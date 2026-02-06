Montero, con 29 puntos y ocho asistencias, lidera a Valencia en la Euroliga

Un brillante Jean Montero, con 29 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes, rescató este jueves al Valencia Basket en la pista del Hapoel Tel Aviv en un encuentro en el que tuvo serios problemas de identidad, pero en el que el dominicano le llevó en volandas para forzar la prórroga y llevarse el triunfo en el tiempo extra en partido de la Euroliga.

El conjunto valenciano, sin apenas canastas al contraataque, con pocos triples intentados y con una defensa por momentos blanda, llegó a perder por 15 puntos en el tercer cuarto pero el tesón de Montero, que acabó con 38 de valoración, y una buena intendencia de Darius Thompson, Nate Reuvers y de Braxton Key le hizo remontar a dos minutos del final y, aunque no lo consiguió ganar en el minuto 40, lo hizo en el 45.

El Valencia Basket, que llegaba de perder en la pista del Anadolu Efes, arrancó con mucho más equilibrio que el martes en Estambul, con un Thompson clarividente e incisivo y Reuvers sólido bajo el aro. Además, Neal Sako, titular en Turquía, entró más sereno desde el banquillo, igual que Key y ambos ayudaron a abrir una pequeña brecha (8-15, m.6).

Temiendo que el partido se le fuera de las manos, Dimitris Itoudis echó mano pronto del tocado Vasilije Micic, del peligroso Antonio Blakeney y de Johnathan Motley. El impulso del banquillo israelí igualó las fuerzas pero el Valencia retuvo el mando pese a sus pocos triples, tanto lanzados como anotados.

La buena defensa de Isaac Nogués y el trabajo 'taronja' en el rebote de ataque le permitió estirar su dominio unos minutos pero, falto de su alimento natural ofensivo, el Valencia sufrió para igualar el ritmo anotador que cogió el Hapoel con los triples de Blakeney (35-30, m.15).

Atascados en ataque, los visitantes no lograban anotar y los locales cada vez se veían con más confianza, incluso el poco usado Yan Madar. La renta del Hapoel se marchó por encima de los diez puntos y Pedro Martínez pidió un tiempo para tratar de reconducir la situación antes del descanso. No lo logró. El 1 de 9 en triples pesó mucho, tanto por acierto como por el volumen (49-36, m.20).

Regresó el Valencia algo más enchufado en ataque alimentando a Reuvers, pero el equipo 'taronja' seguía sin poder detener el flujo anotador israelí y la ventaja local se marchó a los 15 puntos. Aun así, algo había cambiado porque los de Pedro Martínez empezaron a tirar de fuera por medio de un Montero que asumió la responsabilidad.

El dominicano contagió a los suyos y el Valencia empezó a carburar en los dos lados de la pista. Un parcial de 2-11 le permitió apretar el marcador (68-61, m.28) a la espera de ver si su rival dudaba. Blakeney evitó cualquier atisbo con sus tiros y el dibujo con dos 'cincos' lo apuntaló (73-61, m.30).

Trató el Valencia de subir su primera línea defensiva y de correr un poco más y Montero, valiente y con buena lectura, le condujo a rebajar su desventaja a solo cuatro puntos (80-76, m.35). El descanso del dominicano le sentó mal al equipo 'taronja', que aflojó la presión.

El desparpajo de Madar ayudó a los locales pero no fue suficiente y un par de acciones de Key alimentaron la esperanza del Valencia. Un triple del regresado Montero empató el choque a falta de algo más de dos minutos y una asistencia suya a Reuvers culminó la remontada (86-88, m.39).

Cuando parecía que Montero iba a matar el partido, el dominicano perdió dos balones clave pero también falló Chris Jones, al que Key sacó una falta en ataque con el choque empatado y 23 segundos. En la última jugada, el triple del dominicano no entró y el palmeo de Reuvers lo hizo fuera de tiempo.

Haberse librado de la derrota no bastó al Hapoel, que llegaba de otras tres seguidas y acusó también los nervios. En el momento decisivo, reapareció Montero y tres acciones suyas y un triple de Thompson acabaron con el equipo israelí.

Ficha técnica:

99 - Hapoel Tel Aviv (21+28+24+15+11): Jones (7), Timor (-), Malcolm (10), Wainright (7), Oturu (8) -cinco titular-, Motley (17), Blakeney (23), Palatin (-), Odiase (-), Micic (7) y Madar (20).

104.- Valencia Basket (24+12+25+27+16): Thompson (17), Montero (29), Taylor (11), Pradilla (2), Reuvers (20) -cinco titular-, De Larrea (2), Moore (2), Nogués (-), Puerto (2), Key (11), Sako (8) y Sima (-).

Árbitros: Belosevic (SRB), Zamojski (PLD) y Calic (SRB). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 26 de la fase regular de la Euroliga, disputado en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv ante unos siete mil espectadores.