Karnišovas inicia reconstrucción de los Bulls con varios cambios

Arturas Karnisovas finalmente decidió que había visto suficiente.

El principal ejecutivo de baloncesto de los Bulls de Chicago tomó una bola de demolición para el roster antes de la fecha límite de intercambio del jueves, enviando a Nikola Vucevic a Boston, Kevin Huerter a Detroit, Coby White a Charlotte y al producto de Chicago Ayo Dosunmu a Minnesota en un esfuerzo por sacudir a una franquicia sumida en la mediocridad.

Dejó claro que los Bulls planean construir con Matas Buzelis y Josh Giddey. Y con espacio salarial para hacer algunos movimientos importantes, esperan ser protagonistas esta temporada baja.

“No queremos estar en el medio. Creo que hemos visto eso durante los últimos cuatro años y queremos cambiarlo”, dijo Karnisovas el jueves.

Los Bulls han estado mayormente en el medio desde que contrataron a Karnisovas de la oficina principal de Denver en abril de 2020, con solo una aparición en los playoffs. Dijo que el equipo intercambió buenos jugadores que no pudieron romper el ciclo en Chicago. Los Bulls están en el puesto 11 en la Conferencia Este con un récord de 24-28 después de una derrota por 123-107 en Toronto el jueves por la noche.

“Esos muchachos fueron realmente buenos para nosotros, pero simplemente no pudimos superar el obstáculo. Y creo que esas decisiones deben tomarse y el momento fue bueno para nosotros para hacer esos movimientos. Veremos cómo resultan porque... simplemente no pudimos obtener consistencia: consistentemente buenos y consistentemente saludables”, dijo Karnisovas.

Karnisovas fue reacio en el pasado a iniciar una reconstrucción y darle a los Bulls una mejor oportunidad de ganar la lotería, enfatizando la paciencia y no saltarse pasos mientras los fanáticos frustrados pedían un reinicio. Pero estuvo ocupado en los días previos a la fecha límite, realizando siete intercambios.

Entre los jugadores que los Bulls adquirieron estaba Jaden Ivey de Detroit, con la esperanza de que el ex número cinco del draft de la NBA de 2022 pueda recuperar la forma que mostró antes de la cirugía de rodilla, y Anfernee Simons de Boston. Se cargaron de selecciones de segunda ronda del draft, pero no obtuvieron ninguna de primera ronda en estos acuerdos.

“Las selecciones de segunda ronda son moneda en nuestra industria y no puedes operar y adquirir jugadores e intercambiar jugadores. Creo que lo abordamos durante la fecha límite de intercambio y, con suerte, van a contribuir al... draft, durante la agencia libre y tratando de construir este equipo”, dijo Karnisovas.

En cuanto al momento de la reconstrucción, Karnisovas insistió en que no tiene remordimientos. Desestimó la idea de que debería haber desmantelado el roster hace un año, cuando Giddey estaba en su primera temporada en Chicago y Buzelis era un novato.

“No lo tengo. Creo que estábamos en esa etapa también (donde) seguimos evaluando a nuestros jóvenes y, ya sabes, Josh, fue el primer año de Matas. Así que creo que ahora es un buen momento y lo abordamos”, dijo Karnisovas.

Karnisovas dijo que el presidente Jerry Reinsdorf y el presidente Michael Reinsdorf fueron “un soporte” y “estuvieron involucrados” antes de la fecha límite de intercambio. También dijo que la oficina principal está “en sintonía” con el entrenador Billy Donovan.

Los Bulls estuvieron tranquilos la temporada baja pasada después de ser eliminados del torneo de play-in por Miami por tercer año consecutivo. Su All-Star más reciente fue DeMar DeRozan en 2023, y su falta de un jugador franquicia es evidente.

Karnisovas dijo que los Bulls se mantendrán con un estilo de juego rápido. También expresó su preocupación por la cohesión en el tramo final con tantos jugadores nuevos. Pero también reconoció que era hora de hacer grandes cambios.

“Simplemente nos quedamos en el medio. Sabes, llegaríamos a 500, luego estaríamos dos o tres juegos por debajo. Quiero decir, mira nuestra clasificación. Vamos a estar de nuevo en el noveno, décimo lugar. No es suficiente”, dijo Karnisovas.