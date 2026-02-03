Sengun lidera triunfo de los Rockets sobre los Pacers y Ball encabeza la remontada de los Hornets

Los Houston Rockets alcanzaron este lunes su tercera victoria consecutiva, esta vez 118-114 sobre los Indiana Pacers, liderados por un versátil Alperen Sengun, que sumó 39 puntos y 16 rebotes.

Sengun, internacional turco y una de las ausencias más notables del Partido de las Estrellas de la NBA de este mes, dominó en ambos lados de la cancha y guió a los Rockets a la victoria.

Jabari Smith Jr. respaldó a Sengun con 19 puntos y Amen Thompson con 16, lo que le permitió a Houston mejorar su récord a 31-17 y mantenerse en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste.

racha ganadora interrumpida

Por otro lado, los Minnesota Timberwolves (31-20) vieron interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas al caer derrotados ante los Memphis Grizzlies por 137-128.

Memphis, sin el lesionado Ja Morant, mejoró su récord a 19-29 gracias a los 30 puntos de Jaren Jackson Jr.

Siete jugadores de Memphis terminaron con dos dígitos en el anotador, con Ty Jerome aportando 19 puntos y Jaylen Wells 18. Cam Spencer y Vince Williams sumaron 16 puntos cada uno.

hornets ganan séptimo seguido

Entre tanto, los Charlotte Hornets se acercaron a los puestos de playoffs con una victoria por 102-95 sobre los New Orleans Pelicans, extendiendo su racha ganadora a siete partidos.

LaMelo Ball fue el héroe de Charlotte, recuperándose de un choque accidental de cabezas con Charles Lee, entrenador de los Hornets, para terminar con 24 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias.

El base regresó de la atención médica para ayudar a Charlotte a remontar una desventaja de 22 puntos, lo que permitió a los Hornets mejorar su récord a 23-28, a solo un puesto del décimo lugar que ocupa Atlanta en la Conferencia Este.

La joven promesa de Charlotte, Kon Knueppel, terminó con 17 puntos, incluyendo cuatro triples, mientras que Brandon Miller y Grant Williams anotaron 16 puntos cada uno.

sixers triunfan por cuarta vez al hilo

Tyrese Maxey anotó 29 puntos, incluidos siete triples, Dominick Barlow añadió 26 unidades y 16 rebotes, y los 76ers de Filadelfia vencieron 128-113 a los Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

El juego contó con dos grandes nombres que no fueron seleccionados como reservas del Juego de Estrellas: Joel Embiid, de los Sixers; y Kawhi Leonard, de los Clippers.

Embiid sumó 24 tantos mientras continúa recuperando su fuerza total tras una lesión en el tobillo derecho. Los Sixers mejoraron a 11-10 sin Paul George, quien está cumpliendo una suspensión de 25 partidos por violar el programa antidrogas de la NBA.

Leonard lideró a los Clippers con 29 puntos y Jordan Miller aportó 21 desde la banca.

Los Ángeles no contó con James Harden, quien se perdió su segundo partido consecutivo por razones personales. El entrenador Tyronn Lue dijo antes del juego que Harden estaba en casa en Phoenix.