Embiid y Maxey castigan a Rockets con 68 puntos, los Clippers ganan el derbi angelino

Combinándose para 68 puntos y 20 asistencias, Joel Embiid y Tyrese Maxey comandaron este jueves un emocionante triunfo de los Philadelphia 76ers en la prórroga ante los Houston Rockets por 128-122 mientras los Clippers derrotaron a los Lakers en el duelo de Los Ángeles.

Tras descansar en la derrota del martes ante Phoenix, Joel Embiid regresó a la acción con un recital de 32 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias.

Fue el noveno triple doble de la carrera del camerunés y el primero de esta temporada, en la que viene entrando en ritmo tras un flojo inicio.

El pívot, MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en 2023, fue una pesadilla para su defensor, el turco Alperen Sengün, que se quedó en 13 puntos mientras Kevin Durant tuvo las llaves del ataque texano con 36 puntos.

Por los Sixers, Tyrese Maxey también llegó a 36 puntos y le sumó 10 asistencias.

El escolta, elegido como titular para el Juego de las Estrellas de febrero, pudo evitar que este igualado duelo se decantara en la prórroga.

Con empate a 115 y pocos segundos en el reloj, Maxey trató de anotar una bandeja que fue taponada por Durant.

El fallo no descentró al escolta, que convirtió seis puntos en un tiempo extra en el que Houston exhibió una dependencia ofensiva de Durant.

"Obviamente, ellos van a centrarse en defenderme en mí y él tiene que aprovechar ese espacio y lo hizo. Hizo su trabajo", dijo Embiid en un reconocimiento a la actuación de Maxey.

lakers se quedan cortos

Aunque malgastaron una amplia ventaja, los Clippers terminaron conteniendo la remontada de los Lakers y celebrando ante su público por marcador de 112-104.

El derbi de Los Ángeles fue programado en el vigésimo aniversario de la exhibición de 81 puntos del ícono de los Lakers Kobe Bryant, la segunda mayor anotación de la historia.

Luka Doncic, que alcanzó en 2024 la cuarta mayor cifra con 73 puntos, cargó como habitualmente con el peso ofensivo de los Lakers con 32 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias.

Un acrobático triple del esloveno estrechó el cerco de los visitantes al colocarse a sólo dos puntos (93-91) a falta de cinco minutos, cuando habían estado 26 puntos atrás en el tercer cuarto.

James Harden (18 puntos) frenó el avance con otro triple y los Clippers lograron resistir hasta el final con una buena actuación de Kawhi Leonard (24), que regresaba tras una semana de baja.

LeBron James firmó 23 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para los Lakers, que ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste tras tres derrotas en los últimos cinco juegos.

warriors pierden ahora a kuminga

La plaga de lesiones de los Golden State Warriors se prolongó el jueves en una derrota en la cancha de los Dallas Mavericks por 123-115.

La pérdida de Jimmy Butler, que será baja el resto del curso por una rotura de ligamentos, llevó esta semana a Steve Kerr a reintroducir en la rotación a Jonathan Kuminga.

El alero congoleño, que ha solicitado el traspaso a otro equipo ante la falta de protagonismo, respondió con 20 puntos en la derrota del martes ante Toronto y este jueves sumaba 10 tantos en sólo nueve minutos cuando se lastimó la pierna izquierda en una entrada a canasta en el segundo cuarto.

Sin dos anotadores de ese calibre a su lado, Stephen Curry se las tuvo que volver a ingeniar solo en Dallas hasta terminar con 38 puntos y 8 triples. El dominicano Al Horford aportó tres puntos, ocho rebotes, tres asistencias, un robo y un bloqueo en 27 minutos.

Los locales, también lastrados por las bajas, tuvieron a Naji Marshall como máximo anotador con 30 puntos mientras el estelar novato Cooper Flagg logró 21 tantos y 11 rebotes.

En un nuevo reencuentro con su ex equipo, el veterano Klay Thompson se quedó en 6 puntos en 23 minutos desde el banco.

En Portland, Shaedon Sharpe anotó 27 puntos, consiguió siete rebotes y cometió cuatro robos, y los Trail Blazers de Portland extendieron su racha de victorias a cuatro, al imponerse el jueves por 127-110 sobre el Heat de Miami.

Deni Avdija sumó 20 puntos antes de salir con una lesión en la espalda. Caleb Love también anotó 20 unidades, Toumani Camara consiguió 16 y Jrue Holiday 15 por los Trail Blazers, quienes llegaron a tener una ventaja de 21 puntos y ganaron por undécima vez en 14 duelos. Su marca de 9-2 en enero es la mejor de la NBA.

Con un récord de 23-22, es la primera vez que los Blazers están por encima de .500 tras 45 partidos desde la temporada 2020-2021.

Bam Adebayo anotó 32 puntos y capturó diez rebotes por el Heat. Norman Powell agregó 18 unidades y Simone Fontecchio añadió 17.

Los Blazers ganaban por 64-63 al medio tiempo y se despegaron con una racha de 17-2 en el tercer cuarto, para colocarse arriba por 17. Sharpe allanó el camino con 24 puntos en la segunda mitad, la mayor cantidad del equipo.

Portland atinó 20 triples. Sharpe acertó cinco de nueve desde más allá del arco, en comparación con el Heat que hizo apenas nueve.

En Salt Lake City, De’Aaron Fox anotó 31 puntos, Victor Wembanyama sumó 26 unidades y 13 rebotes, y los Spurs de San Antonio derrotaron el jueves 126-109 al Jazz de Utah.

Fox acertó diez de 13 disparos de campo con seis triples. Wembanyama —junto con cinco tapas— atinó nueve de 14 con cuatro triples, un partido después de embocar de 21-5 en una derrota ante Houston.

Keldon Johnson añadió 21 puntos y Stephon Castle contabilizó 16 tantos, ocho asistencias y siete rebotes por los Spurs, que ganaron su cuarto juego en sus últimos cinco.

Jusuf Nurkic registró 17 puntos, 14 asistencias y 11 rebotes para su segundo triple-doble en el mismo número de partidos, y el tercero de su carrera. El Jazz paasó más de 15 temporadas (2008-24) sin un solo triple-doble hasta las actuaciones consecutivas de Nurkic.

El pívot se convirtió en el primer jugador del Jazz en hilar triples-dobles consecutivos desde Pete Maravich en enero de 1975.

La mayoría de las 14 asistencias de Nurkic, el máximo número de su carrera, vino de pases por la puerta trasera desde el poste alto y resultaron en clavadas y bandejas para sus compañeros de equipo, pero el Jazz no hizo lo suficiente del lado defensivo.

Ace Bailey anotó 25 puntos, el máximo registro de su carrera, y Keyonte George añadió 23, pero ninguno en el último cuarto mientras los Spurs terminaron con una racha de 27-10 y endilgaron al Jazz su quinta derrota en los últimos seis duelos.

En Minneapolis, Coby White anotó 22 puntos, Josh Giddey añadió 21 desde el banquillo, y Jalen Smith convirtió dos tiros libres decisivos al final para llevar el jueves a los Bulls de Chicago hacia un triunfo de 120-115 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Chicago se repuso de un déficit de 14 puntos en la primera mitad y también resistió una racha de 13-0 de Minnesota en el último cuarto. White encestó un triple crucial desde una esquina para mantener el duelo a un punto de diferencia con 1:06 minutos por jugar.

Después del triple de White, Minnesota cometió un par de costosas pérdidas de balón en el último minuto. Jaden McDaniels lo perdió para que saliera de la cancha y Tre Jones de Chicago hizo una bandeja en el otro extremo con 31,1 segundos por jugar.

Luego, Smith convirtió en la línea con 11 segundos restantes, y Minnesota no logró encestar en su siguiente posesión.

Julius Randle, quien estaba en el informe de lesiones por molestias en el pie izquierdo, sumó 30 puntos, la mayor cantidad de Minnesota, pero también incurrió en una pérdida de balón cerca del final. Anthony Edwards y Naz Reid añadieron cada uno 20 puntos, y McDaniels anotó 16 por los derrotados.

En Washington, Peyton Watson anotó un récord personal de 35 puntos para liderar a los Nuggets de Denver que, pese a acusar bajas, doblegaron el jueves 107-97 a los Wizards de Washington.

Jamal Murray añadió 24 puntos por los Nuggets, quienes evitaron su primera racha de tres derrotas consecutivas de la temporada. Jonas Valanciunas sumó 16 unidades en su regreso tras perderse 11 partidos por una distensión de pantorrilla. Aaron Gordon también anotó 16 puntos.

Nikola Jokic se perdió su decimotercer partido consecutivo con Denver debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Kyshawn George anotó 20 puntos y capturó 12 rebotes por Washington, que perdió su octavo partido consecutivo. Tre Johnson añadió 19 tantos a la causa de los Wizards, quienes cayeron en 14 partidos consecutivos desde finales de octubre hasta principios de diciembre.

En Orlando, LaMelo Ball regresó a la alineación titular de Charlotte y anotó 16 puntos, repartió siete asistencias y capturó seis rebotes para que los Hornets aplastaran el jueves 124-97 al Magic de Orlando.

Ball, quien la noche anterior tuvo una de las peores actuaciones en el tiro de su carrera al salir desde el banquillo como parte de un plan para gestionar sus minutos, acertó seis de 12 disparos de campo y cuatro de ocho desde la línea de tres puntos contra Orlando. En la derrota del miércoles ante Cleveland, la tercera selección del draft de 2020 terminó con dos puntos tras encestar apenas uno de 15 tiros, incluyendo 0 de 10 triples.

Brandon Miller anotó 20 puntos para liderar el esfuerzo equilibrado de Charlotte. Collin Sexton salió desde el banquillo y anotó 12 de sus 19 puntos en la primera mitad.

Kon Knueppel y Tidjane Salaunadded añadieron 13 cada uno, mientras que Miles Bridges, Moussa Diabate y Ryan Kalkbrenner anotaron diez por cabeza.

Paolo Banchero consiguió 23 puntos, y Desmond Bane añadió 21 por el Magic. Moritz Wagner anotó 14, Noah Penda añadió 13 y Jeff Howard finalizó con diez.