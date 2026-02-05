Los Knicks siguen ganando: vencen a Nuggets tras dos alargues

Los New York Knicks agrandaron su racha de victorias al hilo en la NBA a ocho, al vencer este miércoles tras dos tiempos extra a los Denver Nuggets por 134-127.

El astro Jalen Brunson anotó 42 puntos en la victoria de los Knicks, en un trepidante encuentro que bien puede repetirse en las Finales de la NBA.

El partido jugado en el emblemático Madison Square Garden, la catedral del básquet, cambió de líder en 20 ocasiones, estuvo empatado en 19 y ninguno de los dos equipos tuvo una ventaja de doble dígito.

"Se sintió como un partido de playoffs", dijo el alero local Mitchell Robinson. "Tuvimos la mentalidad correcta para sacar el partido adelante".

Ambos lideraron en los alargues, pero fue una canasta de Brunson la que llevó la ventaja a cinco (132-127) para los Knicks con 31 segundos en el segundo tiempo extra que el triunfo neoyorquino.

Esta racha de ocho victorias para los Knicks incluye cuatro con una ventaja de un mínimo de 25 puntos.

El dominicano Karl-Anthony Towns, quien se vio afectado por un golpe en la ceja en el primer tiempo, tuvo un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes para Nueva York, y lanzó para una efectividad del 69 por ciento (9/13). Además fue eliminado por la acumulación de faltas.

Por los Nuggets, Jamal Murray aportó 39 puntos, mientras que el serbio Nikola Jokic completó un triple doble de 30 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias.

bucks ganan, antetokounmpo en el aire

Los Milwaukee Bucks derrotaron 141-137 a los New Orleans Pelicans envueltos en rumores sobre el futuro de su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo quien, según reportes de prensa, está listo para terminar su relación con el equipo.

La ventana de traspasos de la NBA cerrará este jueves. Miami Heat, Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves son los equipos más agresivos en la lucha por llevarse al griego.

Antetokounmpo, de 31 años, se encuentra lesionado y no ha jugado desde el 23 de enero.

Los Bucks, en la duodécima posición de la Conferencia Este, lograron su segunda victoria consecutiva, con Ryan Rollins como principal figura con 27 puntos.

"Encontré mi ritmo y jugamos de la manera correcta", afirmó Rollins. "Todos fuimos agresivos y nos sentimos empoderados por nuestras decisiones".

Kevin Porter Jr. (18) y Pete Nance (16) se combinaron para 34 unidades desde la banca para los Bucks.

Milwaukee ganó la batalla de los rebotes 50-44 y se impuso en la zona pintada 62-38 frente a unos Pelicans (13-40) que marchan en la penúltima posición del Oeste.

spurs derrotan al thunder

Un Oklahoma City Thunder disminuido por lesiones cayó 116-106 frente a los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama en el Frost Bank Center (San Antonio).

Los campeones reportaron múltiples ausencias previo al partido, entre ellas: Shai Gilgeous-Alexander con una lesión abdominal, Luguentz Dort por inflamación en el rótulo femoral derecho y Chet Holmgren por espasmos en la espalda.

"Es la NBA y ellos tienen un gran equipo con o sin sus figuras", declaró Carter Bryant. "Han logrado construir un gran equipo y lo demostraron, nosotros debemos mejorar a la hora de cerrar los partidos".

Pese a las ausencias y a estar abajo hasta por 22 puntos en un tramo del encuentro, todo se decidió en los minutos finales donde anotaciones de Wembanyama sentenciaron el partido.

El francés de 22 años, terminó con una línea de 22 puntos, 14 rebotes y dos asistencias.

El esfuerzo colectivo estuvo a la altura para el cuadro tejano que consiguió 63 rebotes, lo que significa un nuevo récord en la temporada 2025-26.

Oklahoma City utilizó una rotación de ocho jugadores, siendo Kenrich Williams el máximo anotador con 25 puntos.

San Antonio es responsable de cuatro de las 12 derrotas de Oklahoma City, que se mantiene en el liderato del Oeste con un récord de 40-12.

En Inglewood, Donovan Mitchell anotó 29 puntos y repartió nueve asistencias, Jaylon Tyson agregó 17 tantos y los Cavaliers de Cleveland aplastaron el miércoles a los Clippers de Los Ángeles por 124-89, horas después de que los equipos completaron un canje de astros.

Los Cavaliers enviaron al base Darius Garland a los Clippers a cambio de James Harden. Ninguno de los dos jugó para sus nuevos equipos en la jornada.

Jarrett Allen anotó diez puntos y capturó 11 rebotes, Dennis Schroder agregó 11 unidades en su debut con los Cavaliers y Keon Ellis sumó seis tantos en su primer duelo con los Cavaliers, quienes ganaron por séptima vez en ocho compromisos. Schroder y Ellis fueron adquiridos de Sacramento en un intercambio de tres equipos el domingo.

Kawhi Leonard anotó 25 puntos y John Collins agregó 19 por los Clippers, quienes perdieron encuentros consecutivos por primera vez desde una racha de cinco derrotas en diciembre.

El novato Yanic Konan Niederhauser anotó diez puntos y capturó ocho rebotes por Los Ángeles, que tiene un récord de 17-5 desde el 20 de diciembre, aunque la mayor parte de ese éxito fue con Harden. Los Clippers carecieron también de su pívot titular Ivica Zubac, quien estuvo ausente por el nacimiento de su hijo.

En Sacramento, Cam Spencer encestó tres tiros clave al final del último cuarto y terminó con 20 puntos, mientras que Ty Jerome sumó 28 unidades, y los Grizzlies de Memphis vencieron el miércoles 129-125 a los Kings de Sacramento, quienes se hundieron en su peor racha de la campaña, con 10 tropiezos en fila.

Spencer encestó un triple con 2:08 minutos restantes en el cuarto periodo para darle a Memphis una ventaja de 122-118. Después de que GG Jackson atinó un tiro, Spencer añadió otro de 16 pies con 43 segundos por jugar para mantener la diferencia en cuatro puntos.

Y luego de que los Kings se acercaron a un punto con un triple de DeMar DeRozan, Spencer encestó también de tres unidades con 18 segundos restantes para restaurar la ventaja de cuatro tantos y sellar la victoria.

Jaylen Wells anotó 18 puntos, Jackson añadió 16 y Kentavious Caldwell-Pope finalizó con 15 por Memphis, que ganó su segundo partido consecutivo. El español Santi Aldama, de vuelta en la alineación tras perderse cuatro partidos por una lesión en la rodilla derecha, sumó 12 puntos y seis rebotes.

Los Grizzlies jugaban su primer partido desde que canjearon el martes a Jaren Jackson Jr. al Jazz de Utah en un acuerdo de ocho jugadores y tres selecciones de draft. Memphis también ha estado en conversaciones sobre la posibilidad de desprenderse del base estrella Ja Morant.

La fecha límite de intercambio es el jueves por la tarde.

Domantas Sabonis anotó 20 de sus 24 puntos en la primera mitad y sumó 15 rebotes por los Kings, cuya última victoria fue el 16 de enero contra Washington.

En Houston, Derrick White encestó seis triples y totalizó 28 puntos por los Celtics de Boston, quienes se valieron de un gran tercer cuarto para aumentar su ventaja y navegar tranquilos el miércoles hacia un triunfo de 114-93 sobre los Rockets de Houston.

La actuación de White ayudó a que los Celtics ganaran su cuarto partido consecutivo a pesar de la ausencia de su astro Jaylen Brown, quien se perdió el encuentro debido a un tirón en el isquiotibial izquierdo.

Los Celtics habían jugado también el martes.

El entrenador de Houston, Ime Udoka, fue expulsado al final del tercer cuarto después de cometer una doble falta técnica por discutir con los árbitros. Alperen Sengun fue echado a mitad del cuarto después de incurrir en dos faltas técnicas por gritarle a un árbitro tras una jugada sin falta.

Los Rockets estaban detrás por cuatro puntos después de un triple de Amen Thompson al inicio del tercer cuarto. Acto seguido, Boston montó una racha de 18-3 para poner el marcador en 67-48 con aproximadamente siete minutos restantes en el periodo.

Los Celtics encestaron cinco triples en ese tramo, con dos cada uno por parte de White y Baylor Scheierman.

Thompson anotó una canasta por Houston antes de que Boston utilizara una racha de 10-1 para aumentar la ventaja a 77-51 con cuatro minutos restantes en el cuarto. White lideró el camino durante esa racha, anotando los primeros ocho puntos, con dos triples.

Reed Sheppard recibió una falta de balón suelto cerca del final del cuarto y Udoka recibió dos faltas técnicas después de la llamada y fue expulsado. Boston convirtió cuatro tiros libres de esas faltas para poner el marcador en 87-63 al entrar en el cuarto periodo.

Kevin Durant lideró a los Rockets con 15 puntos en su regreso después de perderse el compromiso del lunes por un esguince en el tobillo izquierdo.

En Toronto, Anthony Edwards anotó 13 de sus 30 puntos en el último cuarto, Bones Hyland sumó 20 unidades y los Timberwolves de Minnesota superaron un déficit de 18 tantos para vencer el miércoles 128-126 a los Raptors de Toronto.

Jaden McDaniels anotó 19 puntos, Naz Reid y Julius Randle tuvieron 17 cada uno y Donte DiVincenzo agregó 15 para la quinta victoria en seis juegos de los Timberwolves que rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas al norte de la frontera.

Rudy Gobert tuvo diez puntos y 12 rebotes mientras los Timberwolves mejoraron a 14-5 contra oponentes de la Conferencia Este.

Brandon Ingram anotó 25 tantos, Immanuel Quickley tuvo 23 y Scottie Barnes tuvo 22 puntos y diez rebotes para los Raptors.

A pesar de que Ingram encestó un triple en el último segundo, Toronto perdió por cuarta vez en sus últimos cinco juegos en casa.

Sandro Mamukelashvili anotó 14 puntos para Toronto. RJ Barrett y Collin Murray-Boyles tuvieron 13 cada uno.