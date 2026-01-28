SGA acelera hacia récord de Chamberlain en un bronco triunfo de Thunder

En la cuenta atrás de un récord del mítico Wilt Chamberlain, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) anotó 29 puntos en el triunfo del martes de los Oklahoma City Thunder 104-95 frente a los New Orleans Pelicans, que concluyó con una riña entre jugadores.

Tras dos inesperadas derrotas seguidas, los Thunder necesitaron pelear mucho más de lo esperado para batir a los Pelicans, últimos de la Conferencia Oeste.

El equipo de Zion Williamson, que logró 21 puntos y 11 rebotes, puso toda la noche de los nervios a los vigentes campeones, decididos a evitar a todo precio una tercera derrota consecutiva en su cancha.

La tensión sobre la pista del Paycom Center desembocó en varios incidentes en la recta final del partido.

Con poco más de un minuto en el reloj, el alero Saddiq Bey (Pelicans) y el pívot Jaylin Williams (Thunder) se repartieron varios empujones mutuos antes de un saque de banda.

Ambos jugadores tuvieron que ser separados y recibieron una falta técnica cada uno.

En la jugada final del partido el canadiense Lu Dort fue quien empujó y agarró de la camiseta al base novato Jeremiah Fears, que intentaba anotar una última jugada para los Pelicans.

Entrenadores y jugadores suplentes saltaron del banco para evitar que la situación escalara.

La victoria se quedó en la cancha de los Thunder, líderes del Oeste, que se apoyaron en sus figuras Gilgeous-Alexander (SGA) y Chet Holmgren.

El pívot tuvo una de sus mejores actuaciones del curso con 20 puntos, 14 rebotes y 5 tapones.

El canadiense Gilgeous-Alexander, de su lado, llegó a los 29 puntos y encadena 118 partidos consecutivos con al menos 20 puntos en su casillero.

Al vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga le quedan otros nueve partidos para superar el récord de 126 juegos con al menos una veintena de puntos que acumuló Wilt Chamberlain entre 1961 y 1963.

brunson desenreda a knicks

En Nueva York, los Knicks también tuvieron que apretar los dientes para resolver en su favor una visita de los Sacramento Kings por 103-87.

El duelo avanzó muy igualado hasta el último cuarto, en el que los locales aceleraron con un parcial de 31-15 de la mano del capitán Jalen Brunson.

El base All-Star terminó con 28 puntos y el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns lo secundó con 17 unidades y 11 rebotes.

El veterano DeMar DeRozan brilló con 34 puntos para los Kings, penúltimos del Oeste.

Los Knicks, con tres victorias seguidas, descabalgaron a los Raptors del tercer lugar del Este.

paul george levanta cabeza

La resurrección de la jornada la protagonizó el veterano Paul George en el triunfo de los Philadelphia 76ers 132-117 frente a los Milwaukee Bucks.

El alero, de 35 años, recuperó la inspiración con 32 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 9 triples, a uno de su récord personal.

George logró así su mejor actuación en un año en el que ha entregado su parte de liderazgo en los Sixers a los jóvenes Tyrese Maxey (22 puntos) y VJ Edgecombe (10).

El camerunés Joel Embiid castigó con 29 puntos a los Bucks, abocados a una travesía en el desierto por la lesión de Giannis Antetokounmpo.

En Salt Lake City, Kawhi Leonard anotó 21 puntos, James Harden sumó 16 unidades y diez asistencias, y los Clippers de Los Ángeles derrotaron el martes 115-103 al Jazz de Utah para conseguir su noveno triunfo en 10 partidos.

Kris Dunn añadió 14 puntos y estableció su mejor récord en la temporada con cinco robos por los Clippers (22-24), quienes tienen la mejor foja en la NBA desde Navidad. Han ganado 16 de sus últimos 19 duelos, inmediatamente después de haber tenido un registro de 3-16 en sus 19 compromisos anteriores.

Los Clippers tomaron el control durante una racha de 10-2 en el tercer cuarto, apoyada en dos robos y bandejas de Dunn, junto con un triple que puso el marcador 73-61. Los Ángeles disfrutó ventajas de dos dígitos el resto del camino.

Lauri Markkanen de Utah regresó después de perderse siete duelos debido a una enfermedad y anotó 19 puntos al atinar cinco de 15 disparos.

Ace Bailey anotó 20 puntos y Brice Sensabaugh añadió 13, pero el Jazz (15-32) ha perdido siete de sus últimos ocho encuentros.

Con Leonard en la cancha, los Clippers tienen un récord de 14-2 en sus últimos 16 encuentros y han ganado siete consecutivos.

Leonard ha anotado al menos 20 puntos en 25 partidos consecutivos. Se une a Bob McAdoo, World B. Free y Blake Griffin como los únicos jugadores en la historia de la franquicia con tal racha.

En Phoenix, Mark Williams anotó 27 puntos, Dillon Brooks sumó 26 y los Suns de Phoenix, pese a acusar distintas bajas, superaron el martes 106-102 a los Nets de Brooklyn en un duelo que incluyó un altercado al final.

Después de que Brooks puso a los Suns adelante 104-102 con dos tiros libres a falta de 1:23 minutos, un robo de Royce O’Neale de los Suns llevó a una disputa por el balón en la pintura. Brooks intentó arrebatarle el balón a Ziaire Williams después del silbato, y Egor Demin de los Nets empujó a Brooks.

Varios jugadores comenzaron a discutir entre sí, y los entrenadores asistentes de ambos equipos irrumpieron en la cancha mientras los árbitros intentaban restablecer el orden. Demin, Mann y Michael Porter Jr. fueron sancionados con faltas técnicas por los Nets, y Grayson Allen y O’Neale por los Suns.

No se marcó falta técnica a Brooks, a quien se le había señalado ya una en el encuentro.

Allen añadió 18 puntos por los Suns, que quebraron una racha de dos derrotas consecutivas. Devin Booker se perdió su segundo partido en fila después de torcerse el tobillo derecho el viernes, en una derrota en Atlanta.

Jalen Green también se ausentó debido a una persistente lesión de isquiotibiales.

Porter terminó con 36 puntos, su máxima cifra de la temporada por los Nets, que han perdido seis compromisos seguidos y 14 de 16. Demin sumó 15 puntos.

En Denver, Tobias Harris anotó 22 puntos, incluidos dos tiros libres con dos segundos restantes, y los Pistons de Detroit resistieron un ataque tardío de Denver para vencer el martes 109-107 a unos desgastados Nuggets.

Cade Cunningham tuvo 22 unidades y 11 asistencias para Detroit, que ha ganado 9 de 11 y lidera la Conferencia Este por cinco juegos y medio sobre Boston.

Jamal Murray anotó 24 puntos y 10 asistencias, pero falló dos tiros libres en los segundos finales. Con los Nuggets abajo 107-104, Murray fue sancionado con falta en un intento de tres puntos con cuatro segundos restantes y falló el primer tiro libre. Harris fue sancionado con una falta y acertó ambos tiros libres. Murray fue a la línea nuevamente con 0,7 segundos restantes, pero falló el segundo tiro libre.

Jonas Valanciunas regresó tras una ausencia de un juego para terminar con 16 tantos y 16 rebotes para Denver, que tenía programado jugar el domingo contra los Grizzlies de Memphis. El juego se pospuso debido a la tormenta invernal que afectó a la mayor parte del país, y los Nuggets quedaron varados en Memphis hasta el lunes por la mañana.

En Washington, Alex Sarr totalizó 29 puntos, 12 rebotes y seis tapas por los Wizards de Washington, quienes cortaron una racha de nueve derrotas consecutivas al imponerse el martes 115-111 sobre los Trail Blazers de Portland.

Fue la primera victoria en casa de Washington sobre Portland desde el 16 de enero de 2017.

Los Wizards ganaban por 112-106 cuando Shaedon Sharpe redujo la ventaja a la mitad con un triple. Después de que Bub Carrington hizo un disparo que ni siquiera tocó el aro por Washington, la clavada de Sharpe con 20,5 segundos restantes redujo la ventaja a un tanto.

Kyshawn George encestó uno de dos tiros libres con 15,5 segundos por jugar, poniendo a los Wizards arriba 113-111. Después de un tiempo muerto, el disparo en suspensión de Sharpe resultó errado, y los tiros libres de Khris Middleton hicieron que la ventaja fuera de cuatro puntos.

Sharpe anotó 31 puntos por los Blazers, quienes cayeron a pesar de una ventaja de 69-46 en rebotes. Atinaron unicamente 13 de 23 tiros libres.

Sarr, de 2,16 metros, logró su mayor cifra con 29 tiros de campo, de los que atinó 11.