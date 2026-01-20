Paco Redondo impartirá clínica internacional para entrenadores

El Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto (Codebal) continúa, como cada año, con su etapa de preparación y capacitación de los técnicos criollos con el montaje de la Clínica Internacional de Reválida y Actualización.

Melvyn López, presidente de Codebal, informó que el cónclave será impartido con el técnico español Paco Redondo, quien es integrante del cuerpo técnico, como asistente, de la selección española de baloncesto e inicia este miércoles y durará hasta el lunes 26.

López estableció que la clínica de este año iniciará este miércoles, a las 8:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para entrenadores de las categorías C y D de la Zona Metropolitana (Distrito Nacional y Provincia de Santo Domingo), y San Cristóbal.

Sostuvo que seguirán el sábado 24 de este mes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el salón Tropez, del Hotel Embassy de Santo Domingo, para los entrenadores nacionales categorías A y B, de todo el país.

Por igual, continuarán el domingo 25, en el mismo horario, con los entrenadores categorías C y D de la Región Este, en el Auditórium de la UASD, Hato Mayor del Rey.

Dijo López que la última jornada será el lunes 26, para los entrenadores categorías C y D de toda la Región Norte, en el Auditórium de la Alcaldía de Santiago.

La Clínica Internacional de Reválida y Actualización 2026 cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe, y tiene el patrocinio y auspicio del Ministerio de Deportes y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Esta actividad se enmarca en el proceso de capacitación técnica, que se realiza entre los meses de enero y febrero, entre los actores del baloncesto nacional, entrenadores y árbitros, que impulsa cada año la Fedombal, por disposición del presidente Rafael Uribe.