Los Lakers se desinflan en la posible última visita de LeBron al Madison

En una noche agridulce en Nueva York, LeBron James no pudo evitar este domingo una derrota de Los Angeles Lakers por 112-100 ante los Knicks en su posible último partido en el emblemático Madison Square Garden.

Antes de saltar al parqué de la llamada "Meca del básquet", LeBron recibió la noticia de que su racha de presencias consecutivas en el Juego de las Estrellas estaba a salvo.

A los 41 años, King James fue incluido este domingo entre los suplentes de la Conferencia Oeste para la cita del 15 de febrero en Los Ángeles, con lo que alargará a 22 su récord de selecciones consecutivas.

"Veintidós seguidas... No está mal. Bendecido, honrado, de verdad", dijo LeBron a periodistas mientras se alistaba en el vestuario del Madison.

Pero la alegría no fue completa para el Rey, cuya visita a Nueva York despertó más atención de lo habitual al mantener en secreto su futuro tras esta temporada.

Los irregulares Lakers terminaron la noche con una derrota que los desciende a la séptima plaza del Oeste, fuera de la zona de acceso directo a playoffs.

James terminó con 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias y fue el único de su equipo que dio la cara cuando los Knicks se escaparon en el marcador en la segunda mitad.

Luka Doncic bordeó el triple doble con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias en el primer aniversario de su controvertida venta por los Dallas Mavericks.

Los Knicks, que ascendieron al segundo puesto del Este, lucen cada vez más sólidos y encadenan seis triunfos consecutivos.

Jalen Brunson (12 puntos y 13 asistencias) y Karl-Anthony Towns (11 puntos y 13 rebotes), los dos All-Star de los Knicks, dejaron esta vez los mandos del ataque a OG Anunoby y Landry Shamet, que sumaron 25 y 23 puntos.

"Hemos estado jugando juntos, encontrando maneras de ganar. Lo más importante es respaldarnos mutuamente", afirmó Brunson, que recientemente lideró la reunión de jugadores que recompuso el rumbo.

"No fui solo yo, fuimos todos, pero estamos respondiendo bien. Tenemos que seguir haciéndolo. No podemos conformarnos", subrayó el capitán neoyorquino.

la mayor victoria de detroit

Jefes del Este, los Detroit Pistons aplastaron a los Brooklyn Nets por 130-77 en una noche con mucho que celebrar ante su público.

La diferencia de 53 puntos es la mayor de la historia para la emblemática franquicia de la Motown, que esta temporada ha recuperado el protagonismo perdido.

Campeones en 1989, 1990 y 2004, los Pistons mandan otra vez en el Este con una amplia ventaja de 5,5 victorias sobre Knicks y Boston Celtics además de actuaciones intimidantes como la del domingo.

Su victoria más abultada hasta ahora era ante los propios Celtics por 52 puntos en 2003.

Para los Nets, que dirige el español Jordi Fernández, la paliza del domingo ni siquiera es la peor de este año, después de ser masacrados por 54 puntos por sus vecinos Knicks el 21 de enero.

Cade Cunningham, piedra angular de los nuevos Pistons, guió el ataque local con 18 puntos y 12 asistencias.

Además del base, que ya tenía reservado un puesto de titular en el Juego de las Estrellas, Detroit celebró la elección el domingo como suplente del joven pívot Jalen Duren, que aportó 21 puntos y 10 rebotes.

wizards ganan la batalla de colistas

En Washington, los Wizards vencieron 116-112 a los Sacramento Kings en un duelo entre los últimos clasificados de cada conferencia.

La victoria permitió a la franquicia capitalina salir del pozo del Este, que ahora ocupan los Indiana Pacers.

El novato Will Riley, con 18 puntos desde el banco, fue el máximo anotador de unos Wizards que no dejaron a ningún titular más de 23 minutos en pista.

Por los Kings, últimos del Oeste después de nueve derrotas seguidas, los veteranos Zach LaVine y DeMar DeRozan anotaron 35 y 32 puntos, respectivamente.

En Denver, Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos y Cason Wallace añadió un récord personal de 27, incluyendo siete triples, mientras que el Thunder de Oklahoma City venció 121-111 a los Nuggets de Denver el domingo por la noche.

Gilgeous-Alexander tuvo 13 asistencias y el Thunder, que había perdido tres de cuatro, encestó 19 triples. Logró ocho de 13 desde larga distancia en el tercer cuarto cuando Oklahoma City amplió una ventaja de siete puntos al medio tiempo a 16.

Las 29 unidades de Peyton Watson lideraron a los Nuggets, que nunca estuvieron al frente en el primero de cuatro juegos esta temporada entre los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Fue su primer encuentro desde que el Thunder venció a Denver en el juego decisivo de las semifinales de la Conferencia Oeste en mayo del año pasado en su camino hacia la conquista del primer campeonato de la NBA de la ciudad.

La pareja de All-Stars de los Nuggets tuvo una noche bastante tranquila.

Nikola Jokic anotó 16 puntos pero solo realizó nueve tiros en su segundo juego de regreso tras una lesión de rodilla que lo dejó fuera por 16 partidos. Jamal Murray, quien obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas en su novena temporada en la NBA el domingo, repartió 12 asistencias pero solo anotó 12 puntos con un cuatro de 16 en tiros — incluyendo uno de ocho desde la línea de tres puntos.

En San Antonio, Victor Wembanyama tuvo 25 puntos, ocho rebotes y cinco bloqueos, y San Antonio venció 112-103 al Magic de Orlando el domingo por la noche en un partido que comenzó cinco horas tarde debido a los problemas de viaje de los Spurs.

Los Spurs estaban programados para salir de Charlotte después de una derrota 111-106 el sábado, pero tuvieron que quedarse durante la noche debido a la tormenta que dejó casi 30 centímetros de nieve. Luego, el equipo tuvo un problema mecánico en su vuelo.

Devin Vassell añadió 16 unidades para San Antonio. Dylan Harper tuvo 15 tantos, y De’Aaron Fox sumó 14 y diez asistencias.

Desmond Bane anotó 25 puntos para Orlando, y Paolo Banchero tuvo 19 y diez rebotes. Orlando había ganado dos seguidos.

El Magic habían estado en San Antonio desde el sábado después de una victoria en casa 130-120 sobre Toronto. Los Spurs no tuvieron tanta suerte.

El partido estaba programado para comenzar a las tres de la tarde, pero se retrasó a las seis de la tarde y luego a las ocho de la noche ya que los Spurs regresaron a casa casi 24 horas más tarde de lo planeado.

El inicio retrasado no obstaculizó a los Spurs, ya que acertaron sus primeros tres tiros y siete de sus primeros ocho, construyendo una ventaja de dos dígitos en cinco minutos. Wembanyama acertó sus dos primeros intentos, abriéndose paso ante Wendell Carter Jr. en la pintura para una bandeja con efecto y una clavada con ambas manos.

En Portland, Jarrett Allen anotó un récord personal de 40 puntos y capturó 17 rebotes mientras los Cavaliers de Cleveland propinaron a a los Trail Blazers de Portland su quinta derrota consecutiva al imponerse 130-111 la noche del domingo.

Sam Merrill añadió 22 unidades, incluidos seis triples, y los Cavaliers se recuperaron de una derrota ante los Suns de Phoenix el viernes por la noche que rompió una racha de cinco victorias consecutivas. Allen también contribuyó con cinco asistencias y cuatro bloqueos.

Caleb Love tuvo 21 tantos para los Blazers, que lucharon sin su máximo anotador Deni Avdija. Se perdió el juego debido a una distensión en la parte baja de la espalda.

Portland estuvo detrás por 24 puntos, pero redujo la diferencia en el último cuarto, acercándose a 106-96 con 7:32 en el reloj de juego. Los Cavaliers se adelantaron 118-104 con un triple de Merrill a falta de 4:15, y los aficionados comenzaron a dirigirse hacia las salidas.

Antes del juego, Avdija obtuvo su primera selección al All-Star cuando fue elegido como reserva de la Conferencia Oeste. La estrella de Cleveland, Donovan Mitchell, fue seleccionada como reserva en la Conferencia Este.

Con el plazo de traspasos acercándose, ambos equipos realizaron intercambios antes del juego. Los Cavs adquirieron a los guardias Keon Ellis y Dennis Schroder de Sacramento en un intercambio de tres equipos que envió al alero De’Andre Hunter a los Kings. Los Bulls de Chicago recibieron a Dario Saric de Sacramento junto con selecciones de draft como parte del acuerdo.

Portland adquirió al delantero Vit Krejci de los Hawks de Atlanta a cambio del pívot lesionado Duop Reath y un par de selecciones de draft.

En Phoenix, Kawhi Leonard anotó 25 puntos y los Clippers de Los Ángeles, jugando sin James Harden, aplastaron la noche del domingo 117-93 a los Suns de Phoenix.

Leonard, quien no fue incluido en los reservas del All-Star de la Conferencia Oeste anunciados más temprano el domingo, logró ocho rebotes además de su 27º juego consecutivo con 20 o más puntos. Ivica Zubac consiguió 20 rebotes mientras los Clippers se recuperaron de una derrota en Denver el viernes y dominaron en el interior, superando a Phoenix en rebotes 63-35 y superando a los Suns 64-18 en la pintura.

Jordan Miller anotó 20 puntos, John Collins 16, Zubac 14 y Kobe Sanders 12 para los Clippers, quienes lanzaron con un 51.8% de efectividad desde el campo. Sanders comenzó en lugar de Harden, quien se perdió el juego por razones personales.

Desde que comenzaron la temporada 6-21, los Clippers han ganado 17 de 21 y están a solo dos juegos por debajo de .500. Los Suns habían ganado tres seguidos antes del domingo, y aún tienen un récord de 15-7 desde el 21 de diciembre.

Grayson Allen lideró a los Suns con 23 puntos y ocho asistencias, y Dillon Brooks anotó 22 puntos. Collin Gillespie y Jordan Goodwin terminaron cada uno con 12 puntos.

En Toronto, RJ Barrett anotó 21 puntos, Sandro Mamukelashvili añadió 20 y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 107-100 al Jazz de Utah para comenzar una serie de cinco partidos en casa.

Brandon Ingram sumó 19 puntos para ayudar a Toronto a romper una racha de dos derrotas consecutivas. Immanuel Quickley tuvo 17 puntos.

Scottie Barnes celebró su inclusión en su segundo Juego de Estrellas de la NBA con 14 puntos y nueve rebotes. Barnes se lastimó el pie izquierdo con 4:48 restantes después de un robo. Se retiró 22 segundos después, solo para regresar en los últimos 3:05.

Lauri Markkanen tuvo 27 puntos y 11 rebotes para Utah. Los Jazz han perdido seis partidos consecutivos, la peor racha de la temporada.

Isaiah Collier añadió 19 puntos, y Jusuf Nurkic tuvo 11 puntos y 13 rebotes.

Los Raptors igualaron sus 30 victorias de la temporada pasada con 31 juegos restantes.

En Miami, Bam Adebayo y Pelle Larsson anotaron cada uno 20 puntos la noche del domingo, y el Heat de Miami igualó su tercer mayor margen de victoria en la historia con una paliza de 134-91 sobre los Bulls de Chicago.

El Heat llegó a liderar por hasta 54 puntos; antes del domingo, su mayor ventaja esta temporada había sido de 45 en Memphis el 24 de octubre. Fue la segunda mayor ventaja de Miami en la era del play-by-play que data de 1996; el Heat venció a Memphis por 60 el 29 de marzo de 2024.

El déficit de 54 puntos fue el más grande de Chicago desde una desventaja de 58 puntos contra Boston el 8 de diciembre de 2018. Los mayores déficits de los Bulls esta temporada fueron dos juegos de 41 puntos: uno contra Minnesota el 29 de diciembre, y el otro también contra Miami el 21 de noviembre.

Kel’el Ware anotó 17 puntos, Andrew Wiggins y Jaime Jaquez Jr. anotaron cada uno 14 y Davion Mitchell regresó de una lesión en el hombro para anotar 13 para Miami, que jugó sin el escolta Norman Powell (razones personales) y Tyler Herro (costillas).

Coby White anotó 16 puntos para Chicago, que obtuvo 12 de Nikola Vucevic y diez de Ayo Dosunmu.

En Boston, Jaylen Brown anotó 30 puntos y consiguió 13 rebotes el domingo, Anfernee Simons sumó 27 puntos desde el banquillo y los Celtics de Boston lograron una victoria cómoda por 107-79 sobre los Bucks de Milwaukee.

Derrick White añadió 17 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, y Neemias Queta tuvo 14 puntos y ocho rebotes mientras los Celtics ganaban su segundo partido consecutivo tras alternar victorias y derrotas en sus cuatro encuentros anteriores. Fue el tercer doble-doble de Brown esta temporada.

Ryan Rollins lideró a Milwaukee con 25 puntos y Kyle Kuzma anotó 16.

Con rumores de intercambio girando en torno a su estrella Giannis Antetokoumpo, los Bucks no fallaron un tiro en los primeros 2½ minutos (cinco de 5) y se adelantaron 12-0 antes de que Boston los enviara a su quinta derrota consecutiva.

Antetokoumpo se lesionó la pantorrilla derecha el 23 de enero y no hay una fecha para su regreso.