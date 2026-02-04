Cunningham lidera remontada de los Pistons ante los Nuggets; los Knicks siguen enrachados

Cade Cunningham anotó este martes 29 puntos y los Detroit Pistons resistieron una remontada tardía de los Denver Nuggets para sellar una victoria por 124-121, en lo que podría ser un anticipo de las Finales de la NBA.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, parecían encaminarse a una cómoda victoria tras alcanzar una ventaja de 20 puntos al comienzo del tercer cuarto, después de un segundo periodo de 37 puntos.

Pero la estrella de Denver, Nikola Jokic, reaccionó con 10 puntos en el tercer cuarto y Jamal Murray anotó 14 en el último cuarto para reducir la ventaja de los Pistons a un solo dígito en los minutos finales.

Sin embargo, Cunningham estuvo a la altura del desafío y anotó dos tiros libres cruciales al final del partido para darle a Detroit una ventaja de cinco puntos a falta de nueve segundos, asegurando así la victoria.

Jamal Murray lideró el tablero anotador de Denver con 32 puntos, mientras que Jokic terminó con 24 unidades, 15 rebotes y cuatro asistencias.

Los cinco titulares de Detroit terminaron con anotaciones de dos dígitos, con Cunningham respaldado por los 20 puntos de Duncan Robinson, incluyendo seis triples, y los 19 puntos de Jalen Duren.

La victoria deja a Detroit con un récord de 37-12 en la cima de la Conferencia Este, con cinco partidos y medio de ventaja sobre los New York Knicks, segundos clasificados, que extendieron su racha de victorias a siete partidos con una contundente victoria por 132-101 sobre los Washington Wizards el martes.

Mikal Bridges anotó 23 puntos y Jalen Brunson añadió 21 en una victoria de principio a fin para los Knicks, que llegaron a tener una ventaja de hasta 41 puntos en el último cuarto. El dominicano Karl-Anthony Towns agregó 19 puntos y 14 rebotes por los ganadores.

Los Knicks tienen un récord de 32-18.

los celtics frustran a flagg

Los Boston Celtics se mantienen terceros en la clasificación con un récord de 32-18 tras derrotar a los Dallas Mavericks por 110-100 en Texas.

El novato sensación de los Mavs, Cooper Flagg, volvió a brillar en el American Airlines Center con una deslumbrante actuación de 36 puntos, pero Dallas siempre tuvo dificultades para acercarse a un equipo de los Celtics, que lideró el marcador desde el final del primer cuarto.

Jaylen Brown lideró con 33 puntos el anotador de los Celtics, y Payton Pritchard aportó 26 desde el banquillo.

los thunder tocan techo de 40 victorias

En la Conferencia Oeste, los Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la NBA, se convirtieron en el primer equipo de la temporada en alcanzar las 40 victorias con un contundente triunfo 128-92 sobre los Orlando Magic.

Oklahoma se adelantó por 25 puntos al final del primer cuarto y se llevó la victoria con facilidad, gracias a la destacada actuación de Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP, quien continuó con su impresionante racha de partidos anotando 20 puntos o más.

La estrella canadiense, que terminó con 20 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes, ha anotado la veintena -o más- en 121 partidos consecutivos, y está a solo seis partidos de romper el récord de Wilt Chamberlain de 126, establecido entre 1961 y 1963.

Por otro lado, Los Angeles Lakers concluyeron su gira como visitantes con una victoria por 125-109 sobre los Brooklyn Nets.

LeBron James brilló con 25 puntos y Luka Doncic anotó 24, mientras que los Lakers también celebraron el regreso de Austin Reaves tras un mes de baja por lesión.

Reaves aportó 15 puntos saliendo desde el banquillo.

En Portland, Collin Gillespie firmó 30 puntos, la mayor cantidad de su carrera, mientras que Mark Williams totalizó 24 unidades y 12 rebotes, y los Suns de Phoenix se recuperaron de un inicio lento para imponerse el martes 130-125 sobre los tambaleantes Trail Blazers de Portland.

Grayson Allen también anotó 24 puntos, al atinar 11 de 14 disparos, mientras que Jordan Goodwin sumó 16 tantos y diez rebotes en una noche en la que los Suns jugaron sin su máximo anotador Devin Booker (25,4 puntos por partido), debido a un esguince en el tobillo derecho.

Jalen Green también estuvo fuera de la alineación de los Suns.

Gillespie igualó un récord personal con ocho triples y también prodigó diez asistencias.

Jerami Grant anotó 23 puntos para liderar a Portland, que perdió su sexto partido consecutivo. Donovan Clingan contabilizó 14 puntos y 15 rebotes. Shaedon Sharpe añadió 19 puntos a la causa de Portland.

Los Blazers también jugaron sin su máximo anotador y segundo mejor reboteador, Deni Avdija (25,5 puntos por partido), quien padece una distensión lumbar y fue nombrado recientemente para su primer Juego de Estrellas.

Vit Krejci anotó cinco puntos en su debut con Portland después de ser adquirido en un canje con Atlanta.

En San Francisco, el novato VJ Edgecombe anotó 25 puntos, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias, para que los 76ers de Filadelfia doblegaran el martes 113-94 a los Warriors de Golden State, con lo cual hilaron su quinta victoria.

Andre Drummond sumó 12 puntos y 11 rebotes por Filadelfia, que se aprovechó de la ausencia de Stephen Curry debido a un doloroso problema en la rodilla derecha.

Trendon Watford aportó 16 puntos y ocho rebotes desde el banquillo, mientras que Adem Bona encestó sus cinco primeros tiros de campo en la primera mitad en un tramo de nueve minutos para ayudar a que los Sixers tomaran una ventaja de 58-57 al descanso. Bona terminó con 11 puntos.

El segundo autobús de Filadelfia llegó apenas unos 75 minutos antes del inicio debido al tráfico en el Área de la Bahía de San Francisco, pero el entrenador Nick Nurse no estaba preocupado por la posibilidad de que su equipo requiriera un calentamiento prolongado.

Después de todo, los Sixers habían jugado el lunes, cuando vencieron a los Clippers por 128-113.

Curry salió temprano de la derrota de Golden State por 131-124 ante Detroit el viernes debido al problema en la rodilla. El alero Jonathan Kuminga, cuyo futuro con la franquicia sigue siendo incierto, se perdió su quinto partido consecutivo por un hematoma óseo en la rodilla izquierda.

El brasileño Gui Santos y Pat Spencer anotaron 13 puntos cada uno y Moses Moody añadió 12 por los Warriors, que perdieron su tercer partido consecutivo en casa. El dominicano Al Horford aportó 10 puntos, dos asistencias y un bloqueo en 21 minutos.

En Miami, el All-Star Jalen Johnson tuvo 29 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, CJ McCollum añadió 26 puntos desde el banquillo y los Hawks de Atlanta vencieron el martes por la noche 127-115 al Heat de Miami, rompiendo una racha de dos derrotas consecutivas.

Nickeil Alexander-Walker anotó 19 para los Hawks, quienes lideraron la mayor parte del camino y arruinaron la celebración de Miami por el 20 aniversario de su campeonato de la NBA de 2006. Dwyane Wade y Shaquille O’Neal estaban sentados al lado de la cancha, y la mayoría de los jugadores de ese primer equipo campeón de los Heat estaban presentes.

Jaime Jaquez Jr. anotó 21 puntos para el Heat. Pelle Larsson y Simone Fontecchio tuvieron cada uno 18, y Bam Adebayo terminó con 16 puntos y 14 rebotes para Miami.

Atlanta tomó la delantera de manera definitiva con 4:31 restantes en el primer cuarto y respondió a cada intento de remontada de Miami con una racha propia.

Los Hawks superaron a Miami 63-24 desde la línea de tres puntos, además de tener una ventaja de 68-45 en puntos desde el banquillo.

Fue el último juego para ambos equipos antes de la fecha límite de cambios de la NBA el jueves por la tarde.

En Milwaukee, Kyle Kuzma igualó su mejor marca de la temporada con 31 puntos y los Bucks de Milwaukee rompieron una racha de cinco derrotas al vencer el martes 131-115 a los Bulls de Chicago en un duelo de equipos con bajas.

Milwaukee estaba sin sus dos máximos anotadores debido a lesiones, mientras que los Bulls canjearon a tres jugadores en la jornada.

Los Bulls enviaron a Kevin Huerter y Dario Saric a Detroit como parte de un acuerdo de tres equipos en el que adquirieron a Mike Conley Jr. de Minnesota y a Jaden Ivey de los Pistons. También intercambiaron a Nikola Vucevic y una selección de segunda ronda a Boston por Anfernee Simons y una selección de segunda ronda.

Chicago no contó con su máximo anotador Josh Giddey debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Milwaukee careció nuevamente de Giannis Antetokounmpo, dos veces elegido el Jugador Más Valioso, quien sufrió un tirón en la pantorrilla derecha el 23 de enero. Antetokounmpo estuvo en la cancha haciendo algunos disparos y entrenando antes del encuentro.

Los Bucks mejoraron a una foja de 4-15 sin Antetokounmpo.

Milwaukee tampoco contó con Kevin Porter Jr. (distensión en oblicuos), Bobby Portis (contusión en la cadera) ni Gary Harris (distensión en el tendón de la corva izquierda). El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, dijo antes del encuentro que Porter podría regresar el miércoles o el viernes.

Ryan Rollins totalizó 21 puntos, diez asistencias y siete rebotes por Milwaukee. Kuzma sumó diez rebotes y seis asistencias.

En Indianápolis, Isaiah Collier logró un récord personal al prodigar 22 asistencias — la mayor cantidad en la NBA esta temporada y la más alta de un jugador de Utah desde John Stockton en 1992 —, y el Jazz venció el martes 131-122 a los Pacers de Indiana, pese a contar apenas con siete jugadores saludables.

Lauri Markkanen anotó 27 puntos por el Jazz, que estaba con una plantilla reducida después de canjear a Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks. A cambio, Memphis cedió a Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar y Vince Williams Jr.

El último jugador de la NBA con 22 asistencias en un partido fue Nikola Jokic de Denver el pasado 7 de marzo. Collier, quien jugó todo el partido, también anotó 17 puntos. Los siete jugadores de Utah aportaron 14 puntos o más. Brice Sensabaugh anotó 20, Ace Bailey sumó 19 y Kyle Filipowski logró 16 unidades y 16 rebotes.

Quenton Johnson anotó 24 puntos al atinar nueve de 10 tiros y Jarace Walker consiguió también 24 por los Pacers, quienes reservaron a cuatro titulares habituales — el astro Pascal Siakam, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard y T.J. McConnell — para darles descanso o por lesiones menores. Los cuatro jugaron la noche anterior, cuando Indiana perdió 118-114 ante Houston como local.

Kam Jones, poco utilizado y que no jugó el lunes, apareció de inicio por primera vez en su carrera con los Pacers y anotó 12 puntos.