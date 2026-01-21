Oliver García anota 42 y Plaza Valerio se impone a Pueblo Nuevo

Oliver García encestó 42 puntos en el partido de apertura y comandó el ataque del Club Fernando Plaza Valerio, que derrotó 94-89 a Pueblo Nuevo, en el cierre de la primera jornada de la versión 46 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

García estableció marca personal con sus 42 puntos, además de siete rebotes y cuatro asistencias. También aportaron por Plaza Valerio Raimel Santana, quien logró doble-doble con 14 puntos, seis rebotes y 10 asistencias, y Arnett Moultrie, con 15 puntos y 10 rebotes.

Por Pueblo Nuevo, Albertson Pimentel lideró la ofensiva con 21 puntos, dos rebotes y nueve asistencias; Víctor Liz sumó 13 unidades, un rebote y dos asistencias, mientras que Austin Trice aportó 12 puntos y 12 rebotes.

Los primeros diez minutos del encuentro concluyeron con una batalla equilibrada entre los vecinos del baloncesto, con ventaja 22-20 para Plaza Valerio. Ambos equipos mostraron bajos porcentajes de campo: Plaza lanzó para 30.4 %, mientras que Pueblo Nuevo lo hizo para 38.9 %.

En el segundo parcial aumentó la intensidad y la ofensiva fluyó. Los actuales campeones se impusieron 31-30, lanzando para 68.8 % en el período, mientras que Pueblo Nuevo registró 69.2 %. Plaza Valerio se fue al descanso con ventaja de tres puntos (53-50).

En la primera mitad, Oliver García fue el mejor por Plaza con 24 puntos, mientras que Raimel Santana aportó siete tantos, cinco rebotes y cinco asistencias. Por Pueblo Nuevo, Víctor Liz registró 11 puntos, Albertson Pimentel anotó nueve con cuatro asistencias, y Leonaicis Peña agregó siete puntos con dos rebotes.

El tercer cuarto mantuvo la intensidad entre los finalistas de las dos últimas temporadas, con ventaja para Pueblo Nuevo 23-19, tomando momentáneamente el control del partido con un lance de Ameth Gil al expirar el reloj del parcial. Gil anotó cinco puntos y Pimentel seis en ese período. Plaza volvió a presentar dificultades desde el campo, con 31.8 %, permitiendo que los de la Bahía tomaran la delantera.

En los últimos diez minutos el partido se mantuvo cerrado. Con un minuto por jugar, Plaza Valerio ganaba por tres (92-89). Ameth Gil falló un disparo de larga distancia, otorgando una posesión clave a Plaza, que fue aprovechada con buen movimiento de balón y donqueo de Arnett Moultrie, tras habilitación de Franklyn Batista, ampliando la ventaja a cinco (94-89). Plaza dominó el parcial 22-16 y selló la victoria.