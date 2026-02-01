Eloy Vargas encesta 24 con 12 rebotes en el triunfo de Sameji en el superior de Santiago

En uno de los finales más emocionantes del torneo, el Club SAMEJI logró una valiosa victoria 94-91 sobre el Club Domingo Paulino (CDP), en un partido que parecía sentenciado, pero que terminó cargado de tensión y dramatismo en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira, correspondiente a la jornada 11 del XLVI Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Con esta victoria, SAMEJI reafirma su fortaleza y logra escalar a la primera posición con récord de 3-1 mientras que CDP empata con Plaza ambos con 2-2.

SAMEJI dominó gran parte del encuentro con autoridad, llegando a sacar ventaja máxima de 19 puntos y cerrando el tercer cuarto con control absoluto del juego. Sin embargo, en el último período el CDP protagonizó una reacción feroz, recortando la diferencia punto a punto hasta empatar las acciones 91-91, silenciando momentáneamente a la fanaticada y poniendo el partido al filo del colapso para los samejianos.

A pesar de la presión y el empuje anímico del CDP en los minutos finales, y que SAMEJI falló cinco de los últimos seis lances libres, mostró carácter, temple y mejor ejecución en las posesiones decisivas para recuperar la ventaja y sellar el triunfo, evitando una remontada que habría sido histórica.

En el aspecto individual, SAMEJI fue liderado por Eloy Vargas, quien impuso su poderío en la pintura con 24 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia, siendo la figura más dominante del encuentro, le siguieron BJ Fitzgerald, con 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, y Jordan Gerónimo, que aportó 19 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias, completando una actuación integral. También brillaron Brahian Méndez, con 14 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, y Alanzo Frink, quien sumó 6 puntos y 5 rebotes.

Por el CDP, la ofensiva estuvo encabezada por Gerónimo de la Rosa, autor de 20 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, y Adris de León, que firmó una línea completa de 20 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, siendo el motor de la reacción final. Romario Roque contribuyó con 14 puntos, mientras que Juan Valenzuela agregó 11 puntos y 4 rebotes. En la lucha bajo los tableros destacó Juan Junior Rosario, con 9 puntos y 13 rebotes, clave en el intento de remontada.

Las acciones del torneo continuarán el próximo miércoles 4, a partir de las 7:00 de la noche, cuando a primera hora se enfrenten Fernando Plaza Valerio y SAMEJI, y en el cierre Pueblo Nuevo y CDP.