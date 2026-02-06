Egbuta lidera el triunfo de Cupes sobre GUG en el superior de Santiago

La escuadra representativa del club Los Pepines (Cupes) se impuso la noche de este viernes 104-96 al club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), en el primer partido de la jornada y último de la primera ronda de la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

El importado Emmanuel Egbuta volvió a comandar la ofensiva del Cupes en su cuarto triunfo de la temporada, al encestar 24 puntos y repartir seis asistencias. Fue secundado por Oliver Ferreira con 21 tantos y tres rebotes; Anthony Lawrence aportó 15 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias; Luis Martínez sumó 15 unidades, cinco tableros, cuatro recuperaciones y tres asistencias; Jeffrey Arias agregó 10 puntos, dos asistencias y dos rebotes; mientras que Gelvis Solano registró una histórica actuación al repartir 19 asistencias y anotar ocho puntos.

Por el GUG, que cargó con la derrota, se destacaron Richard Polanco con un doble-doble de 24 puntos y 14 rebotes, además de dos asistencias; Kam’Ron Blue aportó 17 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias; Christopher Santos encestó 12 puntos con dos asistencias; Américo Delgado terminó con 11 unidades, seis rebotes y dos asistencias; y Anderson Mirambeaux concluyó con 10 puntos y siete rebotes.

Con sus 19 asistencias, Gelvis Solano se convirtió en el jugador del Cupés con la mayor cantidad de asistencias en un partido en la historia del club y en el segundo mejor registro en la historia del Baloncesto Superior de Santiago, solo superado por José “Maita” Mercedes, quien repartió 26 asistencias en 1992 jugando para el CDP frente al Cupes. La marca anterior del Cupes era de 14 asistencias, lograda por Greg Foster en la temporada 2020.

Los Pepineros dominaron ampliamente el primer período 34-19. Sin embargo, el GUG reaccionó en el segundo cuarto, imponiéndose 27-21, para irse al descanso del medio tiempo con el marcador 55-46 aún favorable al Cupes.

Las acciones continúan este domingo a partir de las 11:30 de la mañana, con una doble cartelera. A primera hora se enfrentarán CDP y Cupés, mientras que en el cierre chocarán los actuales campeones del club Fernando Plaza Valerio y el GUG.