Gelvis, Maíta y las asistencias

El pasado viernes, Gelvis Solano con el Cupes logró la friolera de 19 asistencias en una victoria 104-96 sobre GUG en el torneo de baloncesto superior de Santiago.

El preseleccionado nacional se quedó a siete pases para igualar la marca en el superior santiagués que está en manos de José -Maíta- Mercedes con las 26 que tuvo para el CDP frente a Cupes, el 21 de marzo de 1990.

Se cree que este registro de Maíta es el récord absoluto en ese departamento en las justas que se realizan en el país, incluyendo la de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Otros altos totales que se han producido en los "superiores" locales son los siguientes:

21 - Joel Ramírez, el 6 de noviembre de 2015 con Gilson García que le ganó 101-86 a El Sueño en Santiago Rodríguez. Además agregó 21 puntos para un raro 20-20.

20 - Joel Ramírez, el 14 de abril de 2011 en el triunfo del Juan Pablo Duarte sobre el Chola, 108-88 en La Romana.

19 - Eduardo Mejía, con el club Centro, el 18 de octubre de 2025 en el torneo superior de Azua.

18 - Daniel Hamilton tuvo 27 puntos, además de 18 asistencias, en la semifinal con el San Vicente que perdió 116-115 en tiempo extra ante el Máximo Gómez, el 4 de diciembre de 2024 en San Francisco de Macorís.

18 - Carlos Calera, junto a 17 puntos, por los Mellizos del Sur que les ganaron en tiempo extra 99-97 a Eduardos de Batey, en Puerto Plata.

17 - Arnaldo Zorilla con Los Hoyitos en un éxito 106-94 fue Ginandina, el 16 de abril de 2011 en El Seibo. Aportó también 11 tantos.

17 - Yohansi Minaya (37 puntos) en el triunfo de San Francisco 116-112 sobre Cambelén en La Altagracia, el 14 de diciembre de 2019.

17 - En la misma fecha y en el mismo torneo anterior, Diego Moquete (21 tantos) para el San José que le ganó 112-88 a Antonio Guzmán.

17 - El 11 de febrero de 2019, Kelvin Peña con 24 puntos para el GUG en una victoria 113-91 sobre Sameji, en Santiago.

17 - El 30 de abril de 2022, en el segundo juego de la final, Solano con 14 tantos y nueve rebotes cuando GUG superó 89-88 a Plaza Valerio.

16 - Jaison Valdez (Leones, 28 de mayo de 2025), Richard Ortega (Indios, 8 de agosto de 2008) y Juan Coronado (Reales, 10 de julio de 2017) comparten la marca en la LNB.

16 - José -Boyón- Domínguez (Mauricio Báez, 17 de junio de 1988), José Corporán (El Millón, 21 de marzo de 2017) y Alberto Ozuna (Bameso, 26 de marzo de 2017) igualan en el récord para el superior distrital.