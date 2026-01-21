Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Baloncesto

básquetbol

Torneo de baloncesto superior de Santiago se inicia este miércoles con doble cartelera

Presenta los enfrentamientos entre el Cupes de los Pepines y el club Domingo Paulino, a primera hora, mientras que a las 7:30 de la noche se medirán Plaza Valerio y Pueblo Nuevo.

Luis Martínez, del Cupes, ejecuta un donqueo en el partido frente al CDP durante el pasado torneo de baloncesto superior de Santiago.

Luis Martínez, del Cupes, ejecuta un donqueo en el partido frente al CDP durante el pasado torneo de baloncesto superior de Santiago.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSantiago de los Caballeros

El torneo de baloncesto superior de Santiago se iniciará este miércoles con una doble cartelera a partir de las cinco de la tarde en la Arena del Cibao Doctor Oscar Gobaira.

La edición de este año estará dedicada al doctor Leonardo Aguilera, máximo ejecutivo de Banreservas, y contará además con un reconocimiento especial a la trayectoria del inmortal del deporte dominicano y exjugador de la NBA, Luis Felipe López.

La jornada inaugural de este miércoles 21 presenta los enfrentamientos entre el Cupes de los Pepines y el club Domingo Paulino, a primera hora, mientras que a las 7:30 de la noche se medirán los quintetos del club Fernando -Plaza- Valerio y Pueblo Nuevo.

La justa se celebra en opción a la Copa Banreservas, y cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto y la organización de la Asociación de Baloncesto de Santiago, además de la participación de los tradicionales seis equipos.

Tags relacionados