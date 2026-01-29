Rosario y De León conducen al CDP a superar al Plaza Valerio en superior de Santiago

Juan Junior Rosario encestó un canasto de tres puntos cuando restaban 18.4 segundos por jugar, y el CDP cambió el destino del partido en la parte final del encuentro al derrotar 87-83 al Plaza Valerio, en la continuación de la versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

Por el CDP, Adris de León encabezó la ofensiva con 29 puntos, seis rebotes y seis asistencias; Juan Junior Rosario aportó 15 puntos, ocho rebotes y dos bloqueos, mientras que Dominick Welch sumó 10 puntos y seis rebotes.

Por el Plaza Valerio, Oliver García anotó 31 puntos, con dos rebotes y dos robos; Raimer Santana agregó 21 puntos, siete rebotes y seis asistencias, y Luis Diego Colón concluyó con 12 puntos, cuatro rebotes y una asistencia.

El primer parcial finalizó 25-23 a favor del Plaza Valerio, en un período de ofensiva fluida por ambos equipos. El conjunto placista utilizó las constantes penetraciones de Oliver García, mientras que el Club Domingo Paulino respondió con los lances de distancia de Adris de León. Ambos jugadores anotaron 10 puntos en los primeros diez minutos de acción.

histórico

Adris de León (1,858) continúa ascendiendo en la lista de los mejores anotadores y se colocó en el puesto 20, igualando con Tony Sánchez (1,848) y dejando detrás a Dagoberto Peña (1,828).

posiciones

Pueblo Nuevo (2-1) y CDP (2-1) suman cinco puntos; Cupes (2-0) acumula cuatro puntos; Plaza Valerio (1-2) tiene cuatro tantos; Sameji (1-1) suma tres puntos y el Gregorio Urbano Gilbert (0-3) cuenta con tres unidades.

próxima jornada

La versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago continuará el próximo viernes con la acostumbrada doble jornada. A primera hora, Sameji se medirá ante Cupes y, en el cierre, Plaza Valerio enfrentará al GUG.