García encesta 36, Plaza Valerio gana y provoca triple empate en el primero en Santiago

Oliver García encestó más de 30 puntos por tercera ocasión en la temporada para comandar la victoria del Plaza Valerio 84-80 ante el Sameji, en la continuación de la versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Por Plaza Valerio, García terminó con 36 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias; Jonathan Araujo aportó 11 unidades y seis rebotes; Raimer Santana sumó 10 tantos y dos asistencias; mientras que Dominique Than agregó 10 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Por Sameji, BJ Fitzgerald lideró con 19 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias; Eloy Vargas registró doble-doble con 18 tantos y 11 tableros; Brahian Méndez añadió 16 puntos y siete rebotes; y Jordan Gerónimo finalizó con 13 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias.

Los primeros veinte minutos estuvieron marcados por constantes intercambios ofensivos entre ambos conjuntos. El primer parcial concluyó 22-19 a favor del Sameji, encabezado por Brahian Méndez con penetraciones efectivas. El segundo período favoreció al Plaza Valerio 23-20, aunque el descanso llegó con ventaja mínima para Sameji 43-42.

A primera hora de la cartelera del miércoles, en un partido de alto voltaje, con constantes cambios de liderazgo y una intensidad digna de final, el Club Pueblo Nuevo (CPN) se impuso 104-100 al Club Domingo Paulino (CDP).

El encuentro se definió en los minutos finales tras 22 cambios de liderazgo y 19 empates, reflejo de una batalla cerrada de principio a fin.

Pueblo Nuevo mostró mayor control en los momentos decisivos, liderando el partido durante 19:57 minutos, apoyado en una ofensiva balanceada, puntos clave desde la pintura y mejor aprovechamiento de las pérdidas del rival. CDP, que dominó tramos importantes del juego y llegó a tomar ventaja máxima de cinco puntos, no logró cerrar con efectividad en el último cuarto, donde CPN fue más certero y disciplinado.

Los mejores anotadores del Club Pueblo Nuevo (CPN) que ahora coloca su récord en 3-2 el capitán Víctor Liz 21 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias, Edgar Tejeda 20 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, Eusebio Suero 20 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, Austin Trice: 15 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y Alberson Pimentel: 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias

Por el Club Domingo Paulino (CDP) Romario Roque: 23 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, Juan Junior Rosario 22 puntos, 15 rebotes, 1 asistencia, Anpherne Acevedo 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, Adris de León: 15 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y Xavier Reyes: 11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia

Posiciones

Tras la jornada, Plaza Valerio (3-2), Sameji (3-2) y Pueblo Nuevo (3-2) comparten la primera posición con ocho puntos; Cupes (3-1) suma siete; CDP (2-3) también tiene siete; y GUG (0-4) acumula cuatro unidades.

Próximos encuentros

La acción continúa el próximo viernes, cerrando la primera ronda e iniciando la segunda. A primera hora, GUG (0-4) enfrenta a Cupes (3-1), y en el segundo partido Pueblo Nuevo (3-2) se mide al Sameji (3-2).