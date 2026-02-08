GUG obtiene su primera victoria y se coloca a un juego de la cuarta posición

El quinteto representativo del club Gregorio Urbano Gilbert (GUG) consiguió su primera victoria del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago al imponerse de manera contundente 115-95 sobre el Fernando Plaza Valerio, en el cierre de la jornada dominical, celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.

Los importados Kam’Ron Blue y Wesley Sanderds encabezaron la ofensiva del GUG al combinarse para 59 puntos. Blue fue el máximo anotador del encuentro con 32 unidades, mientras que Sanderds aportó 27 puntos y siete asistencias.

También sobresalieron Anderson Mirambeaux, con 18 puntos, cinco rebotes y dos asistencias; Richard Polanco, quien logró un doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes, además de cuatro asistencias; y Christopher Santos, viniendo desde la banca con 10 puntos, ocho asistencias y tres rebotes.

Por el Fernando Plaza Valerio, el más destacado fue Oliver García, con 33 puntos, cuatro rebotes, cuatro recuperaciones y tres asistencias. Le siguieron Raimer Santana, con 21 tantos; Juan Miguel Suero, quien debutó con 19 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes; y Jonathan Araujo, con 10 unidades.

El GUG dominó el primer cuarto 27-24 y amplió la ventaja en el segundo período 31-20, para irse al descanso con marcador favorable de 58-47, una diferencia de 11 puntos.

Con esta victoria por 20 puntos, el GUG se quedó con la serie particular ante el Plaza Valerio. En el primer enfrentamiento, el Plaza había ganado 92-81 (+11), mientras que el GUG obtuvo un diferencial de +20 en este encuentro.

Las acciones del torneo continúan el martes desde las 7:00 de la noche, cuando a primera hora se enfrenten Cupes y Sameji, en un duelo clave para las aspiraciones clasificatorias. En el segundo partido de la jornada, Pueblo Nuevo se medirá al CDP.