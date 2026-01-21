Torneo de baloncesto superior de Santiago se inicia este miércoles con doble cartelera

El torneo de baloncesto superior de Santiago se iniciará este miércoles con una doble cartelera a partir de las cinco de la tarde en la Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.

La edición de este año estará dedicada al doctor Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, y contará además con un reconocimiento especial a la trayectoria del inmortal del deporte dominicano y exjugador de la NBA, Luis Felipe López.

La jornada inaugural de este miércoles 21 presenta los enfrentamientos entre el Cupes de los Pepines y el club Domingo Paulino, a primera hora, mientras que a las 7:30 de la noche se medirán los quintetos del club Fernando -Plaza- Valerio y Pueblo Nuevo.

La justa se celebra en opción a la Copa Banreservas, y cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto y la organización de la Asociación de Baloncesto de Santiago, además de la participación de los tradicionales seis equipos.