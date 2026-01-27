TBS Barahona, el torneo que también triunfó en la pantalla

El recién finalizado Torneo de Baloncesto Superior de Barahona (TBS-Barahona 2025) no solo confirmó su condición de principal evento deportivo de la provincia, sino que marcó un antes y un después en la forma de llevar el espectáculo a la audiencia. Celebrado en su versión número 33 por la Asociación de Baloncesto de la Provincia de Barahona (ASOBAPROBA) y ejecutado por un Comité Organizador que asumió con responsabilidad el reto de realizar una verdadera celebración del deporte, el evento evidenció una capacidad organizativa que puso de manifiesto la identidad barahonera.

La justa reunió a las seis franquicias que la conforman: Club Cachorros, Club Cacique Enriquillo, Club Santa Cruz, Club Deportivo La Unión, Club Juan Pablo Duarte y el Club Gregorio Luperón, este último coronándose campeón y alcanzando su sexta corona en la historia del torneo. La serie final, sin precedentes, disputada entre el Club Juan Pablo Duarte y el Club Gregorio Luperón, fue considerada la más concurrida y vibrante de toda la historia del TBS-Barahona, reflejo del crecimiento sostenido del evento y del respaldo masivo del público.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue, sin dudas, la transmisión televisada vía YouTube, la cual estuvo a la altura de eventos deportivos mucho más avanzados en términos de producción y recursos disponibles, convirtiéndose además en un factor motivador para la asistencia presencial. Gracias a esta cobertura, no solo la afición nacional pudo disfrutar del torneo, sino que también la diáspora barahonera en distintas partes del mundo logró conectarse con la vibra de la provincia larimar.

Detrás de este éxito estuvo la notable labor del joven Jesús David Geraldo (JD) en la dirección técnica, clara muestra del talento de la juventud local. A su lado, el veterano cronista deportivo y productor general de la transmisión, Guillermo Polanco, con una narración emocionante y dinámica, logró transmitir con gran acierto todas las emociones vividas en cada partido. Le acompañó el excelente y bien modulado locutor Julio Pichardo en la voz comercial. Como valor agregado, durante la serie final se integró en los comentarios el cronista deportivo de Santo Domingo, Rafael Faneyte, quien aportó profesionalismo y capacidad de análisis del juego. La interacción y coordinación entre todos mantuvo al espectador conectado de principio a fin, logrando trasladar la intensidad del tabloncillo a cada persona conectada desde sus distintos dispositivos.

La dirección técnica mostró criterio, ritmo y profesionalismo, respaldada por una adecuada calidad de imagen y sonido, elementos esenciales para la experiencia del espectador moderno, tanto desde sus hogares como en movimiento a través de sus teléfonos móviles. Si bien el resultado fue altamente positivo, de cara a futuras ediciones queda el reto de continuar elevando el estándar, incorporando nuevos ángulos de cámara, repeticiones en cámara lenta y mayor información gráfica, como estadísticas en tiempo real, identificación de jugadores y recuadro informativo que complementen la transmisión.

El éxito del TBS-Barahona 2025 se jugó en la cancha, se celebró en las gradas y en las calles, pero también se ganó en la pantalla. El mérito recae en ASOBAPROBA, en el Comité Organizador, en los clubes participantes, en el comportamiento ejemplar del fanático y en todos los actores que comprendieron que el baloncesto moderno no solo se compite, sino que también se comunica. Lo visto este año deja un precedente claro: Barahona tiene el talento, la pasión y la capacidad para proyectar su baloncesto al siguiente nivel, el que ha demostrado merecer.