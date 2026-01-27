Doncic borda otra noche mágica en Chicago y marca un hito de Lakers

Luka Doncic volvió a maravillar este lunes con 46 puntos, su segunda mayor anotación de esta temporada de NBA, en el triunfo de Los Angeles Lakers 129-118 en la cancha de los enrrachados Chicago Bulls.

Los Lakers arrancaron un recorrido de cinco partidos contra rivales de la costa Este con un solvente triunfo ante Chicago, un equipo que sumaba cuatro victorias seguidas.

LeBron James estuvo a los mandos angelinos en la primera mitad, cuando sumó 20 de sus 24 puntos finales, pero la segunda parte le perteneció por completo a Doncic.

El astro esloveno impuso su ley en el United Center en un vertiginoso tercer cuarto en el que anotó 20 puntos.

La cuenta de Doncic mostró un registro final de 46 puntos, en una fabulosa serie de 15-25 en tiros de campo, además de 11 asistencias y 8 triples convertidos, su récord de esta campaña.

La anotación del base en Chicago sólo es superada este curso por los 49 puntos que les clavó a los Timberwolves en octubre.

Anteriormente, Kobe Bryant era el único Laker que había firmado un juego con al menos 45 puntos, 10 asistencias y 5 triples.

La noche fue doblemente especial para Doncic ya que se convirtió en el jugador que más rápido acumuló 2.000 puntos con el uniforme oro y púrpura, que portaron mitos de la NBA como Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal o los propios Kobe Bryant y LeBron James.

El esloveno, aterrizado a mitad de la campaña pasada en un controvertido traspaso desde los Dallas Mavericks, sólo necesitó 65 partidos con los Lakers para llegar a los 2.000 puntos.

La mejor marca estaba hasta ahora en manos de un ícono de la liga de la década de 1950, George Mikan, que cruzó esa frontera en 72 partidos.

Aunque vio caer a sus Bulls, el público de Chicago se deleitó con varias acciones insospechadas en el último cuarto como una volcada en contraataque del pívot de los Lakers Jaxson Hayes pasándose la pelota por debajo de las piernas.

sixers al borde de ridículo

La jornada del lunes arrancó más temprano de lo habitual debido a la fuerte tormenta invernal que ha afectado a gran parte del territorio estadounidense y que provocó el aplazamiento de dos partidos el domingo en Memphis y Milwaukee.

La liga adelantó el inicio de dos partidos del lunes debido a las condiciones climatólogicas, uno de los cuales fue una paliza de los Charlotte Hornets a los Philadelphia 76ers por 130-93.

Con la baja de Joel Embiid, los Sixers estuvieron en riesgo de superar su derrota más abultada de la historia, registrada en 1993 por 56 puntos de desventaja.

En Charlotte llegaron a verse 50 puntos abajo (109-59) al inicio del último cuarto.

El alero Brandon Miller, con 30 puntos y 6 triples, llevó el timón de unos Hornets con hasta ocho jugadores llegando a dobles dígitos de anotación.

Del otro lado, los Sixers competían sin los veteranos Embiid y Paul George y lastrados por uno de los peores partidos de Tyrese Maxey, que se limitó a 6 puntos.

Dos suplentes, Jared McCain (16 puntos) y Quentin Grimes (14), salieron al rescate de los Sixers en el último cuarto para evitar una derrota histórica.

los 45 puntos de mitchell

Otra de las exhibiciones del lunes estuvo a cargo de Donovan Mitchell, la estrella de los pujantes Cleveland Cavaliers.

El escolta All-Star llegó a 45 puntos en el triunfo de los Cavs 114-98 frente a los Orlando Magic, en los que brilló Paolo Banchero con 37 puntos y 10 rebotes.

Mitchell está igualado con Doncic, Stephen Curry (Warriors) y Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) como los únicos jugadores con tres partidos de al menos 45 puntos esta temporada.

Pese a la baja de Darius Garland, Cleveland suma cuatro triunfos consecutivos con los que escaló al quinto puesto del Este.

En Minneapolis, Rudy Gobert consiguió 15 puntos y 17 rebotes mientras los Timberwolves de Minnesota derrotaron 108-83 a los Warriors de Golden State el lunes por la noche en un juego que careció de gran parte de su habitual poder estelar.

Los Warriors jugaron sin los titulares Stephen Curry (rodilla) y Draymond Green (espalda), mientras que Anthony Edwards de Minnesota fue descartado a última hora para descansar una lesión recurrente en el pie derecho.

Julius Randle lideró a Minnesota con 18 puntos y Bones Hyland aportó 17. Naz Reid y Donte DiVincenzo anotaron 15 cada uno para los Timberwolves, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas, su peor racha desde que perdieron cinco seguidos en diciembre de 2022.

Quinten Post lideró a Golden State con 13 puntos. Brandin Podziemski anotó 12 unidades y capturó siete rebotes, mientras que Gui Santos tuvo 11 tantos y diez rebotes para los Warriors, quienes tuvieron su peor porcentaje de la temporada en tiros de tres puntos con un 23.1% (nueve de 39).

En Houston, Alperen Sengun y Kevin Durant anotaron 33 puntos cada uno mientras los Rockets de Houston abrieron el juego en el último cuarto y vencieron 108-99 a los Grizzlies de Memphis el lunes por la noche.

Los Rockets estaban un punto abajo al inicio del cuarto antes de realizar una racha de 21-9 en los primeros siete minutos del período para tomar el control y ganar por quinta vez en seis juegos.

Tari Eason anotó 11 de sus 17 unidades en la primera mitad y Amen Thompson terminó con 14 asistencias y ocho tantos. Reed Sheppard, quien más temprano el lunes fue nombrado para el juego de Rising Stars del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA, terminó con cuatro puntos con un dos de 11 en tiros, incluyendo cero de siete desde la distancia de tres puntos.

Sengun tuvo una noche de tiro impresionante para los Rockets, logrando siete de siete desde el campo en la primera mitad y 15 de 17 en total. También contribuyó con nueve rebotes y seis asistencias.

Jaren Jackson Jr. y Santi Aldama anotaron 17 puntos cada uno para los Grizzlies, quienes perdieron su tercer partido consecutivo, por cuarta vez en cinco juegos y por décima vez en 13 encuentros. GG Jackson añadió 14 puntos, Jaylen Wells tuvo 12 y Kentavious Caldwell-Pope 11. Cam Spencer, quien junto con Wells y Cedric Coward fue nombrado para el juego de Rising Stars, terminó con 14 asistencias y cinco puntos.

En Boston, Payton Pritchard anotó 23 puntos, encestando tiros sobre la bocina para finalizar cada uno de los dos primeros cuartos, y Jaylen Brown agregó 20 el lunes por la noche para llevar a los Celtics de Boston a una victoria de 102-94 sobre los Trail Blazers de Portland.

Derrick White anotó 18 puntos, incluyendo un triple después de que Portland redujera lo que había sido una desventaja de 23 puntos a cinco en el último minuto. White también robó el balón en la siguiente posesión de los Blazers.

Jerami Grant anotó 19 y el exestrella de UConn Donovan Clingan tuvo 15 rebotes para los Blazers, quienes habían ganado cuatro de sus últimos cinco juegos para subir brevemente por encima del .500 por primera vez desde noviembre.

Jrue Holiday, quien fue titular en el equipo campeón de la NBA de Boston en 2024, recibió una gran ovación cuando fue presentado antes del juego y una ovación de pie tras un video tributo después del primer cuarto. Holiday, quien anotó 14 puntos, fue traspasado el verano pasado mientras los Celtics intentaban evitar las penalizaciones por superar el segundo umbral del impuesto de lujo de la NBA.

En Atlanta, liderados por los 23 puntos de CJ McCollum, los Atlanta Hawks aprovecharon un parcial de 17-0 en la segunda mitad para tomar la delantera y vencer a los Indiana Pacers 132-116 el lunes.

Dyson Daniels anotó 22 puntos con nueve asistencias, Nickeil Alexander-Walker añadió 21 puntos y Atlanta logró su tercera victoria consecutiva.

Los Pacers lideraban por 15 puntos a mitad del tercer cuarto e iban ganando 92-85 al final del periodo antes de que los Hawks anotaran 17 puntos sin respuesta en una remontada que se prolongó hasta el último cuarto. El triple de Luke Kennard desde la esquina culminó la carrera y dio a Atlanta una ventaja de 102-92.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 26 puntos. Aaron Nesmith anotó 18 y Bennedict Mathurin regresó tras una lesión en el pulgar para sumar 16. T.J. McConnell también anotó 16 puntos.

El inicio del partido estaba programado para el lunes por la noche, pero se trasladó a primeras horas de la tarde debido a la posibilidad de que las carreteras se hielaran como resultado de una tormenta invernal que azotaba el sur y noreste.