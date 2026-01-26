Karl Towns asume liderato de rebotes en la NBA

Mientras los rumores de cambio se arremolinan en torno a él, Karl-Anthony Towns se concentra en "limpiar" los tableros de la NBA.

El dominico-estadounidense ha tomado el liderato de rebotes de la liga con un promedio de 11.4 capturas por partido y de quedar al tope de la lista sería solo el segundo jugador en la historia de los Knicks de Nueva York en hacerlo.

Al momento de escribir este artículo, Towns encabezaba estrechamente el departamento por delante de su excompañero de equipo, Rudy Gobert (11.2, Timberwolves) y de Ivica Zubac (11.0, Clippers).

También superaran las cifras dobles en rebotes, Donovan Clingan, de Portland, con 10.9, Jalen Duren, de los Pistons, 10.6, Jalen Johnson, de los Hawks, 10.5 y Jusuf Nurkic, de los Jazz, 10.2.

Completan el Top-10, Kel'el Ware (9.8) y Bam Adebayo (9.7), de los Heat de Miami, y Mitchell Robinson (9.2), de los Knicks.

Solo uno

A pesar de ser uno de los equipos fundadores de la liga y tener en su nómina a varios de los principales reboteros históricos del circuito, los Knicks solo han tenido un líder rebotero en la NBA.

Se trata de Harry Gallatin, quien fue primero en la lista con un average de 15.2 rebotes por encuentro en la temporada de 1953-54 por lo que Towns estaría rompiendo una "maldición" de más de 50 años sin que el equipo de Nueva York produzca un jugador que encabece la especialidad.

En ese lapso, Wilt Chamberlain logró 11 lideratos, seguido por Dennis Rodman (7), Moses Malone (6), Bill Russell (5), Dwight Howard (5), Kevin Garnett (4) y Andre Drummond (4).

Sus mejores partidos

Se fue con 17 puntos, 20 rebotes y dos asistencias en la derrota con pizarra de 126-113 ante los Warriors de Golden State, el pasado día 15 de este mes.

El tres de diciembre de 2025 acabó con 35 tantos, 18 rebotes, cinco asistencias y dos recuperaciones en el triunfo 119-104 ante los Hornets de Charlotte.

Anotó 22 unidades con 18 rebotes y cuatro asistencias frente a los Mavericks de Dallas, el 19 de enero pasado en un revés con marcador de 114-97.

Terminó con 15 puntos, 18 rebotes, dos asistencias y dos bloqueos, el 26 de octubre de 2025 cuando los Knicks perdieron 115-107 ante el Heat de Miami.

Tuvo 14 tantos, 16 rebotes y dos bloqueos en la victoria 117-101 contra los Raptors de Toronto, el nueve de diciembre del 2025.