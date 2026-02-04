El ministro Kelvin Cruz inicia la reparación del Multiuso de Piedra Blanca

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó este miércoles el inicio de los trabajos de reparación del Multiusos de Piedra Blanca, en esta provincia, con una inversión de RD$ 21,423,872.

El rescate de la instalación abarca un área de 1,507.37 metros cuadrados y se inscribe en el plan de remozamiento de infraestructuras deportivas que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader a nivel nacional.

“Hemos venido para continuar la revolución deportiva que desde el Ministerio de Deportes estamos llevando a cabo en todo el territorio nacional, y Piedra Blanca no podía ser la excepción”, destacó el ministro Cruz, recibiendo el aplauso de los presentes.

Declaró que el techado, que presenta un avanzado nivel de deterioro en todas sus áreas, “ya cumplió su ciclo” y quedará como nuevo para el beneficio de los niños, jóvenes y adultos del municipio y zonas aledañas.

Los trabajos incluirán la intervención en la zona de juego, que será dotada de tableros profesionales certificados por la FIBA, pizarras digitales, un reloj de 24 segundos y piso sintético, para facilitar no solo las prácticas de baloncesto y voleibol, sino también de varias disciplinas deportivas, incluyendo deportes de combate.

Igualmente, se renovarán las oficinas administrativas, baños, vestidores para atletas, cafetería, y zonas exteriores, así como la reparación y mantenimiento de la estructura metálica, las bases de las columnas, el sistema eléctrico, el suministro y colocación de correas metálicas en el techo, y la instalación de aluzinc en la cubierta del polideportivo.

El proyecto también incorpora trabajos de cemento con malla ciclónica, pintura general y la construcción de una gran cisterna. Las principales autoridades de la provincia participaron en la ceremonia, entre ellas la gobernadora provincial Adela Tejada Gil, así como los alcaldes de los municipios Piedra Blanca y Bonao, Pedro Contreras Burgos y Eberto Núñez Núñez, respectivamente, y el viceministro de Instalaciones Deportivas de Miderec, ingeniero Samuel Taveras, entre otros.

El acto fue bendecido por el sacerdote Silvano González, ministro de la iglesia de Piedra Blanca.