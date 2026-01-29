LeBron y los Lakers son humillados por los Cavaliers en Cleveland

En el que pudo ser el último partido de LeBron James en Cleveland, los Cavaliers aplastaron este miércoles en la NBA a Los Angeles Lakers por 129-99.

Liderados por Donovan Mitchell, que anotó 25 puntos, los Cavs vapulearon a los Lakers, arruinando la posible despedida de LeBron a Cleveland, cuyo público lo ovacionó.

James, máximo anotador histórico de la NBA y que llevó a los Cavaliers a su único anillo de campeón en 2016 antes de unirse a los Lakers, no ha confirmado si seguirá jugando más allá de esta temporada, su vigesimotercera en la liga, un récord.

El astro de 41 años, cuatro veces campeón de la NBA y cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga, anotó 11 puntos, repartió cinco asistencias, capturó tres rebotes y robó un balón en 27 minutos para los Lakers este miércoles.

James, oriundo de la cercana Akron, fue ovacionado por los aficionados que llenaron el estadio cuando fue presentado en la alineación titular.

El astro se cubrió el rostro para ocultar su emoción cuando los aficionados le brindaron una ovación de pie durante un video especial de "bienvenida a casa" en la pantalla gigante.

"Sin duda, siempre hay emociones para él al regresar aquí", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

"Durante el video de homenaje se pudo ver que estar de vuelta aquí es muy importante para él. Hay un elemento humano en todo esto".

Donovan Mitchell entendió que, incluso con los Cavaliers ganando su quinto partido consecutivo y mejorando su récord a 29-20, esta noche pertenecía a James y a su legado de convertir a Cleveland en campeón después de 52 años de fracasos en las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

"Él ha sentado las bases", dijo Mitchell.

"Ha hecho mucho por la ciudad, siendo de aquí. Queremos replicar eso".

"Se merece la energía que ha recibido aquí. Es la primera vez que lo logran en más de 50 años. Estamos intentando hacerlo de una manera diferente. Al final del día, estamos intentando encontrar maneras de salir a la cancha y traerle otro campeonato a la ciudad", agregó el goleador de los Cavs.

Jaylon Tyson aportó 20 puntos para los Cavs y De'Andre Hunter anotó 19 saliendo de la banca de Cleveland.

Por su parte, el esloveno Luka Doncic consiguió 29 puntos, la máxima anotación del partido, para los Lakers (28-18), que también contaron con ocho puntos de Bronny James, el hijo de LeBron.

"Fue genial que tuviera ese momento aquí", dijo su compañero Gabe Vincent.

LeBron James, que cayó a 9-4 como jugador visitante en Cleveland, promediaba 28 puntos por partido en 24 encuentros anteriores contra los Cavs, pero fue bien defendido por Tyson.

"No le temo a nadie", dijo Tyson. "Es un gran jugador y hoy fue mi desafío. Siempre aceptaré ese desafío".

Tyson lanzó una indirecta a James, declarando: "Ahora, esta es la ciudad de Donovan Mitchell. Cuando regrese, nos aseguraremos de que todos lo animen como lo hicieron con (James). Ahora es su momento".

Los Cavs superaron a los Lakers 42-22 en el tercer cuarto para una ventaja de 99-77, anotando 7 de 11 tiros de tres puntos y 17 de 25 en total en ese período.

"Salimos con energía en los primeros cinco minutos y cosechamos los frutos de eso", dijo Tyson.

knicks acaban con la racha de los raptors

Mikal Bridges, de los New York Knicks, anotó 30 puntos, OG Anunoby añadió 26 puntos y Karl-Anthony Towns capturó 22 rebotes con ocho puntos en una victoria de 119-92 en Toronto, rompiendo la racha de cuatro victorias consecutivas de los Raptors.

Por su parte, el camerunés Pascal Siakam anotó 20 puntos para liderar a los Indiana Pacers en su victoria como locales sobre los Chicago Bulls por 113-110, mientras que los 26 puntos de Brandon Miller guiaron a los Charlotte Hornets a un triunfo de 112-97 en Memphis.

Paolo Banchero aportó 31 puntos y 12 rebotes para el Orlando Magic en una victoria de 133-124 en Miami.

En Salt Lake City, Stephen Curry anotó 27 puntos, Moses Moody añadió 26 y los Warriors de Golden State doblegaron el miércoles 140-124 al Jazz de Utah.

El brasileño Gui Santos sumó 16 puntos desde el banquillo por los Warriors, que encestaron 23 triples y no estuvieron en desventaja en los últimos tres cuartos. Moody lideró a Golden State con cinco triples. El dominicano Al Horford aportó nueve puntos, cinco rebotes, ocho asistencias, tres bloqueos y un balón recuperado.

Brice Sensabaugh anotó 22 puntos desde el banquillo por Utah. Keyonte George contabilizó 19 puntos y siete asistencias, mientras que Ace Bailey finalizó también con 19 puntos por el Jazz en tanto que Lauri Markkanen anotó 18.

Utah redujo un déficit de 22 puntos a un sólo dígito al entrar en el último cuarto. El Jazz se acercó a 108-100 con un par de tiros libres de Isaiah Collier con 9:52 minutos restantes.

Curry aportó canastas consecutivas para restablecer una ventaja de dos dígitos.

En Houston, Victor Wembanyama registró 28 puntos, 16 rebotes y cinco tapas para ayudar a que los Spurs de San Antonio derrotaran el miércoles 111-99 a los Rockets de Houston.

Los Spurs estaban 16 puntos abajo y no tomaron la delantera sino hasta finales del tercer cuarto. Wembanyama anotó nueve puntos, incluidos cinco tiros libres, para impulsar una racha de 11-0 al inicio del cuarto periodo, que puso a los Spurs arriba por 95-86 con menos de ocho minutos por jugar.

Un par de tiros libres de Alperen Sengun acercó a los Rockets a cinco puntos antes de que San Antonio utilizara una racha de 10-4, con seis unidades de Dylan Harper, para poner el marcador 107-96 con aproximadamente dos minutos y medio por disputar.

El gran partido de Wembanyama llega después de que acertó apenas cinco de 21 disparos para 14 puntos la semana pasada, en una derrota ante Houston.

La victoria les da a los Spurs una ventaja de 2-1 en la serie de la temporada. El último duelo está programado para el 8 de marzo en San Antonio.

Amen Thompson consiguió 25 puntos y Kevin Durant agregó 24 por los Rockets. Sengun contabilizó 18 puntos con diez rebotes y siete asistencias.

En Dallas, Julius Randle anotó 31 puntos, Naz Reid agregó 23 y los Timberwolves de Minnesota doblegaron el miércoles 118-105 a unos incompletos Mavericks de Dallas.

Los Mavs no contaron con el novato número uno del draft, Cooper Flagg, quien se ausentó para cuidar una lesión en el tobillo izquierdo. Dallas jugó el primero de dos duelos en noches consecutivas.

Flagg jugó los tres partidos anteriores después de que un esguince de tobillo lo dejó fuera de dos compromisos.

Klay Thompson se ausentó debido a molestias en la rodilla izquierda. Dallas tampoco contó con Anthony Davis, 10 veces elegido al Juego de Estrellas, por una lesión en una mano.

La estrella Kyrie Irving no ha jugado en toda la temporada tras romperse un ligamento cruzado anterior en marzo pasado.

Anthony Edwards anotó 20 puntos por los Timberwolves, que han ganado partidos consecutivos después de una racha de cinco derrotas, la más larga que han padecido en la temporada.

P.J. Washington Jr. anotó sus 21 puntos en la segunda mitad por los Mavericks. Naji Marshall acumuló 18 unidades y Brandon Williams sumó 17.

En Miami, Paolo Banchero anotó 31 puntos y consiguió 12 rebotes, Anthony Black sumó 26 unidades y el Magic de Orlando venció el miércoles 133-124 al Heat de Miami para romper una racha de cuatro tropiezos consecutivos.

Desmond Bane terminó con 23 puntos al atinar 10 de 16 disparos, en tanto que Jalen Suggs añadió 16 tantos a la causa del Magic, que tiene un récord de 3-0 contra el Heat esta temporada.

Simone Fontecchio anotó 23 puntos en 19 minutos por el Heat. Norman Powell añadió 22 tantos y Bam Adebayo sumó 21.

Franz Wagner (esguince en el tobillo izquierdo) se perdió su cuarto partido consecutivo por el Magic, mientras que Miami no contó con Tyler Herro (lesión de costillas) y Davion Mitchell (hombro).

El inicio del encuentro se retrasó siete minutos porque uno de los aros estaba desnivelado.

En Memphis, Brandon Miller anotó 26 puntos, Moussa Diabate sumó 18 unidades y 20 rebotes, y los Hornets de Charlotte rebasaron su total de victorias de la campaña pasada el miércoles, al doblegar 112-97 a los Grizzlies de Memphis.

Charlotte ha ganado cuatro duelos seguidos para mejorar a 20-28 después de terminar 19-62 la temporada pasada. Miles Bridges añadió 20 puntos, y LaMelo Ball sumó 16.

Diabate acertó nueve de diez tiros de campo. Charlotte jugará también este jueves.

Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 26 puntos. Cedric Coward agregó 17. Los Grizzlies han perdido cuatro duelos seguidos para caer a 18-27.

La estrella Ja Morant estará fuera al menos tres semanas debido a una lesión en el codo izquierdo.

En Boston, Nickeil Alexander-Walker anotó 21 puntos, Jalen Johnson sumó 19 unidades y 14 rebotes, y los Hawks de Atlanta vencieron 117-106 a los Celtics de Boston el miércoles por la noche para vengar una abultada derrota en casa.

Onyeka Okongwu añadió 17 tantos, Dyson Daniels tuvo 15 y Corey Kispert 13 para ayudar a los Hawks a ganar su cuarto partido consecutivo.

Jaylen Brown lideró a Boston con 21 puntos. Lanzó nueve de 20, fallando sus cinco intentos de triples.

Los Hawks acertaron el 42,9% de sus triples (18 de 42) y tuvieron 29 asistencias en 45 canastas. Boston embocó nueve de 34 desde más allá del arco.

Al entrenador de los Hawks, Quin Snyder, se le preguntó antes del partido si su equipo recordaría una derrota en casa por 132-106 el 17 de enero en el último encuentro entre los clubes. Él respondió: “Quieres sentirlo”.

Parecía que su equipo lo hizo desde el principio. Estuvieron concentrados defensivamente, abriendo una ventaja de 21 puntos al final del primer cuarto con un triple de Alexander-Walker.

En Indianápolis, Aaron Nesmith realizó una bandeja inversa decisiva con 13,9 segundos por jugar y bloqueó el disparo corto de Coby White con 2,9 segundos restantes por los Pacers de Indiana, quienes remontaron un déficit de 14 puntos en el último cuarto para superar el miércoles 113-110 a los Bulls de Chicago.

Pascal Siakam anotó 20 puntos, Andrew Nembhard añadió 18, Jarace Walker agregó 16, Bennedict Mathurin sumó 15 y Nesmith terminó con 14 por Indiana, el peor equipo de la NBA, que mejoró a una foja de 3-0 contra Chicago esta temporada.

Los Pacers han ganado dos de tres duelos, habiendo vencido al campeón defensor Oklahoma City en una revancha de las Finales de la NBA el viernes por la noche. El Thunder tiene el mejor récord de la liga, mientras que los Pacers han caído al fondo de la clasificación tras la rotura del tendón de Aquiles de Tyrese Haliburton en el séptimo partido de las Finales.

Nikola Vucevic anotó 25 puntos y Matas Buzelis agregó 20 por los Bulls, quienes perdieron su segundo partido consecutivo para caer un juego por debajo de .500 (23-24).