Los Spurs se desinflan en Houston y Doncic se luce en Denver

Los San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, dejaron escapar una amplia ventaja este martes hasta caer en el derbi texano ante los Houston Rockets por 111-106, mientras Los Angeles Lakers visitaron con éxito a los Denver Nuggets con un recital de Luka Doncic.

Un día después de batir a los Utah Jazz, los Spurs tiraron por la borda un valioso triunfo ante los Rockets, rival directo en la Conferencia Oeste, con un ruinoso último cuarto.

Los texanos se atascaron en el lanzamiento exterior (0-13 en triples) y del otro lado el joven tirador Reed Sheppard los castigó con 21 puntos y 4 triples desde el banco.

Wembanyama mostró el mismo nivel de desacierto que sus compañeros, terminando con apenas 14 puntos y 10 rebotes, en una serie de 5-21 en tiros de campo y 0-7 en triples.

Su rival en la pintura, el turco Alperen Sengun, rozó el triple doble con 20 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias y el veterano Kevin Durant se quedó en 18 unidades para los Rockets.

Los Spurs llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el tercer cuarto a lomos del inspirado Julian Champagnie, que logró 27 puntos y 8 triples, 6 de ellos en la primera mitad.

San Antonio, que había ganado el primer duelo texano en noviembre, se mantiene en el segundo lugar del Oeste con un registro de 30 victorias y 14 derrotas.

Los Rockets (26-15) son cuartos del sector y volverán a ejercer de anfitriones en el siguiente choque ante los Spurs el 28 de enero.

doncic acaba con nuggets

Luka Doncic celebró ser el jugador más votado por los aficionados para el Juego de las Estrellas con un monumental triple doble en el triunfo de los Lakers en Denver por 115-107.

El esloveno elevó su casillero hasta los 38 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias mientras LeBron James terminó de nuevo cerca de su primer triple doble con 41 años, con un registro de 19-9-8.

Un parcial de 12-0 en el último cuarto asfaltó la victoria de los Lakers, que levantaron también una desventaja de 16 puntos (80-64) ante unos Nuggets que siguen extrañando a su líder, el lesionado Nikola Jokic.

Los angelinos se colocaron en el quinto lugar del Oeste con un balance de 26-16, empatados con los Phoenix Suns, que vencieron 116-110 a los Philadelphia 76ers en el regreso de Jalen Green (12 puntos) tras dos meses de baja.

warriors sin butler

Los Golden State Warriors cayeron 145-127 ante los Toronto Raptors en el primer partido desde la grave lesión de Jimmy Butler, que lo mantendrá de baja el resto de la temporada.

El escolta, de 36 años, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la victoria del lunes ante los Miami Heat.

Asimilando todavía el golpe, los Warriors no pudieron con unos Raptors comandados por el base Immanuel Quickley, que llegó a los 40 puntos y 10 asistencias.

Steve Kerr, técnico de Golden State, recurrió a Jonathan Kuminga, al que mantenía fuera de la rotación, para compensar los puntos que le faltan sin Butler.

El alero congoleño, que ha solicitado el traspaso a otro equipo por la falta de minutos, anotó 20 puntos en 21 minutos desde el banco mientras el estelar Stephen Curry se quedó en 16.

En Filadelfia, Devin Booker anotó 27 puntos y Jalen Green agregó 12 en su regreso a la alineación en la victoria de los Suns de Phoenix el martes 116-110 ante los 76ers de Filadelfia en el segundo enfrentamiento consecutivo de los equipos.

Grayson Allen y Jordan Goodwin anotaron 16 unidades cada uno y Collin Gillespie y Oso Ighodaro añadieron 12 cada uno para que los Suns ganaran su tercer partido consecutivo y el duodécimo en 16 juegos.

El novato VJ Edgecombe lideró a los 76ers con 25 tantos. Kelly Oubre Jr. terminó con 21 puntos y Tyrese Maxey agregó 17. Andre Drummond finalizó con 15 rebotes y ocho puntos para los Sixers, quienes perdieron por cuarta vez en seis juegos.

Filadelfia estuvo sin Joel Embiid (manejo de lesión en el tobillo derecho) y Paul George (manejo de lesión en la rodilla izquierda).

En Chicago, Coby White anotó 27 puntos y encestó 6 de los 25 triples de los Bulls, que igualaron el récord de la franquicia, y Chicago, con un tiro caliente, venció el martes 138-110 a los ascendentes Clippers de Los Ángeles.

White nuevamente estuvo encendido después de que el domingo tuviera seis triples, su máximo de campaña, ante Brooklyn. Pero el martes los Bulls encestaron 25 de 47 tiros de tres.

Matas Buzelis agregó 21 unidades, Ayo Dosunmu tuvo 18 y Kevin Huerter 14. Los tres jugadores encestaron cuatro triples.

Nikola Vucevic añadió 19 puntos y ocho rebotes, y los Bulls dominaron a un equipo que venía en racha. Los Clippers habían ganado seis seguidos y 13 de 15 desde que iniciaron 6-21.

Chicago lideraba por 21 tantos al medio tiempo después de igualar un máximo de temporada con 45 puntos en el segundo cuarto.

James Harden lideró a Los Angeles con 24 puntos. John Collins anotó 23 y empató su máximo de temporada con cinco triples.

En Salt Lake City, Keyonte George anotó un récord personal de 43 puntos, Jusuf Nurkic registró el segundo triple-doble de su carrera, y el Jazz de Utah se recuperó para vencer el martes 127-122 a los Timberwolves de Minnesota.

Nurkic terminó con 16 puntos, 18 rebotes y diez asistencias, su primer triple-doble desde el 16 de enero de 2019, con Portland en una victoria por 129-112 sobre Cleveland.

El novato Ace Bailey anotó 20 puntos, mientras que Isaiah Collier totalizó 18 unidades y diez asistencias por el Jazz (15-29), que le dio al entrenador Will Hardy la victoria número 100 en su carrera.

George anotó más de 30 puntos por tercera vez en sus últimos seis duelos.

Anthony Edwards anotó 38 puntos por los Timberwolves (27-17), quienes desperdiciaron una ventaja de 15 tantos y cerraron una gira de cuatro visitas con tres derrotas consecutivas. Julius Randle anotó 19 puntos y el francés Rudy Gobert agregó 11 puntos, diez rebotes y cuatro bloqueos.

En Sacramento, Bam Adebayo anotó 25 puntos, Norman Powell añadió 22 y el Heat de Miami logró el martes una victoria como visitante por 130-117 sobre los Kings de Sacramento.

El Heat ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y tomó ventaja de dos dígitos durante todo el último cuarto. Andrew Wiggins sumó 19 puntos, mientras que Pelle Larsson consiguió 16 y logró la mayor cifra de su equipo, con nueve asistencias.

Simone Fontecchio anotó 15 puntos desde el banquillo con cinco triples. Miami tuvo un 50% de acierto en tiros de tres puntos, al encestar 21 de 42.

El escolta de Miami Tyler Herro (costillas) y el pívot Kel’el Ware (isquiotibiales) se perdieron el partido. Dejaron así al Heat sin dos jugadores clave de la rotación.

Ware —quien promedia 9,8 rebotes por partido— se perdió su primer duelo de la temporada.

Sacramento ha perdido dos partidos consecutivos después de haber ganado cuatro en fila, su mejor racha de la temporada. DeMar DeRozan lideró a los Kings con 23 puntos, mientras que Russell Westbrook añadió 22 al embocar nueve de 14 tiros.

Malik Monk anotó 18 puntos, mientras que Dylan Cardwell sumó 12 rebotes.