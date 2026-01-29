¿Cuáles dominicanos se han destacado en la Euroliga de básquet?

El sueño de cada jugador de baloncesto siempre ha sido alcanzar la liga de máximo nivel en los Estados Unidos, la reconocida NBA.

Pero también hay vida fuera de ella como lo han demostrado parte de lo más granado de los baloncestistas dominicanos que se han destacado en el básquet europeo.

Y tomando como parámetro la competición de la Euroliga - anteriormente conocida como la Copa de Europa- donde se reúnen los más poderosos clubes del viejo continente, estos han sido los criollos de mejor actuación.

- Antonio "Chicho" Sibilio (1976-89). Nacido y formado en el país y nacionalizado español. Leyenda en el baloncesto europeo. Pieza clave en el FC Barcelona, uno de los máximos anotadores en la década de los 1980. Recordado por su lance de tres puntos y varios Final Four en la competición.

- José "Grillo" Vargas (1992-93). Con sus 6-10 de estatura, intimidación en la zona restringida y rebotes ayudo al Maccabi Tel Aviv de Israel a competir con las potencias de España y Yugoslavia. Ya se había destacado con la universidad de LSU y posteriormente lo hizo en Brasil.

- Ricardo Greer (2005-2014). Un par de jornadas con cifras dobles en anotación para el dominicanyork que vio acción con los equipos franceses de Strasbourg, Pau Orthez y Nancy. En la NCAA con Pittsburgh se acercó a un doble-doble de promedio y jugó con San Carlos y la selección.

- Jeff Greer (2005-2009). El hermano de Ricardo, un especialista en triples, también estuvo en un par de temporadas en la Euroliga, primero con Strasbourg en 2005-06 (7.6 ppj) y con Nancy en 2008-09 (6.7 ppj). Antes tuvo average en cifras dobles con Rutgers en la NCAA (11.8 ppj). También estuvo con la selección del pueblo y los sancarleños.

- Edgar Sosa (2014-15). Tras su paso por Louisville debutó en la Euroliga con el Dinamo Sassari de Italia. Tuvo cifras dobles en anotación (10.4) en la fase de grupo y llegó a encestar 15 tantos frente a la potencia española, el Real Madrid demostrando su calidad.

- James Feldeine (2015-2018). Capaz de anotar "a la hora buena" y con su alto porcentaje de lances libres, fue titular con el Panathinaikos griego (8.4 ppj en 2015-16) aportes que aumentó a 11.6 tantos por salida con el Estrella Roja de Serbia en la temporada 2017-18.

- Eulis Báez (2018-19). A los 36 años debutó junto al Gran Canaria en la competición, siendo fundamental en la rotación. Aportando, como siempre, su inteligencia, capacidad y versatilidad, llegó a registrar casi un doble doble (11 puntos, 9 rebotes) frente al Anadolu Efes.

- Andrés Feliz (2024-2026). Defensa y capacidad organizativa brinda el "Tigre de Guachupita" al Real Madrid, uno de los clubes más laureados de Europa. Relevo generacional en la posición de armador y también capaz de aportar como tirador ya se acerca a los 50 partidos en Euroliga.

- Jean Montero (2025-2026). En esta temporada promedia 12.3 puntos con 88 por ciento en lances libres. Se destaca por su capacidad para crear y anotar. Tres veces el mejor jugador joven en la Liga Endesa de España y todavía una estrella emergente en el baloncesto internacional.