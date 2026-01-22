Knicks logran la victoria más abultada de su historia ante los vecinos Nets

Despertando de una mala racha de resultados, los New York Knicks aniquilaron este miércoles a los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández por 120-66, la victoria más abultada de esta emblemática franquicia de la NBA.

Tras un nefasto inicio de año, los Knicks compensaron a sus aficionados con una descomunal victoria por 54 puntos de ventaja, que deja atrás su mayor marca anterior de 48 tantos, lograda en tres ocasiones (1968, 1972 y 1994).

Los neoyorquinos sacaron su orgullo en el Madison Square Garden después de cuatro derrotas consecutivas que los descendieron hasta la tercera posición de la Conferencia Este.

Esta racha acrecentó las dudas alrededor de su nuevo entrenador, Mike Brown, y de un plantel que arrancó la temporada como favorito a dominar el Este.

Estos días hicimos "mucho examen de conciencia y mucha autorreflexión. Nos queda un largo camino para ser el equipo que sabemos que podemos ser, pero la temporada aún es larga", afirmó el base Jalen Brunson.

El capitán de los Knicks, elegido esta semana como titular para el Juego de las Estrellas, fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos. El dominicano Karl-Anthony Towns aportó 14 puntos, ocho rebotes y tres asistencias en 21 minutos.

Los Knicks dominaron el partido de principio a fin, comenzando con un parcial de 38-20 en el primer cuarto, y llegaron a tener una ventaja de 59 puntos ante el equipo vecino.

"La forma en que jugamos con energía de principio a fin fue clave para nosotros", señaló Brunson sobre la diferencia respecto a las derrotas anteriores. "Cuando los tiros no entran tenemos que apoyarnos en otra cosa y debe ser la defensa y la energía".

De acuerdo con ESPN, el propio Brunson convocó el lunes a una reunión únicamente de jugadores para afrontar el declive del equipo, que tenía un registro de 2-8 en los diez juegos anteriores.

Los Nets, con Michael Porter Jr. como máximo anotador con sólo 12 puntos, se hundieron aún más en su bache actual, con 10 derrotas en los últimos 12 partidos.

"Obviamente ha sido una experiencia difícil pero lo haremos mejor, yo el primero", declaró Jordi Fernández al responsabilizarse de la paliza recibida.

"Yo soy el responsable de esto", afirmó el preparador catalán. "En los últimos 12 partidos hemos estado mal en defensa, mal en ataque, y eso recae en mí. Los jugadores no son responsables de esto".

SGA avista récord de chamberlain

En otros escenarios, los Oklahoma City Thunder tampoco tuvieron piedad de los Milwaukee Bucks en un cómodo triunfo 122-102.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander (SGA) anotó 40 puntos en una asombrosa serie de 16-19 en lanzamientos de campo y repartió 11 asistencias.

El vigente Jugador Más Valioso (MVP) se acerca con velocidad a un hito de larga vida en la competición.

El líder de los Thunder encadena 115 partidos consecutivos con al menos 20 puntos anotados, sólo superado por los 126 juegos que acumuló el mítico Wilt Chamberlain entre 1961 y 1963.

La defensa de los vigentes campeones dejó a Giannis Antetokounmpo en apenas 19 puntos para los deprimidos Bucks, que se mantienen en la undécima plaza del Este fuera de plazas de playoffs.

pistons no paran motores

Los jefes del Este, los Detroit Pistons (32-10), no dieron tregua al imponerse 112-104 de visita ante los New Orleans Pelicans sin su líder, Cade Cunningham.

El base, que sufre una contusión de cadera, le prestó el timón de Detroit a Daniss Jenkins, que terminó con 17 puntos y 4 asistencias.

Los Pistons tienen una cómoda ventaja de 5,5 victorias sobre sus principales perseguidores, los Boston Celtics, que vencieron 119-104 a los Indiana Pacers con 30 puntos y 10 rebotes de Jaylen Brown.

En Sacramento, Scottie Barnes anotó 14 de sus 23 puntos en el tercer cuarto y los Raptors de Toronto doblegaron el miércoles 122-109 a los Kings de Sacramento.

Barnes acertó ocho de 17 disparos y atrapó ocho rebotes, siete asistencias y cuatro robos, para lograr su quinto encuentro consecutivo de la temporada con 22 unidades o más.

Brandon Ingram también anotó 23 puntos por los Raptors, quienes superaron a los Kings por 43-21 en el tercer cuarto y ganaron en Sacramento por primera vez desde el 25 de enero de 2023. Sandro Mamukelashvili añadió 22 puntos y nueve rebotes. Immanuel Quickley anotó 18 tantos.

Un día después de atinar un 59% de sus disparos en general mientras igualaba su récord de la temporada con 21 triples en una victoria por 18 puntos sobre los Warriors de Golden State, la ofensiva de Toronto tuvo un éxito esporádico contra Sacramento.

Los Raptors desperdiciaron una ventaja de nueve puntos en el primer cuarto y estaban detrás por nueve al medio tiempo antes de que Barnes encontrara su ritmo. Hizo cinco de seis tiros en el tercer cuarto para ayudar a que Toronto recuperara la ventaja y tomara el control.

Russell Westbrook anotó 23 puntos por los Kings. Zach LaVine contabilizó 19 puntos y cinco asistencias. Malik Monk anotó 17.

Sacramento ha perdido tres compromisos seguidos desde su racha ganadora de cuatro juegos, la más larga de la temporada.

En Memphis, Jalen Johnson anotó 32 puntos y consiguió 15 rebotes, además de una canasta clave en el último minuto, mientras los Hawks de Atlanta utilizaron un impulso en el último cuarto y se mantuvieron para derrotar 124-122 a los Grizzlies de Memphis el miércoles por la noche.

Luke Kennard y Onyeka Okongwu añadieron 18 puntos cada uno para los Hawks, quienes rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ja Morant lideró a Memphis con 23 unidades y 12 asistencias. Su intento de triple en el último segundo no acertó. Jaylen Wells terminó con 18 puntos, mientras que Jaren Jackson Jr. y Cedric Coward anotaron 17 cada uno.

Memphis tenía una ventaja de 110-108 con 5:39 restantes, pero los Hawks anotaron ocho puntos consecutivos, culminados por un par de tiros libres de Johnson. Memphis nunca superó a los Hawks el resto del camino, pero estuvieron a 122-121 con un triple de Coward a 1:09 del final.

En Boston, Jaylen Brown tuvo 30 puntos y diez rebotes, y los Celtics de Boston abrieron una ventaja de 23 en la primera mitad antes de navegar hacia una victoria de 119-104 sobre los Pacers de Indiana el miércoles por la noche.

Sam Hauser encestó cinco triples, anotando 17 puntos para Boston, y Neemias Queta tuvo 17 unidades y nueve rebotes. Los Celtics se recuperaron de la derrota por un punto del lunes por la noche ante Detroit, líder de la Conferencia Este.

Pascal Siakam tuvo 32 tantos y diez rebotes para los Pacers, que habían ganado cuatro de siete juegos desde que perdieron 13 seguidos en diciembre y enero. Jarace Walker anotó 19 puntos desde la banca para Indiana.

Hauser acertó sus tres primeros intentos desde la línea de tres puntos, dos de ellos en los primeros 68 segundos del juego. Los Celtics lideraban 57-34 con 3:22 por jugar en el segundo cuarto, pero Indiana redujo la desventaja a nueve en el tercero antes de que Anfernee Simons encestara un triple.

En Charlotte, Donovan Mitchell anotó 24 puntos, Evan Mobley agregó 14 unidades y 14 rebotes, y los Cavaliers de Cleveland tomaron una ventaja de 21 puntos en el primer cuarto, antes de resistir y vencer el miércoles 94-87 a los Hornets de Charlotte, para lograr su quinta victoria como visitantes en los últimos seis duelos.

Jaylon Tyson anotó 14 puntos y Jarod Allen añadió 13 tantos y nueve rebotes por los Cavaliers, quienes limitaron a los Hornets a 32 puntos en la primera mitad con un 26% de efectividad en los tiros.

Brandon Miller terminó con 24 puntos, mientras que Kon Knueppel sumó 21 puntos y 11 rebotes para liderar a Charlotte, que sólo encestó ocho de 46 intentos de triples y fue superado en rebotes por 60-47.

Los Cavs tomaron una gran ventaja en el primer cuarto tras encestar 11 de 15 tiros de campo para abrir el encuentro.