Lendeborg anota 10 puntos y Michigan detiene racha ganadora de Nebraska

Trey McKenney anotó una bandeja para desempatar con 1:07 por jugar y el número 3 Michigan remontó sobre el número 5 Nebraska 75-72 la noche del martes por la noche para dar a los Cornhuskers su primera derrota esta temporada en el baloncesto de la NCAA.

Morez Johnson Jr. anotó 17 puntos y capturó 12 rebotes para los Wolverines (19-1, 9-1 Big Ten), que estuvieron por detrás durante más de 36 minutos antes de mantener a Nebraska sin anotar en los últimos 3:20.

Jamarques Lawrence falló un triple con 4 segundos restantes para los Cornhuskers en inferioridad numérica (20-1, 9-1), y Sam Hoiberg falló un tiro justo antes del último segundo.

Nebraska había ganado 24 partidos consecutivos desde la temporada pasada, incluyendo cuatro triunfos en el torneo inaugural College Basketball Crown en Las Vegas el pasado abril. Esa fue la racha de victorias más larga en la División I desde que el equipo de Kentucky de la temporada 2014-15 terminó 38-0 antes de perder contra Wisconsin en la Final Four.

La derrota anterior de los Cornhuskers llegó en su último partido de la temporada regular del año pasado, 83-68 ante Iowa en casa el 9 de marzo.

McKenney anotó 11 puntos para Michigan saliendo desde el banquillo. Yaxel Lendeborg y Aday Mara anotaron 10 cada uno. El dominicano Lendeborg añadió tres rebotes y una asistencia.

Lawrence anotó 16 de sus 20 puntos en los primeros 10 minutos. Pryce Sandfort también terminó con 20 puntos para Nebraska, y Hoiberg sumó 13 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y cuatro robos.