García encesta 36, Plaza Valerio gana y provoca triple empate en el primero en Santiago
A primera hora, Pueblo Nuevo se impuso a CDP liderado por los 21 puntos del veterano Víctor Liz.
Oliver García encestó más de 30 puntos por tercera ocasión en la temporada para comandar la victoria del Plaza Valerio 84-80 ante el Sameji, en la continuación de la versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.
Por Plaza Valerio, García terminó con 36 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias; Jonathan Araujo aportó 11 unidades y seis rebotes; Raimer Santana sumó 10 tantos y dos asistencias; mientras que Dominique Than agregó 10 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.
Por Sameji, BJ Fitzgerald lideró con 19 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias; Eloy Vargas registró doble-doble con 18 tantos y 11 tableros; Brahian Méndez añadió 16 puntos y siete rebotes; y Jordan Gerónimo finalizó con 13 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias.
Los primeros veinte minutos estuvieron marcados por constantes intercambios ofensivos entre ambos conjuntos. El primer parcial concluyó 22-19 a favor del Sameji, encabezado por Brahian Méndez con penetraciones efectivas. El segundo período favoreció al Plaza Valerio 23-20, aunque el descanso llegó con ventaja mínima para Sameji 43-42.
A primera hora de la cartelera del miércoles, en un partido de alto voltaje, con constantes cambios de liderazgo y una intensidad digna de final, el Club Pueblo Nuevo (CPN) se impuso 104-100 al Club Domingo Paulino (CDP).
El encuentro se definió en los minutos finales tras 22 cambios de liderazgo y 19 empates, reflejo de una batalla cerrada de principio a fin.
Pueblo Nuevo mostró mayor control en los momentos decisivos, liderando el partido durante 19:57 minutos, apoyado en una ofensiva balanceada, puntos clave desde la pintura y mejor aprovechamiento de las pérdidas del rival. CDP, que dominó tramos importantes del juego y llegó a tomar ventaja máxima de cinco puntos, no logró cerrar con efectividad en el último cuarto, donde CPN fue más certero y disciplinado.
Los mejores anotadores del Club Pueblo Nuevo (CPN) que ahora coloca su récord en 3-2 el capitán Víctor Liz 21 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias, Edgar Tejeda 20 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, Eusebio Suero 20 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, Austin Trice: 15 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y Alberson Pimentel: 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias
Por el Club Domingo Paulino (CDP) Romario Roque: 23 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, Juan Junior Rosario 22 puntos, 15 rebotes, 1 asistencia, Anpherne Acevedo 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, Adris de León: 15 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y Xavier Reyes: 11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia
Posiciones
Tras la jornada, Plaza Valerio (3-2), Sameji (3-2) y Pueblo Nuevo (3-2) comparten la primera posición con ocho puntos; Cupes (3-1) suma siete; CDP (2-3) también tiene siete; y GUG (0-4) acumula cuatro unidades.
Próximos encuentros
La acción continúa el próximo viernes, cerrando la primera ronda e iniciando la segunda. A primera hora, GUG (0-4) enfrenta a Cupes (3-1), y en el segundo partido Pueblo Nuevo (3-2) se mide al Sameji (3-2).