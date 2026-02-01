Jassel Pérez anota 17 en la derrota de su equipo en la ACB de España

El Río Breogán logró su segunda victoria consecutiva como visitante al vencer este sábado en el Palacio de los Deportes de Granada con claridad por 64-83 al Coviran Granada, que enlaza doce derrotas seguidas y seguirá una semana más como colista de la Liga Endesa, en un partido igualado en el primer periodo y de claro control visitante en el segundo.

Los dos equipos empezaron enchufados en ataque un partido que en su inicio fue muy equilibrado (11-12, m.5) y que llegó al final del primer cuarto con ligera ventaja de los locales (19-17) gracias a los tiros libres y a su dominio en el rebote.

El Río Breogán comenzó mejor el segundo acto por la aportación de Francis Alonso (19-24, m.12 tras un parcial de 0-7), aunque reaccionó el Covirán Granada con sensacionales minutos del francés Mehdy Ngouama (33-32, m.19 después de un 9-2) hasta llegar por delante al descanso (36-34).

Todo varió en el segundo tiempo porque los gallegos salieron de vestuarios decididos a sentenciar la contienda ante un Coviran Granada muy irregular en sus prestaciones y condenado por sus pérdidas de balón (39-51, m.25 tras un parcial de 3-17 con ocho puntos seguidos del estadounidense Dewayne Russell).

El choque llegó con todo casi decidido al último cuarto (46-60), pero los andaluces no se rindieron y aprovecharon la relajación visitante para meterse de nuevo en el partido gracias al ímpetu del dominicano Jassel Pérez (57-62, m.34 tras un parcial de 11-0). El dominicano Pérez lideró a su club con 17 puntos y seis rebotes.

Los de Luis Casimiro respondieron con un 2-7 (57-69, m.36) para liquidar del todo el partido entre los pitos de la afición local a la temporada de su equipo.

64 - Coviran Granada (19+17+10+22): Rousselle (4), Pérez (17), Howard (4), Bozic (4), Brimah (7) -cinco inicial-, Ngouama (13), Tomás (0), Durán (3), Alibegovic (3), Burjanadze (2) y Babatunde (7).

83 - Río Breogán (17+17+26+23): Russell (14), Cook (10), Kurucs (5), Andric (11), Sakho (2) -cinco inicial-, Dibba (2), Apic (0), Alonso (13), Aranitovic (9), Mavra (2) y Brankovic (15).

Árbitros: Antonio Conde, Alberto Baena y Guillermo Ríos. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la decimoctava jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.892 espectadores.