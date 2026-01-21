Luis Martínez lidera a Cupes frente al CDP en inicio del torneo de Santiago

El club representativo del sector Los Pepines, Cupes, debutó ayer con una convincente y dominante victoria 104-85 sobre el Club Domingo Paulino (CDP), en el primer encuentro de la jornada inaugural del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, en su versión número 46.

El encuentro tuvo como escenario la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira, donde el conjunto pepinero mostró profundidad ofensiva, contando con nueve jugadores que encestaron al menos dos puntos.

La ofensiva de Cupes fue encabezada por Luís Martínez, con 20 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, seguido por Emmanuel Egbuta, quien logró un doble-doble de 18 tantos y 10 rebotes, además de tres asistencias.

Anthony Lawrence aportó 17 puntos, tres rebotes y tres robos; Gelvis Solano también registró doble-doble con 13 unidades y 12 asistencias, sumando cinco rebotes.

Asimismo, Jeffry Arias y Oliver Ferreira encestaron 12 puntos cada uno; Arias añadió tres asistencias y Ferreira dos rebotes.

Por el CDP se destacaron Juan Junior Rosario, quien coqueteó con un doble-doble al finalizar con 23 puntos y nueve rebotes; el colombiano Romario Roque aportó 15 tantos, nueve asistencias, dos rebotes y dos balones recuperados, mientras que Xavier Reyes concluyó con 14 puntos y tres capturas.

El Club Domingo Paulino dominó la primera mitad 50-42, luego de un primer parcial empatado a 24 y un segundo período ganado 26-18.

Rosario lideró la ofensiva metropolitana en esa etapa con 14 puntos y cuatro rebotes, escoltado por Roque y Gerónimo de la Rosa con siete unidades cada uno. Roque añadió seis asistencias y dos rebotes, mientras que De la Rosa sumó cuatro rebotes y tres asistencias.

Por Cupes, Anthony Lawrence fue el mejor en la primera mitad con nueve puntos, seguido por Egbuta con siete tantos y cuatro rebotes, y Luís Martínez con seis unidades y tres tableros.

En los primeros 20 minutos, el CDP lanzó para 60.6 % de campo, 54.5 % en triples y 80.0 % desde la línea de tiros libres, capturando 17 rebotes (todos defensivos) y repartiendo siete asistencias.

Cupes, por su parte, tiró para 45.7 % de campo, 27.3 % en triples y 87.5 % en libres, con 15 rebotes y 10 asistencias.

La mayor ventaja del CDP en la primera mitad fue de 11 puntos (48-37), mientras que la máxima de Cupés fue de tres (33-30). En ese tramo se produjeron siete cambios de liderazgo y ocho empates.

Tras el descanso, Cupes ajustó sus estrategias y dominó de manera contundente el tercer período 28-12, para irse al último cuarto con ventaja de 70-62. En el cierre, los pepineros sellaron el triunfo al ganar el parcial final 34-23, debutando por todo lo alto.

Las acciones continúan el próximo viernes, con doble jornada a partir de las 7:00 de la noche, enfrentando en el primer partido a Sameji y GUG, y en el cierre a Cupes y Plaza Valerio.