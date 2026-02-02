Emanuel Alonso será el entrenador de Cañeros para la temporada 2026 de la LNB

Los Cañeros del Este anunciaron la contratación del dirigente argentino Emanuel Alejandro Alonso como su nuevo dirigente para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), la cual está prevista para iniciar en el mes de abril.

Alonso es un entrenador de baloncesto con experiencia comprobada, vinculado a la división

latinoamericana de la NBA desde el año 2020, donde ha ido escalando posiciones hasta convertirse en director de la NBA Basketball School en la República Dominicana, cargo que desempeña actualmente.

En su natal Argentina inició su carrera como entrenador en el año 2010, coronándose campeón con el Club Unión de Córdoba en el Torneo Nacional Argentino de Clubes. Posteriormente,

continuó su desarrollo profesional en los torneos de segunda división con el Club Sparta.

Formó parte del proceso de ascenso a la primera división del Independiente Deportivo en la Liga de Baloncesto Profesional de Argentina, y fue considerado para integrar la Confederación Argentina de Baloncesto dentro de su programa nacional formativo, además de desempeñarse como asistente en selecciones de diversas categorías.

Alonso es licenciado en Educación Física y cuenta con amplios conocimientos en estadísticas avanzadas de baloncesto, desarrollo integral de jugadores y entrenamiento físico de atletas de alto rendimiento.

“La incorporación de Emanuel Alonso para la temporada 2026 de la LNB viene a sumar liderazgo, visión y compromiso a la franquicia Cañeros del Este, con el objetivo de competir al más alto nivel”, expresó María Octavia Rodríguez, gerente general del equipo, al referirse a la contratación del nuevo dirigente.

La escuadra naranja se encuentra actualmente trabajando en la conformación de un plantel competitivo, enfocado en llevar a cancha el mejor talento disponible del club, con claras aspiraciones de luchar por el campeonato.