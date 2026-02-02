Coaches extranjeros en básquet del patio

Interesante, pero arriesgada la apuesta de los Cañeros del Este para el puesto de entrenador principal en la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Se trata del argentino Emanuel Alonso, dueño de un impresionante curriculum y quien se desempeña en la actualidad como director de la NBA Basketball School en el país.

Ha sido entrenador en la liga de su país natal, además de trabajar en el programa formativo en diversas selecciones. Es licenciado en educación física y maneja las estadísticas avanzadas, el desarrollo integral y entrenamiento físico de los atletas.

Pero la pregunta es ¿será suficiente para manejar la idiosincracia del baloncestista dominicano, sus mañas, sus costumbres?

¿Y qué de sus asistentes, el personal de apoyo, etc.?

De todas maneras hay ejemplos exitosos de entrenadores extranjeros que han salido por la puerta de la gloria en su batallar con el peculiar “baloncesto del patio”.

Para muestra los botones de los coaches foráneos que han llevado a franquicias al título de la LNB:

2012.- Cañeros (4), Indios (2). Phil Hubbard se convirtió en el primer extranjero en conducir a un club al campeonato con la asesoría de Héctor Báez y un nuevo núcleo de jugadores. Edward Santana, Mario West, Bobby Pandy, José Olivero, Alejandro Carmona, Maurice Baker fueron parte de ellos.

2014.- Metros (4), Titanes (2). Bajo las órdenes del boricua Tony Ruiz, el equipo de Santiago alzó la corona liderado por Víctor Liz, Joel Ramírez, Alejandro Carmona, Eloy Vargas, Amaury Filión y Ricky Soliver, principalmente.

2015 - Metros (4), Cañeros (3). Otro boricua, Carlos González logró retener la corona para los Metros que tuvieron en la nómina a Liz, Ricardo Soliver, Willie Reed, Robert Glenn, Osvaldo López, Orlando Sánchez, Ramírez, Maurice Carter, Eloy, Peter John Ramos.

2023 - Reales (4), Titanes (3). El argentino Daniel Maffei comandó un talentoso grupo que fue encabezado por Gelvis Solano, Antonio Peña, Timmy Bond, Miguel Simón, Donte Clark.