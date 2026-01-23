B.J. Fitzgerald conduce al Sameji a vencer al GUG en el superior de Santiago

El importado BJ Fitzgerald encestó 31 puntos para conducir al Club Sameji a su primera victoria en el torneo del Baloncesto Superior de Santiago, al imponerse 90-67 sobre el Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), del Ensanche Libertad, en el primer encuentro de la jornada de este viernes, celebrado en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira, correspondiente a la continuación de la serie regular de la versión 46.

Fitzgerald, además de sus 31 tantos, aportó siete asistencias, seis rebotes y dos balones recuperados, siendo el principal soporte ofensivo del conjunto samejiano. Le acompañaron Jean Carlo Iciano, quien finalizó con 19 puntos, siete asistencias, tres rebotes y dos recuperaciones, y Brahiam Méndez, que completó el trío más destacado con 16 unidades y ocho rebotes.

Por el GUG sobresalieron Rey Abad, con un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes; Hyser Miller, que registró 13 tantos, nueve asistencias, seis rebotes y dos recuperaciones; y Ralph Bissaethe, con 11 puntos y cuatro tableros.