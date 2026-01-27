David Jones estará en el partido de estrellas emergentes de la NBA

Las Estrellas Emergentes se anunciaron el lunes en Peacock. Los jugadores de la NBA seleccionados serán escogidos para tres equipos el martes y un cuarto equipo estará compuesto por jugadores de la G League. Los miembros del Salón de la Fama Carmelo Anthony, Vince Carter y Tracy McGrady serán los entrenadores honorarios del minitorneo de las Estrellas Emergentes y seleccionarán a los equipos. Austin Rivers entrenará al equipo de las Estrellas Emergentes de la G League.

Novatos

Cedric Coward (Memphis)

Egor Dёmin (Brooklyn)

VJ Edgecombe (76ers)

Jeremiah Fears (Nueva Orleans)

Cooper Flagg (Mavericks)

Dylan Harper (Spurs)

Tre Johnson (Wizards)

Kon Knüppel (Hornets)

Collin Murray-Boyles (Raptors)

Derik Queen (Nueva Orleans)

Segundo año

Matas Buzelis (Bulls)

Stephen Castle (Spurs)

Donovan Clingan (Portland)

Kyshawn George (Washington)

Ajay Mitchell (Oklahoma City)

Alex Sarr (Wizards)

Reed Sheppard (Rockets)

Cam Spencer (Grizzlies)

Jaylon Tyson (Cavaliers)

Kel'el Ware (Heat)

Jaylen Wells (Grizzlies)

Jugadores de la NBA G League

Sean East II (Salt Lake City)

Ron Harper Jr. (Maine)

David Jones García (Austin)

Yanic Konan Niederhäuser (San Diego)

Alijah Martin (Raptors)

Tristen Newton (Rio Grande)

Yang Hansen (Rip City).

La exhibición anual de los mejores talentos jóvenes, que incluye un mini torneo con cuatro equipos y tres juegos que destacan a los mejores novatos de la liga y a los jugadores destacados de segundo año, se jugará el viernes 13 de febrero en el Intuit Dome de los Clippers.

En el minitorneo, el Equipo A se enfrentará al Equipo B en la primera semifinal (Juego 1), y el Equipo C jugará contra el Equipo D en la segunda semifinal (Juego 2). El ganador del Juego 1 se enfrentará al ganador del Juego 2 en el campeonato (Juego 3).

En cada partido de semifinales, el ganador será el primer equipo en alcanzar o superar los 40 puntos. En el partido por el campeonato, el ganador será el primer equipo en alcanzar o superar los 25 puntos.

Los entrenadores asistentes de la NBA determinaron el grupo de 21 jugadores de la NBA, y cada equipo presentó una papeleta. Los votantes clasificaron a 10 novatos y 10 sophomores, asignando más puntos a las posiciones más altas. Los 10 mejores novatos y sophomores por puntos totales obtuvieron un puesto. El último puesto se otorgó al jugador con mayor puntuación entre los clasificados 11 de cada clase. El grupo incluye un sophomore más que un novato según el total de puntos recibidos.

Un entrenador asistente de uno de los equipos de entrenadores del Juego de Estrellas de la NBA será nombrado entrenador en jefe de cada uno de los cuatro equipos, trabajando junto con los entrenadores honorarios.