de wolves

Los Minnesota Timberwolves se respaldaron en un triple doble de Julius Randle para imponerse 138-116 sobre los Atlanta Hawks en el Target Center (Mineápolis).

Randle, de 31 años y figura de Minesota, tuvo una línea de 18 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

"Fue un reencuentro con nuestros conceptos, esa es la clave", comentó el entrenador, Chris Finch.

En lo que se convirtió en una norma durante la jornada de este lunes en la NBA, el partido incluyó un enfrentamiento entre Naz Reid y Mo Gueye, ambos expulsados del encuentro.

Los locales dominaron el partido extendiendo la ventaja hasta los 31 puntos, marcando el paso en la pintura 70-42 por medio de Randle y el francés Rudy Gobert.

Los Timberwolves (33-22) se recuperan de una racha de dos derrotas consecutivas en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, a ocho juegos del líder Oklahoma City Thunder.

harden es clave en triunfo de cavaliers

James Harden (22) y Donovan Mitchell (32) se combinaron para anotar 54 puntos en la victoria 119-117 de los Cleveland Cavaliers sobre los Denver Nuggets en el Ball Arena (Denver).

Harden, quien fue traspasado a los Cavs el pasado 3 de febrero, igualó el marcador a 117 con 32 segundos por disputar mientras que Mitchell aseguró la victoria con un par de tiros libres.

"Simplemente encontramos una forma de ganar", mencionó Harden. "Este es un gran grupo, Devon podría hacer 35 puntos todas las noches".

Los Cavs, que estuvieron abajo hasta por 11 puntos, lograron mantenerse en el encuentro y le permitieron a sus figuras la oportunidad de ir por el partido en la recta final.

Fue un partido completo para Harden quien sumó a sus 22 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

Por los Nuggets, el serbio Nikola Jokic sumó un triple doble de 22 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias y llega a 183, acortando distancias con los 207 de Russell Westbrook en el liderato histórico de la NBA.

williams marca diferencia para thunder

Un combativo Oklahoma City Thunder se impuso 119-110 sobre Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena y logra su primera victoria desde la lesión abdominal de Shai Gilgeous-Alexander el 3 de febrero.

Esta vez la responsabilidad cayó en manos de Jalen Williams quien anotó 23 puntos, su última canasta llevó a cinco puntos la ventaja de los visitantes con 52 segundos por jugar.

"Hicimos un buen trabajo moviendo la pelota", mencionó Williams. "Siempre es importante confiar en nuestros fundamentos, esa es la razón por la que hemos logrado la victoria".

Los Lakers (32-20), que no contaron con Luka Doncic por segundo partido consecutivo, sufren su novena derrota de la temporada en casa.

Al Horford, de los Warriors, lanza frente a Kentavious Caldwell-Pope, de los Grizzlies, durante la segunda mitad del juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.ap

En San Francisco, Gui Santos hizo una bandeja decisiva con 19 segundos restantes y Al Horford robó el balón a Cam Spencer momentos después de que este recuperara un rebote fallido de Memphis, y los Warriors de Golden State se recuperaron tarde para vencer 114-113 a los Grizzlies el lunes por la noche.

Pat Spencer anotó 17 unidades y dio siete asistencias, liderando a siete jugadores con cifras de doble dígito en un equipo de los Warriors que no contó con Stephen Curry por cuarto partido consecutivo debido a una persistente lesión en la rodilla derecha que, según el entrenador Steve Kerr, lo mantendrá fuera del Juego de Estrellas la próxima semana.

La bandeja de De’Anthony Melton con 2:46 por jugar acercó a los Warriors a 113-110 y Moses Moody hizo que el juego fuera de un punto con dos minutos restantes. Brandin Podziemski, Santos y Horford anotaron cada uno 16 tantos, y Moody 15. El dominicano Horford agregó nueve rebotes, seis asistencias y su recuperación clave.

Ty Jerome anotó 14 de sus 19 puntos en la primera mitad y también repartió siete asistencias.

Jahmai Mashack anotó 17 puntos desde el banco, Taylor Hendricks tuvo 15 unidades y diez rebotes y Kentavious Caldwell-Pope contribuyó con 15 puntos — y los suplentes de los Grizzlies anotaron 68, la mayor cantidad que Golden State ha permitido a los suplentes de un oponente esta temporada.

En Portland, Toumani Camara anotó un récord personal de 30 puntos y encestó ocho de diez desde la línea de tres puntos, Deni Avdija sumó 26 unidades y diez rebotes, y los Trail Blazers de Portland utilizaron un enorme tercer cuarto para lograr una victoria de 135-118 sobre los 76ers de Filadelfia, que jugaron sin Joel Embiid el lunes por la noche.

Jerami Grant y Donovan Clingan añadieron cada uno 15 uinidades para los Trail Blazers, que estaban detrás 65-64 al descanso antes de superar a los 76ers 49-22 en el tercero para tomar el control.

Embiid, quien anotó 33 tantos en una victoria en Phoenix el sábado por la noche, se ausentó contra Portland para descansar su rodilla derecha después de un día libre. Tyrese Maxey tuvo 30 puntos y Kelly Oubre Jr. 19 para los 76ers, que concluyeron un viaje por el Oeste con un récord de 3-2 y perdieron por segunda vez en ocho partidos en total.

En Orlando, Anthony Black anotó 26 puntos, Desmond Bane agregó 25 y el Magic de Orlando venció 118-99 a Milwaukee el lunes por la noche, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de los Bucks, la más larga de la temporada.

El alero del Magic, Franz Wagner, jugó 17 minutos después de perderse 23 de los últimos 25 partidos debido a un esguince severo de tobillo. Wagner salió desde el banquillo por primera vez en su carrera y terminó con 14 unidades y cinco rebotes.

Kevin Porter Jr. lideró a Milwaukee con 28 tantos y siete asistencias, pero los Bucks cometieron 20 pérdidas de balón y permitieron 67 puntos en la segunda mitad, lo que puso fin a su racha de tres victorias seguidas, la más larga de la campaña.

El All-Star de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (pantorrilla), se perdió su 15to partido consecutivo.

Mo Wagner encestó dos triples, y su hermano Franz y Jase Richardson anotaron uno cada uno en una racha de 14-2 al final del tercer cuarto que le dio al Magic una ventaja de 15 unidades. Black se hizo cargo en el último cuarto, anotando las tres primeras canastas de Orlando y luego sumando un triple que amplió la ventaja a 20.

En Miami, Brice Sensabaugh encestó un triple decisivo con 47 segundos restantes para darle la victoria el lunes 115-111 al Jazz de Utah ante el Heat de Miami.

Jaren Jackson Jr. anotó 22 puntos, Lauri Markkanen agregó 17, Kyle Filipowski tuvo 16 unidades y 11 rebotes, y Ace Bailey también anotó 16 para el Jazz, que ganó por quinta vez en sus últimos 23 partidos.

El Jazz remontó un déficit de 108-103 con 3:32 por jugar y se acercó a uno en 111-110 con un tiro de Isaiah Collier a 1:23 del final. Sensabaugh, quien terminó con 14 puntos, luego conectó su tiro desde detrás del arco.

Miami tuvo dos oportunidades para empatar o tomar la delantera. Andrew Wiggins falló un tiro corto con 36 segundos restantes y el intento de triple desde la esquina de Kasparas Jakucionis rebotó en el aro con cuatro segundos por jugar.

Los dos tiros libres de Sensabaugh con tres segundos restantes aseguraron la victoria de Utah.

Wiggins anotó 26 puntos, Bam Adebayo tuvo 23 puntos y 11 rebotes, y Jakucionis terminó con 20 puntos para los Heat.

Utah lideraba 85-82 después de tres cuartos, pero por segundo partido consecutivo, el entrenador Will Hardy sentó a Markkanen y Jackson en el cuarto período. Jackson fue adquirido de Memphis en un intercambio el tres de febrero. Jusuf Nurkic también se quedó fuera del cuarto y terminó con diez puntos y 16 rebotes.

En New Orleans, Trey Murphy III encestó cinco triples y terminó con 21 puntos, Jeremiah Fears anotó 14 de sus 20 en la segunda mitad y los Pelicans de Nueva Orleans propinaron a los Kings de Sacramento su 13ra derrota consecutiva la noche del lunes, 120-94.

Los Kings tienen su mayor cantidad de descalabros consecutivos desde que la franquicia se mudó de Kansas City a Sacramento antes de la temporada 1985-86.

Murphy encestó 23 triples en 40 intentos (72.5%) en los últimos tres juegos. Zion Williamson anotó 18 unidades al atinar siete de 11 tiros y tuvo seis asistencias para Nueva Orleans.

Maxime Raynaud tuvo 21 tantos y 20 rebotes, la mayor cantidad de su carrera — el octavo doble-doble de la temporada para el novato de 2,15 metros de estatura — para Sacramento. Russell Westbrook añadió 17 puntos, Devin Carter anotó 12 y Nique Clifford diez.

Westbrook se convirtió en el 14to jugador en la historia de la liga en anotar al menos 27.000 puntos en su carrera. El veterano de 18 años en la NBA tiene 27.001 puntos, 312 detrás de Elvin Hayes para el 13er lugar en la lista de puntos históricos de la liga.

En Nueva York, Nic Claxton anotó 28 puntos y consiguió diez rebotes para liderar a los Nets de Brooklyn a una victoria de 123-113 sobre los Bulls de Chicago el lunes por la noche.

Noah Clowney sumó 20 unidades para Brooklyn, que ganó su segundo partido consecutivo. Drake Powell aportó 14 tantos desde el banquillo, los novatos Danny Wolf y Nolan Traore anotaron 13 cada uno y Ziaire Williams añadió 11.

Los Nets ganaron tres de los cuatro encuentros entre los equipos de la Conferencia Este que están en proceso de reconstrucción.

Anfernee Simons anotó 23 puntos para Chicago, que perdió su quinto partido consecutivo. Collin Sexton anotó 19 desde el banquillo y Matas Buzelis tuvo 18.

Los Nets comenzaron el tercer cuarto con una racha de 14-5 en los primeros tres minutos para extender su ventaja a 15, con un marcador de 74-59. Pero Chicago respondió con una racha de 30-15 en los últimos nueve minutos del cuarto para empatar a 89 al entrar en el cuarto periodo.