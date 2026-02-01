Los Hornets derrotan a los Spurs del francés Wembanyama

Los Charlotte Hornets sumaron este sábado su sexta victoria consecutiva al vencer 111-106 sobre los San Antonio Spurs, con 26 puntos de Brandon Miller en su casa, el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

Con el triunfo de este sábado, los Hornets ya registran el mayor número de victorias en las últimas tres temporadas. En la campaña de 2024-2025 lograron 19 victorias y en la de 2023-2024 ganaron 21 partidos.

Miller, de 23 años, suma su décimo partido consecutivo con por lo menos 20 puntos.

Pese a que Charlotte alcanzó una ventaja de hasta 20 puntos, los Spurs tuvieron la oportunidad de igualar el partido con 27 segundos por jugar, pero el francés Victor Wembanyama falló desde la línea de tres.

"Me quito el sombrero frente a ellos", dijo Miller. "Tienen un grupo de grandes competidores y nosotros solamente teníamos el deseo de competir y seguir nuestro plan de trabajo".

"Tengo toda la confianza, todos confían en mí y me dan las oportunidades en el momento justo", agregó Miller.

La racha de seis victorias consecutivas es la mejor de los Hornets desde marzo de 2016, cuando ganaron siete al hilo.

Por los Spurs, Wembanyama registró 16 puntos, capturó ocho rebotes, una asistencia, pero no tuvo bloqueos.

Charlotte mejora su récord a 22-28 y se encarama en la undécima posición de la Conferencia Este, mientras que los Spurs (32-15) caen al tercer puesto en el Oeste.

sixers pierden a george, pero siguen ganando

Pese a que pocas horas antes conocieron la suspensión de 25 juegos de su estrella Paul George por violar el programa antidopaje de la NBA, los Philadelphia 76ers vencieron 124-114 sobre los New Orleans Pelicans.

La gran figura del partido fue el camerunés Joel Embiid, quien alcanzó la marca de 40 puntos conseguidos por primera vez en la temporada.

Embiid, de 31 años y afectado por lesiones en las últimas temporadas, completó el doble-doble con 11 rebotes, lanzando para una efectividad del 48 por ciento (13/27) en 39 minutos en cancha.

"Perdí muchos tiros fáciles. No fui tan efectivo, pero logramos el objetivo", mencionó Embiid. "Cuando estamos arriba por tanto tiempo, debo ser más cuidadoso, es bueno y malo cerrar los partidos de esta forma".

Presentes en el Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia, estuvieron miembros del equipo de los Sixers de la temporada 2000-2001 para recibir un reconocimiento por el título de la Conferencia Este logrado esa campaña.

Por los Pelicans, el puertorriqueño José Alvarado anotó 10 puntos y completó tres asistencias en 18 minutos en la duela.

edwards y randle lideran triunfo

Los Minnesota Timberwolves tuvieron una noche sin mayores sobresaltos al vencer 131-114 a los Memphis Grizzlies.

Anthony Edwards (33) y Julius Randle (27) se combinaron para 60 puntos para los Wolves.

Edwards anotó 14 de sus 16 intentos desde la línea de tiros libres, mientras que Randle conectó cuatro de sus cinco triples.

"Quería estar en la línea de tiros libres, me da ritmo", afirmó Edwards. "Cuando jugamos con este nivel en ofensiva, debemos prestarle atención a nuestra defensa y ser más efectivos".

El escolta de 24 años suma 21 partidos consecutivos con por lo menos 20 puntos, igualando el récord de la franquicia.

Minnesota tuvo una noche altamente efectiva lanzando para un 53 por ciento (47/89), y logró sacar una ventaja máxima de 22 unidades.

Fue la cuarta victoria consecutiva para los Wolves, que con un récord de 31 triunfos y 19 derrotas ocupan el séptimo puesto en el Oeste.

En Houston, Amen Thompson anotó 21 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes para llevar el sábado a los Rockets de Houston hacia una victoria de 111-107 sobre los Mavericks de Dallas.

Una volcada de alley-oop de Thompson puso a Houston arriba por cuatro puntos con menos de dos minutos por jugar, un minuto antes de que los Mavericks anotaran los siguientes cuatro, con canastas del novato Cooper Flagg y Naji Marshall, para empatar el marcador.

Una bandeja de Alperen Sengun puso a Houston en ventaja con 28,6 segundos restantes antes de que Flagg fallara un tiro en la pintura en el otro extremo. Los Rockets capturaron el rebote, y una clavada de Tari Eason puso el marcador 111-107 con 14,4 segundos por jugar.

Un intento de triple de Flagg rebotó en el aro después de eso, poniendo fin al partido.

Flagg lideró a los Mavericks con 34 puntos y 12 rebotes, un encuentro después de que el joven de 19 años estableció el récord de la NBA, de más puntos por parte de un adolescente con 49 en una derrota ante Charlotte el jueves. El sábado fue el quinto duelo de esta temporada con al menos 30 puntos para la primera selección del draft del año pasado.

Jabari Smith Jr. añadió 19 puntos para los Rockets y Sengun totalizó 14 puntos y 14 rebotes.

En Miami, Ayo Dosunmu anotó 29 puntos, su máximo de la temporada, y los Bulls de Chicago, con una plantilla reducida, superaron el sábado por la noche 125-118 al Heat de Miami.

Dosunmu añadió nueve asistencias y ocho rebotes. Matas Buzelis anotó 21 puntos e Isaac Okoro agregó 20 para los Bulls, quienes encestaron 20 triples.

Pelle Larsson anotó 22 y Bam Adebayo consiguió 15 de sus 21 en el último cuarto para Miami, que empató el juego cuatro veces en los últimos 3:37 pero no recuperó la ventaja en ninguna de esas ocasiones. Jaime Jaquez Jr. anotó 20 para Miami.

Los equipos juegan nuevamente en Miami el domingo. Será la primera vez desde Baltimore y Houston en 1972 que dos equipos de la NBA juegan tres partidos consecutivos en la misma temporada regular entre sí; el Heat ganó en Chicago en un partido reprogramado el jueves por la noche.

Un par de tiempos muertos rápidos dieron sus frutos para los Bulls.

Los Bulls jugaron sin seis de sus nueve jugadores mejor pagados mientras Miami jugó sin cuatro de sus seis salarios más altos.

En Indianápolis, Andrew Nembhard anotó 26 puntos, Pascal Siakam añadió 25 y los Pacers de Indiana resistieron apenas para imponerse el sábado 129-124 sobre los Hawks de Atlanta.

Indiana mantuvo una ventaja de un solo dígito durante gran parte del tercer cuarto y ganaba por 103-100 al entrar en el último. Hubo un final ajustado antes de que Siakam encestara un crucial tiro de 12 pies con 18,6 segundos restantes para poner a los Pacers adelante por 127-123.

Aaron Nesmith añadió 23 puntos, Nembhard repartió diez asistencias y Siakam atinó 11 de 15 disparos de campo. Los Pacers ganaron a pesar de 23 pérdidas de balón.

Atlanta perdió su segundo partido consecutivo a pesar del octavo triple-doble de la temporada por parte de Jalen Johnson. El alero terminó con 33 puntos, 12 rebotes y diez asistencias. Nickeil Alexander-Walker añadió 21 tantos.

Los Pacers han ganado siete de sus últimos 12 partidos, mostrando un mejor baloncesto después de comenzar la temporada con un récord de 6-31. Indiana ha jugado todo el año sin su estrella Tyrese Haliburton, quien se rompió el tendón de Aquiles derecho en el séptimo partido de las Finales de la NBA la temporada pasada.