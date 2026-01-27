El superior de Santiago sigue este miércoles con una doble cartelera

Con la celebración de dos encuentros desde las 7:00 de la noche, continúa este miércoles 28 la acción del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, en su versión 46, correspondiente a la cuarta fecha de la serie regular.

En el primer partido, pautado para las 7:00 P.M., se medirán los subcampeones del Club Pueblo Nuevo (1-1) frente al Gregorio Urbano Gilbert (GUG) del Ensanche Libertad, equipo que aún no ha podido colocar números positivos en la tabla de posiciones y presenta récord de 0-2.

A segunda hora, a partir de las 9:00 P.M., saltarán a la cancha los actuales campeones del Club Fernando Plaza Valerio para enfrentar al Club Domingo Paulino (CDP), en un duelo de rivales tradicionales.

Ambas escuadras llegan igualadas con marca de 1-1, por lo que el resultado será clave en la lucha por los primeros lugares de la clasificación.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA), que preside José Luis Aracena, y cuenta con una dedicatoria al doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, además de un reconocimiento especial al exNBA Luis Felipe López.

La acción se desarrolla en la Gran Arena del Cibao doctor Óscar Gobaira y los equipos participantes compiten por conquistar la Copa Banreservas.