Towns iguala a Pau Gasol y supera a Al Horford en selecciones al All Star

El nuevo cambio de formato -una vez más- en el Partido de Estrellas de la NBA, no ha impedido que el dominicano Karl-Anthony Towns sea convocado por sexta vez en su carrera para el encuentro de estelares.

De esta manera, el centro de los Knicks de Nueva York iguala a Pau Gasol entre los jugadores que representan a países de habla hispana, quien también fue escogido en seis ocasiones.

Towns, además, supera las cinco oportunidades en las que Al Horford fue llamado para ser parte del mismo y que era, hasta ahora, la marca para un dominicano.

reservista del este

El talentoso jugador procedente de la Universidad de Kentucky fue incluido como uno de los reservistas de la Conferencia del Este anunciados por la liga el domingo por la noche.

Nacido en New Jersey fruto de la unión de Karl-Anthony Towns Sr. y la dominicana Jacqueline Cruz, Towns representa al país del merengue y la bachata desde los 16 años, incluyendo la Copa Mundial del 2023 en Filipinas.

Sus anteriores convocatorios se produjeron en las versiones de 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025. Las primeras cuatro se registraron con su equipo original, los Timberwolves de Minnesota.

con el mundo

En esta vez, el “Team World” (Equipo del Mundo) se enfrentará a un par de equipos de Estados Unidos y Towns, manteniendo su coherencia, ha optado por vestir la chaqueta del primero aunque también posee la ciudadanía estadounidense.

Sus actuaciones más destacadas incluyen un juego de 50 puntos en 2024 en Indianápolis, un doble doble de 24 tantos y 11 capturas en 2025 en San Francisco y otro de 17 unidades y 10 rebotes en 2018 en Los Angeles.

Además fue el ganador del concurso de habilidades en el 2016 así como el de triples en el 2022, único jugador de la posición centro en obtener ese trofeo.

Sus 50 puntos en 2024 lo convirtieron en el cuarto jugador de la historia con al menos ese total junto a Jayson Tatum, Stephen Curry y Anthony Davis.

También estuvo en dos ocasiones en el partido de estrellas emergentes en las ediciones de 2016 y 2017.

extranjeros con más

Dirk Nowitzki, Alemania, 14, Giannis Antetokounmpo, Grecia, 10, Nikola Jokic, Serbia, 8, Steve Nash, Canadá, 8, Dikembe Mutumbo, República Democrática del Congo, 8, Luka Doncic, Eslovenia, 7, Pau Gasol, España, 6, Tony Parker, Francia, 6, Karl-Anthony Towns, RD, 6.

En esta lista solo se toma en cuenta aquellos jugadores que no han participado con el equipo olímpico de Estados Unidos, lo que descarta los casos de Hakeem Olajuwon, Tim Duncan y Joel Embiid.

marc y manú

Dentro de los hispanoparlantes solo otros dos jugadores han participado en más de una ocasión en el Partido de Estrellas de la NBA: el español Marc Gasol con tres y el argentino Manú Ginóbili con dos.

En el caso de Rolando Blackman, quien estuvo en cuatro eventos de este estilo, nació en Panamá, pero se mudo a los ocho años a Estados Unidos, fue seleccionado de este último país para los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, pero no pudo participar debido al boicot del país de América del Norte y sus aliados como protesta por la invasión soviética en Afganistán. Era la estrella de la Universidad de Kansas State.

Y aunque representa con orgullo su país de nacimiento y ha trabajado con la Federación Panameña de Baloncesto en la dirección y desarrollo de esa disciplina en ese país, nunca jugó con la selección nacional de Panamá.