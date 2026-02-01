Lawrence lidera al Cupes a una fácil victoria sobre el Pueblo Nuevo

El conjunto del Cupes se impuso la tarde de este domingo 99-60 sobre los subcampeones del club Pueblo Nuevo, en el cierre de la jornada dominical y continuación de la serie regular del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, teniendo como escenario la Gran Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira, en su versión 46.

Con este triunfo, los Pepineros empataron en la primera posición del evento con la escuadra del Sameji, ambos con récord de 3-1. Para Pueblo Nuevo fue su segundo revés de la serie, quedando empatado con Plaza Valerio y el CDP, todos con marca de 2-2, mientras que el GUG mantiene su récord negativo de 0-4.

El norteamericano Anthony Lawrence encabezó a cinco jugadores del Cupes que encestaron cifras dobles en puntos, con 17 tantos, además de cinco asistencias y cuatro rebotes. Fue escoltado por Luis Martínez con 14 unidades, cinco tableros, cuatro recuperaciones y dos asistencias; Gelvis Solano con 13 puntos, siete asistencias y tres balones robados; Emmanuel Egbuta aportó 13 tantos y ocho capturas, mientras que el novato Ian Rodríguez, viniendo desde la banca, sumó 11 puntos y dos rebotes.

Por la causa perdida, Austin Trice y Kerry Richardson fueron los más destacados con 11 puntos cada uno. Trice capturó nueve rebotes y Richardson seis.

Los dirigidos por el profesor Víctor Peña presentaron una excelente combinación ofensiva y defensiva en la primera mitad del encuentro, logrando encestar 52 puntos y limitar a sus contrincantes del club Pueblo Nuevo a solo 30 unidades.

Las acciones del torneo están previstas a continuar el próximo miércoles cuatro del presente mes, con dos encuentros a partir de las siete de la noche. A primera hora se enfrentarán Plaza Valerio (2-2) y Sameji (3-1), mientras que en el partido de cierre chocarán los equipos de Pueblo Nuevo y CDP, ambos con récord de 2-2.