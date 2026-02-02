Jean Montero, con 16 puntos, aporta al triunfo del Valencia en la Liga Endesa ACB

Una lluvia de doce triples en la primera parte, con un brillante 55% de acierto, abrió el camino este domingo para que el Valencia Basket lograra una cómoda victoria 101-65 ante el Hiopos Lleida que, tras irse veinte abajo al descanso, no encontró argumentos para complicarle el partido y que acabó arrollado.

El equipo 'taronja' arrancó con victoria la segunda vuelta de la fase regular de la Liga Endesa, mientras que el Lleida, lastrado por la baja de Melvin Ejim, vio interrumpida su racha de tres victorias seguidas y no pudo regalar a su bulliciosa afición desplazada ni una peleada derrota.

El conjunto valenciano, que debe afrontar esta semana dos complicada salidas en la Euroliga a las pistas del Efes y del Hapoel Jerusalén, aprovechó para dar descanso a dos jugadores de peso en la rotación como Darius Thompson y Kam Taylor sin que el nivel del equipo se resintiera y pudo dar minutos a Isaac Nogués y Yankuba Sima, sus jugadores menos utilizados.

Arrancó el Hiopos Lleida concentrado y paciente. Manu Sanz y John Shurna dieron sentido con sus triples desde las esquinas a la trabajada circulación de balón del equipo catalán, que supo también permitir que los locales alimentaran a Neal Sako pero sin que este pudiera sacar partido.

Un par de triples de Jean Montero dieron tiempo a que el Valencia Basket se calentara, algo que hizo con la entrada de los primeros jugadores de banquillo. Sergio De Larrea dio brío al ataque 'taronja' y Josep Puerto y Papi Badio castigaron desde fuera las primeras dudas del Lleida. Del 6-11, el marcador pasó al 22-11 en apenas tres minutos.

El equipo de Gerard Encuentra sufrió para que los minutos de inspiración ofensiva del Valencia no se le llevaran por delante, porque los locales añadieron las penetraciones de Omari Moore a su repertorio. Pero endureció su defensa y aprovechó la motivación y la rapidez de Millán Jiménez, cedido por el club valenciano, para sumar y mantenerse a una distancia aceptable (32-23, m.14).

El vaivén en la puntería local también le ayudó, porque el Valencia pasó de un inicial 6 de 8 desde la línea de tres puntos a un 7 de 16 pocos minutos después. Pero el conjunto de Pedro Martínez tira si tiene opción no según el porcentaje y el regreso de Puerto y de Jean Montero le hizo volver a afinar la mirilla y su renta se fue por encima de los veinte puntos (46-25, m.17). El dominicano Montero terminó el partido con 16 puntos, tres asistencias y un par de recuperaciones.

Al descanso el bagaje local desde 6,75 era de 12 de 22, un consistente 55% de acierto que ponía el triunfo lejos del alcance catalán.

Un par de buenas acciones de Manu Sanz alimentaron la esperanza visitante en la reanudación pero Encuentra se la jugó manteniendo en la pista a Atoumane Diagne tras hacer la cuarta falta y vio cómo el interior senegalés era eliminados un par de minutos después. El Lleida se quedó sin su referencia interior más grande y se vio abocado a jugar con pequeños el resto del choque.

Con la ventaja estabilizada, el técnico local Pedro Martínez aprovechó para tratar de meter en dinámica al interior Yankuba Sima, el jugador menos usado de su plantilla junto con Nogués, al que ya había dado minutos en la primera parte. Pero no funcionó, el equipo perdió ligeramente el hilo y a los cuatro minutos, el técnico pidió tiempo muerto y retiró al pívot. Al Lleida sólo le dio para recortar cuatro puntos.

La dirección de De Larrea permitió al Valencia recuperar el ritmo y le dio a su técnico una nueva oportunidad de rodar a Sima y a Nogués.

Ficha técnica:

101.- Valencia Basket (25+27+19+30): Moore (7), Montero (16), López-Arostegui (9), Pradilla (11), Sako (1) -cinco titular- Badio (9), De Larrea (13), Nogués (4), Puerto (19), Key (6), Reuvers (2) y Sima (4)

65.- Hiopos Lleida (15+17+19+14): Batemon (6), Walden (9), Paulí (6), Sanz (10), Diagne (3) -cinco titular- Agada (10), M. Jiménez (13), Shurna (4), Krutwig (-), Ríos (-), Dabo (4) y Torrens (-).

Árbitros: Manuel, Araña y Mendoza. Eliminaron a los visitantes Diagne (m.23), Mikel Sanz (m.36) y Agada (m.39).

Partido correspondiente a la décima octava jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena ante 12.648 espectadores.