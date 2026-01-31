“Estoy perdido con eso”: la frustración de Jovani Morán tras la negativa del seguro para el Clásico Mundial

Cuando Jovani Morán recibió la llamada del asistente del gerente general de Puerto Rico para notificarle que no podía jugar en el Clásico Mundial de Béisbol debido a la falta de una póliza de seguro, el relevista zurdo de los Red Sox de Boston pareció quedar sin palabras.

Morán dijo que tenía el permiso de los Red Sox para actuar en el certamen mundialista por segunda ocasión. Incluso, el lanzador estuvo activo con los Criollos de Caguas en la recién temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Morán regresó al montículo en la pasada campaña de las Mayores, luego de una cirugía ‘Tommy John’.

“Tenía el visto bueno de Boston. No estamos entendiendo por qué están negando los seguros a tantos jugadores (de Puerto Rico)”, prosiguió.

Este sábado, el presidente de la Federación de Béisbol local, José Quiles, informó que Morán, José Berríos, Luis Quiñones y Yacksel Ríos no recibieron la aprobación del seguro que debía cubrir sus respectivos contratos durante el torneo. Asimismo, Víctor Caratini no obtuvo el permiso de los Twins de Minnesota.

En la madrugada del sábado también se supo que el estelar Francisco Lindor tampoco jugará por la falta de póliza, al igual que el santaisabelino Carlos Correa.

Morán, por su condición de zurdo, era un brazo relevante en el bullpen de los boricuas. Debutó en el pasado Clásico en Miami.

Quiles, por su parte, dijo en una entrevista con Jay Fonseca que pondera la idea de retirar el equipo del certamen ante esta situación.

Confirmado Heliot Ramos

De otra parte, la participación del jardinero de los Giants de San Francisco, Heliot Ramos, está confirmada, supo este medio.

Ramos debe ser uno de los jardineros titulares de la novena boricua.