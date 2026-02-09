Clippers esperan resultados de investigación sobre el acuerdo de patrocinio de Kawhi Leonard

Los Clippers de Los Ángeles siguen esperando los resultados de la investigación de la NBA sobre una relación comercial entre Kawhi Leonard y una compañía de California con la que tenía un acuerdo de patrocinio.

En septiembre pasado, un informe del periodista Pablo Torre alegó que el equipo violó las reglas del límite salarial de la NBA relacionadas con un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y la empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California, ahora en quiebra, llamada Aspiration Fund Adviser LLC.

Leonard ha negado haber actuado mal y ha afirmado que no recibió todo el dinero que le debía la empresa.

Los Clippers han negado rotundamente que se haya roto alguna regla y dijeron que acogían con agrado la investigación de la liga, que está a cargo de una empresa externa.

“No hemos aprendido nada más que en septiembre”, declaró el lunes Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto. “Sabemos que el asunto está ahí, sabemos que en algún momento se tomará una decisión. Creemos firmemente lo mismo que les dijimos en septiembre: que estamos en el lado correcto de esto. Realmente no afecta nuestras actividades diarias”.

Los Clippers serán los anfitriones de las festividades del Juego de las Estrellas de la NBA de este fin de semana en su estadio de un año de antigüedad en Inglewood.

El propietario de los Clippers, Steve Ballmer, realizó una inversión de 50 millones de dólares en Aspiration, y la empresa y el equipo anunciaron una asociación de 300 millones de dólares en septiembre de 2021. Eso fue aproximadamente un mes después de que Leonard firmara una extensión de contrato de cuatro años por 176 millones de dólares con los Clippers.

El equipo finalizó su relación con Aspiration tras dos años, alegando incumplimiento del contrato. El cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, aceptó declararse culpable en agosto tras enfrentar cargos federales de fraude electrónico. La fiscalía declaró que defraudó a inversores y prestamistas por 248 millones de dólares, y añadió que "los estados financieros de Aspiration eran inexactos y reflejaban ingresos mucho mayores de los que la empresa realmente recibió".

Aspiration le debía a Leonard alrededor de 7 millones de dólares del acuerdo de 28 millones de dólares que tenía con él cuando la compañía se declaró en quiebra.

“Tuve la oportunidad de volver a leer los libros”, dijo Leonard en septiembre pasado, “pero fue más que eso, sin duda”.

Al preguntarle si recibió el dinero que le debían, Leonard respondió: "No, pero la empresa quebró. Fue un fraude, como todos saben".

En cuanto a la acusación de que no hizo nada a cambio de que Aspiration le pagara, Leonard dijo: "No creo que sea exacta".