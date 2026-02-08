Brunson impulsa victoria de los Knicks ante Celtics con 31 puntos

Jalen Brunson anotó 31 puntos y Josh Hart agregó 19 para ayudar a los Knicks de Nueva York a vencer el domingo 111-89 a los Celtics de Boston que tuvieron una mala noche de tiro.

Karl-Anthony Towns tuvo 11 puntos y diez rebotes para los Knicks, quienes no estuvieron en desventaja durante los últimos 42 minutos. Mikal Bridges (14 tantos) y el recién adquirido José Alvarado (12 unidades) fueron los anotadores de dos dígitos de Nueva York, que atinó 14 de 45 (40%) desde la línea de tres puntos.

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Derrick White agregó 19 para los Celtics, quienes vieron su racha de cinco victorias consecutivas interrumpida. Baylor Scheierman comenzó en lugar del lesionado Sam Hauser y terminó con diez puntos, 13 rebotes y cinco asistencias.

Boston atinó 37% de sus tiros de campo y 7 de 41 (17.1%) desde fuera del arco.

El enfrentamiento reunió a dos de los mejores equipos de la Conferencia Este. Boston llegó con ventaja de un juego sobre Nueva York, que es segundo. Se enfrentarán una vez más durante la temporada regular el 9 de abril en Nueva York.

Los Knicks lideraban 60-53 al medio tiempo. Brunson tenía 19 puntos en dos cuartos, con 12 en el primero. Boston estuvo en desventaja por hasta 17 puntos, pero lo convirtió en un juego de dos posesiones al entrar en la segunda mitad a pesar de lanzar cinco de 22 (22.7%) desde el rango de tres puntos.