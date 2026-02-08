Lillard, que no ha jugado esta temporada, estará en el concurso de triples del All-Star

Damian Lillard aparentemente volverá a usar su uniforme de Portland, de la manera más inesperada.

Y tendrá los Juegos Olímpicos como marco televisivo de su regreso.

Lillard, que no ha jugado esta temporada mientras se recupera de un desgarro en el tendón de Aquiles, participará en el concurso de triples del sábado All-Star, anunció la NBA.

Los espectadores no tendrán que esperar mucho para ver el regreso de Lillard. El Sábado de las Estrellas comenzará este año con el concurso de triples, un cambio importante y una medida que podría generar altos índices de audiencia. La cobertura del evento por parte de NBC se realizará inmediatamente después de las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina , que también emite la cadena.

En otras palabras, NBC está pasando del patinaje, el deslizamiento y el esquí al rodaje.

Lillard se unirá al campeón del concurso de triples de 2018, Devin Booker de los Phoenix Suns, en el campo, junto con Kon Knueppel de Charlotte, Tyrese Maxey de Filadelfia, Donovan Mitchell de Cleveland, Jamal Murray de Denver, Bobby Portis Jr. de Milwaukee y Norman Powell de Miami.

Si Lillard gana, se uniría a Larry Bird y Craig Hodges como los únicos tres veces ganadores del evento, que se llevará a cabo en la casa de Los Angeles Clippers en Inglewood, California.

El concurso de triples del sábado por la noche será seguido por el regreso de la competición de Shooting Stars , y luego el concurso de mates cerrará la programación del sábado por la noche. La competición de habilidades está cancelada, al menos por este año.

Sería la primera vez que Lillard jugara, o al menos lanzara, frente a la afición desde que regresó a Portland para esta temporada. Lillard se lesionó la primavera pasada mientras jugaba con los Milwaukee Bucks, quienes terminaron renunciando y estirando los 113 millones de dólares restantes de su contrato para convertirlo en agente libre y darle la oportunidad de renovar con su club original de la NBA.

No es el primer participante de triples sin anotar uno en esa temporada: en el concurso de 1989, la NBA invitó a Rimas Kurtinaitis, de Lituania, a participar. Kurtinaitis nunca jugó en la NBA.

Lillard fue la sexta selección del draft de la NBA de 2012 por los Trail Blazers y pasó 11 temporadas con Portland antes de ser traspasado a Milwaukee justo antes de la temporada 2023-24. Lillard ganó títulos consecutivos del concurso de triples en 2023 y 2024, antes de que Tyler Herro, de Miami, quien se ha perdido la mayor parte de esta temporada por lesiones, ganara el evento la temporada pasada.

Herro no está en la alineación de participantes de 3 puntos este año.