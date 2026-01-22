Tito Horford ofrecerá este sábado una clínica de básquet en el club Naco

El Club Deportivo Naco llevará este sábado 24 de enero, a las 10 de la mañana, una clínica de baloncesto, titulada “Actitud. Juego y Gloria”, dirigida por el inmortal del deporte naqueño, Tito Horford, en la cancha multiuso de la entidad.

La información la suministró el presidente de la Junta Directiva, Mario Alvaez Soto, quien afirmó que la actividad está siendo coordinada por la dirección de Deportes que dirige, Manuel Díaz Coronado.

Apuntó que Tito estará acompañado por el inmortal del deporte y también ex baloncestista, Eduardo Gómez.

Igualmente, se dijo que estarán presentes en la actividad los exbaloncestistas, Cuqui Langa, Aldo Leschhorn, Alejandro Tejeda, Sergio Taveras y el ex dirigente e inmortal, Humberto Rodríguez.

Manifestó que la charla es para los jovencitos que vienen abriéndose campo en ese deporte y que este tipo de clínicas les hace muy bien, tanto en lo físico como en los fundamentos del juego.

“Tener la experiencia, los conocimientos de grandes íconos del basket dominicano y del basket naqueño, es algo que no se consigue todos los días”, apuntó Alvarez Soto, quien llamó a todos los miembros de la entidad a respaldar la actividad.

De su lado, Manuel Díaz Coronado afirmó que la actividad está prácticamente montada para llevarse a cabo en la cancha multiuso donde los atletas recibirán a los ex baloncestistas, como Eduardo Gómez, Cuqui Langa, Iván Mieses y Aldo Leschhorn.

“Este tipo de actividad la vamos a continuar implementado en los diferentes deportes, ya que es una mezcla de educación deportiva y una forma de transmitir grandes experiencias de leyendas del deporte, donde el Club Naco tiene a muchos de ellos exaltados en la Plaza de los Inmortales”, precisó Coronado.

Explicó que ya en el pasado han pasado dando clínicas Grillo Vargas, Pedro- Pututi- Curiel, Winston Royal, entre otros.