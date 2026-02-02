Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Metros de Santiago adquieren a Raimer Santana, Brandone Francis, a Cañeros

Fue selección del draft 2017 de los Cañeros del Este y además de su recorrido en el patio, ha sumado experiencia internacional jugando en ligas de Panamá, Colombia, Angola y Venezuela,

Raimer Santana ha sido adquirido por los Metros de Santiago desde los Cañeros del Este.

Listín DiarioSantiago

Los Metros de Santiago anunciaron la adquisición del base Raimer Santana, mediante un cambio realizado con los Cañeros del Este, que envía al guard Brandone Francis a la franquicia romanense.

Este movimiento marca la primera transacción anunciada por los Metros de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Los Metros vienen de una campaña 2025 en la que, tras una reconstrucción que devolvió el orgullo y la competitividad a la franquicia, el equipo alcanzó la serie final.

Santana llega a la “Ciudad Corazón” para fortalecer la dirección del equipo, aportando manejo, lectura del juego y energía en ambos lados de la cancha.

Es un base cuyo perfil lo define como que pone orden y juega con buen ritmo en media cancha, rompe la primera línea, ataca el aro y crea para los tiradores, se mueve bien en el pick and roll y toma decisiones rápidas, compite en defensa, mete presión al balón y sube la intensidad.

Tiene 28 años (nació el 17 de octubre de 1997), mide 6 pies y pesa 170 libras; es nativo de El Seibo y fue selección del draft 2017 de los Cañeros del Este. Además de su recorrido en el patio, ha sumado experiencia internacional jugando en ligas de Panamá, Colombia Angola y Venezuela.

