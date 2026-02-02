Metros de Santiago adquieren a Raimer Santana, Brandone Francis, a Cañeros

Los Metros de Santiago anunciaron la adquisición del base Raimer Santana, mediante un cambio realizado con los Cañeros del Este, que envía al guard Brandone Francis a la franquicia romanense.

Este movimiento marca la primera transacción anunciada por los Metros de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Los Metros vienen de una campaña 2025 en la que, tras una reconstrucción que devolvió el orgullo y la competitividad a la franquicia, el equipo alcanzó la serie final.

Santana llega a la “Ciudad Corazón” para fortalecer la dirección del equipo, aportando manejo, lectura del juego y energía en ambos lados de la cancha.

Es un base cuyo perfil lo define como que pone orden y juega con buen ritmo en media cancha, rompe la primera línea, ataca el aro y crea para los tiradores, se mueve bien en el pick and roll y toma decisiones rápidas, compite en defensa, mete presión al balón y sube la intensidad.

Tiene 28 años (nació el 17 de octubre de 1997), mide 6 pies y pesa 170 libras; es nativo de El Seibo y fue selección del draft 2017 de los Cañeros del Este. Además de su recorrido en el patio, ha sumado experiencia internacional jugando en ligas de Panamá, Colombia Angola y Venezuela.